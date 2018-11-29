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Apple Watch 4'e EKG özelliği watchOS 5.1.2 güncellemesi ile gelebilir

Apple Watch Series 4'ün en önemli özelliklerinden biri de kullanıcıların EKG çekmelerine olanak sağlaması. Şimdiye kadar kullanılamayan bu özellik watchOS 5.1.2 güncellemesi ile etkinleştirilebilir.
5 ay
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9
Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple yeni nesil Apple Watch Series 4'ü duyurduğunda rakiplerinin akıllı saatlerinde olmayan bir özellik sundu. Cihaz, Digital Crown’a yerleştirilmiş elektrotlardan ve arkadaki kristalde bulunan yeni elektriksel kalp sensöründen yararlanan yeni ECG uygulamasını kullanarak kullanıcıların doğrudan bileklerinden EKG çekmelerine olanak sağlıyor.
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Apple Watch Series 4 ile birlikte tanıtılan EKG özelliği henüz kullanıma sunulmadığı için akıllı saati satın alan müşteriler söz konusu özelliği etkinleştirecek güncellemeyi bekliyor. Bu güncelleme watchOS 5.1.2 olabilir. MacRumors kaynaklı yeni habere göre EKG özelliği yakında çıkacak olan watchOS 5.1.2 güncellemesi ile kullanılabilir hale gelecek. Ancak Apple'ın güncellemeyi ne zaman yayınlayacağı bilinmiyor.

Şimdilik sadece ABD için onay alınabildi

Öte yandan EKG özelliği şu an için sadece Apple'ın onay aldığı ülkelerde kullanılabilecek. Şu anda yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde gerekli onay alınabilmiş gibi görünüyor. Dolayısı ile watchOS 5.1.2 güncellemesi yayınlansa bile ABD dışındaki Apple Watch Series 4 kullanıcıları EKG özelliğini kullanamayacak. Ancak Cupertino'lu şirketin diğer ülkelerde de onay almaya çalıştığı söyleniyor.

https://www.macrumors.com/2018/11/28/watchos-5-1-2-ecg-apple-watch-series-4/ Yorum Yaz
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~Lion King~ 5 ay
1 gün gittiği sürece yüzüne bakmam. Telefonu şarj ediyoruz bir de kaldı saati şarj et her gün.
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Mert GFL 5 ay
Bilekten ekg çekilmez o başka birşeydir. Yada ek başka aksesuarlar vardır. Body şeklinde sensörlü kıyafet olsa olur belki
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sericik 5 ay
Niye bu özellikten korkuluyor anlayamıyorum
pekala bu özellik ilgili makamlarca onaylanmayarak hizmete sunulabilir
bilekten ölçülen tansiyon aletlerini hiç bir doktor onaylamıyor
koldan ölçüm daha sağlıklı diyor fakat gene satılıyor kullanılıyor
sonuçta bu saat tıp cihazı değil herkes farkında
bence işin arkasında buna izin veren kuruluşların nemalanma istekleri var
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DH Misafiri 5 ay
Tek çizgi ekg mi olur. Benimki 4 çizgi ve 7-8 yere bağlanıyor o alet. Bu tek noktadan ölçüyo. Benim 4 çizgiden 2 si sönük çıkıyor, kalp krizi geçirdiğim için. Bu onu nasıl gösterecek..
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AssassinOrhan 5 ay
Cellular data türkiyeye ne zaman gelecek acaba ?
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esmerbuyucu 5 ay AssassinOrhan
Büyük ihtimal iPhone XS/XR'a esim desteği gelince AW'ye de el atarlar.
Şuan Türkiye'de AW kullanmak için pek sebep yok. Ne cellular, ne Apple Pay, ne EKG 🤷🏽‍♂️
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defected 5 ay AssassinOrhan
yatırım yapmadığımız, sadece başkalarının ürettiği "HAZIR" teknolojiyi satın alıp tükettiğimiz için 5-10 yıl en erken
kimsenin umurunda değil çünkü firmalar para harcamak istemiyor
hazır olsa parasını verip alıp getirirler
yakın tarihte beklemeyin boşuna
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eric13 5 ay
Herhalde apple'in son yillarda uyguladigi en yaratici fikir ama o da sadece Abd de gecerli olacak gibi
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selman1435 5 ay
apple yıllar önce sağlık alanında 10 larca patent almıştı. Ben o haberi de burda okumuştum. Şuan yavaş yavaş bu alana girip aldığı patentlerle de rakiplerinden farklı olarak sağlık noktasında cihazlara birçok yenilik getireceğini düşünüyorum. Saatine getirdi telefonuna da getirecek diye düşünüyorum. Çünkü rakipleri de teknolojisi ve donanımı üst düzey cihazlar çıkarıyor. Onlardan sıyrılmanın yollarından biri de değişik alanlardaki teknolojiyi cihazlara getirmek
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