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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, OS X Server'ı güncelledi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, OS X Server'ı güncelledi

Apple, OS X Mountain Lion'ın sunucu yeteneklerini geliştirien uygulaması OS X Server'ın yeni sürümünü yayınladı.

Apple'ın açıklamalarına göre son güncellemenin getirdikleri şöyle:

  • iPad Mini'den Profil Yöneticisi'nin yönetim sorunu giderildi
  • Sunucuda bağlanık ya da sanal ağ arayüzlerinin kullanıma destek
  • SSL hatasından dolayı kurulum yapılamama hatası giderildi
  • Lion Server'dan yüksetlmelerde yaşanan sorun giderildi.

Mac App Store'dan 36 TL'ye satın alınabilen OS X Server'ın mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

OS X Server - Apple
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DH Misafiri 6 yıl
36 TL mi?
Apple'in en ucuz ürünü bu olsa gerek :)
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AhmetSelçuk 6 yıl
Normal kullanıcı olarak bu sistem işimize yarar mı yoksa sadece şirketlerde kullanılan sunculara özel bir sistemmidir.
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mcff 6 yıl
MacMini Server sipariş etmiştim geçenlerde 4hafta sonra elime geçecek, şirket içi ağ yapımızı MacOS X platformuna kuracağız...
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