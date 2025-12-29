One UI 8 Watch güncellemesi, Galaxy Watch 4'ün sensörlerini bozdu

Tam Boyutta Gör Wear OS 6 tabanlı One UI 8 Watch, Samsung'un akıllı saatlerine yeni görsel tasarım ve çeşitli işlevsel iyileştirmeler getiriyor. Galaxy Watch 4 serisi için son büyük güncelleme olan bu sürüm, eski modellere hissedilebilir bir performans artışı sağlıyor. Ancak, bazı kullanıcılar için faydadan çok zarar getirdi.

Galaxy Watch 4 Classic sensörleri çalışmayı durdurdu

Samsung Topluluk forumunda bir Galaxy Watch 4 Classic kullanıcısı, saatini One UI 8 Watch'a güncelledikten sonra cihazın birden fazla sensörünün çalışmayı durdurduğunu iddia etti. Ayrıca, bilek algılama, BIA ve EKG sensörlerinin başarısız olduğunu gösteren Samsung'un teşhis aracının bir ekran görüntüsünü de paylaştı.

Kullanıcıya göre, akıllı saati biçimlendirmek ve önbelleği temizlemek sorunu çözmüyor. Ancak, kadranı bileğin avuç içi tarafına yerleştirmek sensörlerin çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle, bunun bir yazılım sorunu mu yoksa donanım sorunu mu olduğu konusunda kesin bir bilgi yok.

Gönderide, birkaç kullanıcı Galaxy Watch 4 Classic’te One UI 8 Watch güncellemesini almadıklarını belirterek yorum yaptı; bu da Samsung'un yeni yazılımın dağıtımında sorunlar olabileceği gerekçesiyle güncellemeyi durdurmuş olabileceğini düşündürüyor. Sorun, henüz bilinen bir nedeni olmaksızın, görünüşe göre Classic modelle sınırlı. Samsung, sorunu kabul eden resmi bir açıklama yayınlamadı.

