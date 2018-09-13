Apple, Türkiye’de geliştirici hesaplarının fiyatını üçe katladı

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Yeni iPhone’ların tanıtılmasıyla birlikte Apple, ülkemizde satılan tüm cihazlarına bir fiyat düzenlemesi yaptı ve deyim yerindeyse Apple markalı tüm ürünlerin fiyatları uçuşa geçti. Sadece iPhone’ları değil Mac ürünlerini ve aksesuarları da etkileyen bu zamlar, özellikle iOS tarafına yazılım ve oyun geliştirmeyi ülkemizde çok pahalı bir uğraş haline getirdi.

Bugüne kadar Apple her zam yaptığında ekipmanların hatta aylık aboneliklerin fiyatlarında değişiklikler görmüştük ancak ülkemizde geliştirici hesabının fiyatı hep sabit kalıyordu. iOS ve MacOS uygulama mağazalarına oyun veya yazılım yüklemek isteyen geliştiriciler, yıllık Apple’a 269 lira ödüyordu ve bu rakam doların Türk lirası karşısındaki değerinin 3 liranın altında olduğu uzun yıllardan beri sabitti.





Şimdi ise Apple bu kısımda da bir düzenlemeye gitti ve fiyatları Euro ile endeksli bir hale getirdi. Bu durum neticesinde rakamlar 749 lira olarak revize edilmiş oldu. Apple’da ödemeler Google Play Store’da olduğu gibi bir defaya mahsus değil yıllık yenilendiğinden geliştiricilerin her yıl 749 lira ödemesi gerekecek.