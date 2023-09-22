iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön siparişe açıldı

iPhone 15 fiyatı 49.999 TL'den, iPhone 15 Plus fiyatı 56.999 TL'den, iPhone 15 Pro fiyatı 64.999 TL'den, iPhone 15 Pro Max fiyatı ise 76.999 TL'den başlıyor.
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.