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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, Türkiye’de geliştirici hesaplarının fiyatını üçe katladı

Apple, dün geceden tepeden tırnağa bütün ürünlerine can sıkıcı bir seviyede zam yaptı ve satıştaki bütün modellerin fiyatları bir anda yükseldi. Bu zamlardan beklenmedik şekilde geliştirici hesapları
8 ay
11,3b
3
51
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Apple, Türkiye’de geliştirici hesaplarının fiyatını üçe katladı
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Yeni iPhone’ların tanıtılmasıyla birlikte Apple, ülkemizde satılan tüm cihazlarına bir fiyat düzenlemesi yaptı ve deyim yerindeyse Apple markalı tüm ürünlerin fiyatları uçuşa geçti. Sadece iPhone’ları değil Mac ürünlerini ve aksesuarları da etkileyen bu zamlar, özellikle iOS tarafına yazılım ve oyun geliştirmeyi ülkemizde çok pahalı bir uğraş haline getirdi.

Bugüne kadar Apple her zam yaptığında ekipmanların hatta aylık aboneliklerin fiyatlarında değişiklikler görmüştük ancak ülkemizde geliştirici hesabının fiyatı hep sabit kalıyordu. iOS ve MacOS uygulama mağazalarına oyun veya yazılım yüklemek isteyen geliştiriciler, yıllık Apple’a 269 lira ödüyordu ve bu rakam doların Türk lirası karşısındaki değerinin 3 liranın altında olduğu uzun yıllardan beri sabitti.


Şimdi ise Apple bu kısımda da bir düzenlemeye gitti ve fiyatları Euro ile endeksli bir hale getirdi. Bu durum neticesinde rakamlar 749 lira olarak revize edilmiş oldu. Apple’da ödemeler Google Play Store’da olduğu gibi bir defaya mahsus değil yıllık yenilendiğinden geliştiricilerin her yıl 749 lira ödemesi gerekecek.


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Kalavera 8 ay en beğenilen
Apple`ın fiyat arttırdığı falan yok. Biz fakirleşiyoruz.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 8 ay Ucan Hollandalı
geliştirici hesabı ne demek biliyon mu ?
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AL3ATROS 8 ay
Yurdum insanı Apple'ı sever ,Apple da onları severrrr
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DH Misafiri 2 ay
Şimdi Bir Uygulama yaptım Google Playstora da yayınladım 2. ayında 3000 kullanıcıya da ulaştık. Uygulama farklı ve gelecek vaat ediyor ios için olan kısmını da yapalım dedik, malesef geliştirici hesabı parası resmen haraç. Yapıp bitirdiğim uygulamayı Şu an yayınlamaktan vazgeçtim apple kullanıp aynı uygulamanın iosunu isteyenler kusura bakmayacak artık. bu nedir be sunucu parasının 3 katı.
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DH Misafiri 4 ay
Arkadaşlar apple zam yapıyor biz fakirleşiyoruz dolar çıkıyor bu yansıdıkça da bize zam olarak geliyor dolar olarak hesap edin vergileri düşün amerikadan bile daha ucuza geliyor bize apple ürünleri oysa
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JackSparro131 8 ay
olm ipxs 10 binse note 9 da 9 bin

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Çağdaş 8 ay
Sanırım ev ortamında uygulama geliştirmek sıkıntılıydı sanırım ios için? Amatör biri uygulama için sertifika ile uğraşıyor diye biliyorum?
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Havya Makinesi 8 ay Çağdaş
Hayır alakası yok
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V4LKyR 8 ay
Apple olmazsa Türkiye olmaz... :(
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HIGHER 8 ay
Sonra neden bu ülkeden sağlam yazılımcı çıkmıyor? NEDEN ÇIKSIN Kİ?
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retro61 8 ay HIGHER
Alakası yok gençler tembel.
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qoqoCAN 8 ay
Apple almayın olsun bitsin ? Yoooooğ epılsız yapamik ağam
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ouzqan 8 ay
Fırsatçılığın her damlasını kullanıyorlar. Allah geliştiricilerin yardımcısı olsun ne diyim
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aytaccgl 8 ay
Doğru başlık; "Dolar TL karşısındaki değerini üçe katladı"
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