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    Anlık Bildirim

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön siparişe açıldı

    Apple'ın geçen hafta tanıtımını yaptığı iPhone 15 serisi telefonları ön siparişe açıldı. iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri için sipariş verebilirsiniz.
    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro ön siparişe açıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın 12 Eylül'de tanıtımını yaptığı iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleri ön siparişe açıldı. Kullanıcılar bugün itibarıyla iPhone 15 serisi için ön sipariş verebilecek. 29 Eylül'de genel satışa açılacak ve telefonların gönderimine başlanacak.

    iPhone 15 fiyatı 49.999 TL'den, iPhone 15 Plus fiyatı 56.999 TL'den, iPhone 15 Pro fiyatı 64.999 TL'den, iPhone 15 Pro Max fiyatı ise 76.999 TL'den başlıyor.

    Apple Store mağazaları, Apple online mağazası, yetkili Apple satıcıları ve e-ticaret platformlarından ön sipariş verebilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 1 saat önce

    istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...

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    detecktion 1 saat önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 14 saat önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 1 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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