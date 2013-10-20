Apple, OS X Mavericks'in 2. Golden Master sürümünü yayınladı

Apple, yaklaşık 2 hafta önce geliştiricilerin kullanımına sunduğu OS X Mavericks Golden Master'da ortaya çıkan sorunlar sonucundan sistemin yeni bir Golden Master derlemesini yayınladı.

Bundan önce yayınlanan ilk Golden Master, Mavericks'in 13A598 numaralı derlemesiydi. Bugün yayınlanan Golden Master ise 13A603 numaralı derleme olup; bir önceki derlemeye göre çeşitli iyileştirmeler ve sorun gidermelerini içeriyor.

Ancak ilginç şekilde yayınlanan bu ikinci derleme, her geliştiricinin kullanımına açılmış değil. Daha doğrusu sadece ilk Golden Master'ı yüklemeyen kullanıcılar, 13A603 numaralı yeni GM derlemesini yükleyebilmekle beraber, gelen ilk bilgiler bu sınırlamanın tam olarak çalışmadığını ve ilk GM'i kullanan bazı geliştiricilerin yayınlanan bu 2.derlemeyi bilgisayarlarına yükleyebildiklerini gösteriyor.