Meizu 16S'in görüntüsü sızdırıldı: Tasarımı ile büyüleyecek

Meizu geçtiğimiz Ağustos ayında Meizu 16 ve Meizu 16 Plus modellerini piyasaya sürmüştü. Serinin bir sonraki telefonu olacağı belirtilen Meizu 16S ise yakında tanıtılacak.

Merakla beklenen cihazın tasarımını açığa çıkaran bir görsel yayınlandı. Görünüşe bakılırsa amiral gemisi telefon tam ekran tasarım, üçlü arka kamera sistemi ve diğer Meizu 16'lar gibi ekrana gömülü parmak izi sensörü ile gelecek.

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Yayınlanan görsel Meizu 16S'in yüksek ekran-gövde oranına sahip olacağını ortaya koyuyor. Cihazın neredeyse hiç çerçevesi yok. Ayrıca şaşırtıcı bir şekilde çentiksiz olduğunu görüyoruz. Ön kamerası ise ekranın sol üst köşesinde bulunuyor.

Meizu 16S'in fiyatı ne kadar olacak?

Telefonun arkasında ise dikey olarak konumlandırılmış üçlü kamera sistemi var. Kamera modülünün altında ise Meizu'nun ikonik halka LED flaşı yer alıyor.

Daha önceki raporlarda, amiral gemisi telefonun USB-C bağlantı noktası ve geleneksel 3.5 mm kulaklık girişi ile birlikte geleceği bildirilmişti. Ayrıca Meizu 16S'in yakında resmiyet kazanacak Snapdragon 8150 yonga seti ve 8 GB RAM ile güçlendirilmesi bekleniyor.

Artı olarak kablosuz şarjı da destekleyecek. Meizu 16 şu anda 388 dolar fiyatla satılıyor. Meizu 16 Plus'nın fiyat etiketi ise 460 dolar. Yakında piyasaya sürülecek Meizu 16S'in de 503 dolar civarında bir fiyat etiketi taşıması bekleniyor.

https://www.gsmarena.com/meizu_16s_renders_surface_reveal_an_indisplay_fp_reader_and_notchless_design-news-34415.php