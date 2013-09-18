Apple, OS X Server'ı güncelledi

Haber Editörü
Apple, OS X Mountain Lion'ın sunucu yeteneklerini geliştirien uygulaması OS X Server'ın yeni sürümünü yayınladı.
Apple'ın açıklamalarına göre son güncellemenin getirdikleri şöyle:
- iPad Mini'den Profil Yöneticisi'nin yönetim sorunu giderildi
- Sunucuda bağlanık ya da sanal ağ arayüzlerinin kullanıma destek
- SSL hatasından dolayı kurulum yapılamama hatası giderildi
- Lion Server'dan yüksetlmelerde yaşanan sorun giderildi.
Mac App Store'dan 36 TL'ye satın alınabilen OS X Server'ın mağazadaki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.OS X Server - Apple
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Apple'in en ucuz ürünü bu olsa gerek :)