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Meizu 16S'in görüntüsü sızdırıldı: Tasarımı ile büyüleyecek

Meizu'nun Snapdragon 8150 yonga seti ile güçlendirilecek yeni amiral gemisi telefonunun görüntüsü sızdırıldı. Meizu 16S çentiksiz tasarımı ve ekran-gövde oranı ile piyasayı sallayacak gibi görünüyor.
5 ay
11,9b
1
13
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Meizu geçtiğimiz Ağustos ayında Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya sürmüştü. Serinin bir sonraki telefonu olacağı belirtilen Meizu 16S ise yakında tanıtılacak.
Merakla beklenen cihazın tasarımını açığa çıkaran bir görsel yayınlandı. Görünüşe bakılırsa amiral gemisi telefon tam ekran tasarım, üçlü arka kamera sistemi ve diğer Meizu 16'lar gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek.
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Yayınlanan görsel Meizu 16S'in yüksek ekran-gövde oranına sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın neredeyse hiç çerçevesi yok. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde çentiksiz olduğunu görüyoruz. Ön kamerası ise ekranın sol üst köşesinde bulunuyor.

Meizu 16S'in fiyatı ne kadar olacak?

Telefonun arkasında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi var. Kamera modülünün altında ise Meizu'nun ikonik halka LED flaşı yer alıyor.
Daha önceki raporlarda, amiral gemisi telefonun USB-C bağlantı noktası ve geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte geleceği bildirilmişti. Ayrıca Meizu 16S'in yakında resmiyet kazanacak Snapdragon 8150 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor.
Artı olarak kablosuz şarjı da destekleyecek. Meizu 16 şu anda 388 dolar fiyatla satılıyor. Meizu 16 Plus'nın fiyat etiketi ise 460 dolar. Yakında piyasaya sürülecek Meizu 16S'in de 503 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/meizu_16s_renders_surface_reveal_an_indisplay_fp_reader_and_notchless_design-news-34415.php Yorum Yaz
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Ryukk6193 5 ay en beğenilen
Meizu 16 serisi zaten tasarım anlamında muhteşemdi 16s modelide böyle çıkarsa onu nasıl tanımlayacağız bilmiyorum...
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OverClocK1ng 5 ay
Sonunda tam da olması gerektiği gibi bir ön ve arka...
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Skörtıl_Nimo 5 ay
Meizu nun tasarımları çok güzel, lakin flymeos sıkıntılı, senede 1 güncelleme anca geliyor, pro 6 kullandım daha önce, şuanda da m6 note kullanıyorum OS da bazı sıkıntılar var güncelleme gelmediği için düzelmiyor, global yazılım kısmı çok yavaş, güncellemeler neredeyse hepsi Çin sürümlerine geliyor global a değil
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Khoradasein 5 ay Skörtıl_Nimo
Bir problem yoksa güncelleme gelmesin zaten, artık psikolojik bir takıntı halini aldı, sürekli güncelleme bekleniyor nedense?
Windows XP ve 7 dönemlerinde de OS güncelleme takıntısı vardı, hatta bu işi görev edinmiş yazılım ekipleri olurdu :D Adamlar windows günllemelerini toplar paket haline getirirlerdi,
neyse ki artık Windows haberimiz bile olmadan şeyediyor...
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system electronıc 5 ay Skörtıl_Nimo
Çinli üreticilerin klasik davranışları, yazılımsal bir sürü sıkıntısı olur cihazların ama asla düzelmez, düzelse de çoook uzun sürer.
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hasanandnexus 5 ay Skörtıl_Nimo
Skörtıl_Nimo
Meizu nun tasarımları çok güzel, lakin flymeos sıkıntılı, senede 1 güncelleme anca geliyor, pro 6 kullandım daha önce, şuanda da m6 note kullanıyorum OS da bazı sıkıntılar var güncelleme gelmediği için düzelmiyor, global yazılım kısmı çok yavaş, güncellemeler neredeyse hepsi Çin sürümlerine geliyor global a değil

Çinliler her şeyin iyisini önce kendine yapar. Xiaomide de çin tabanlı roma geçince pil performansı ve akıcılık artıyor. Yine de meizu yazılım konusunda çoğu çinliden birkaç gömlek üstündür.
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teknokaptan 5 ay
2018 Den sonra artık 1 yıl önceki amiral gemisi dediğimiz telefonları kullanmak hem daha uygun hemde hiç sizi hiç üzmeyecek seviyelerdeler
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bluedevil866 5 ay
ben bugun huawei p smart + aldim. cok hosuma gitti. 230 euroya pesin verip aldim. cinliler bu isi goturecek belli oldu.
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borukuzen 5 ay
El atmışken arka tarafın tasarımını açık değiştirseydiler keşke
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Kerim5100 5 ay
4000'den gelir artık :(
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system electronıc 5 ay Kerim5100
Çok iyi niyetlisiniz hocam, 4500,5000 tl altı olmaz bu telefon.
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astegon 5 ay
He bu da en az 6 ay sonra gelir TR'ye.
16 bile deli dehşet fiyata geldi. Çogzel...
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Ryukk6193 5 ay en beğenilen
Meizu 16 serisi zaten tasarım anlamında muhteşemdi 16s modelide böyle çıkarsa onu nasıl tanımlayacağız bilmiyorum...
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