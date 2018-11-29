Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir

Apple yeni nesil Apple Watch Series 4'ü duyurduğunda rakiplerinin akıllı saatlerinde olmayan bir özellik sundu. Cihaz, Digital Crown’a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak kullanıcıların doğrudan bileklerinden EKG çekmelerine olanak sağlıyor.

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Apple Watch Series 4 ile birlikte tanıtılan EKG özelliği henüz kullanıma sunulmadığı için akıllı saati satın alan müşteriler söz konusu özelliği etkinleştirecek güncellemeyi bekliyor. Bu güncelleme watchOS 5.1.2 olabilir. MacRumors kaynaklı yeni habere göre EKG özelliği yakında çıkacak olan watchOS 5.1.2 güncellemesi ile kullanılabilir hale gelecek. Ancak Apple'ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

Şimdilik sadece ABD için onay alınabildi

Öte yandan EKG özelliği şu an için sadece Apple'ın onay aldığı ülkelerde kullanılabilecek. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekli onay alınabilmiş gibi görünüyor. Dolayısı ile watchOS 5.1.2 güncellemesi yayınlansa bile ABD dışındaki Apple Watch Series 4 kullanıcıları EKG özelliğini kullanamayacak. Ancak Cupertino'lu şirketin diğer ülkelerde de onay almaya çalıştığı söyleniyor.

https://www.macrumors.com/2018/11/28/watchos-5-1-2-ecg-apple-watch-series-4/