One UI 8 Watch güncellemesi, Galaxy Watch 4'ün sensörlerini bozdu

Galaxy Watch 4 Classic sensörleri çalışmayı durdurdu
Samsung Topluluk forumunda bir Galaxy Watch 4 Classic kullanıcısı, saatini One UI 8 Watch'a güncelledikten sonra cihazın birden fazla sensörünün çalışmayı durdurduğunu iddia etti. Ayrıca, bilek algılama, BIA ve EKG sensörlerinin başarısız olduğunu gösteren Samsung'un teşhis aracının bir ekran görüntüsünü de paylaştı.
Kullanıcıya göre, akıllı saati biçimlendirmek ve önbelleği temizlemek sorunu çözmüyor. Ancak, kadranı bileğin avuç içi tarafına yerleştirmek sensörlerin çalışmasını sağlıyor. Bu nedenle, bunun bir yazılım sorunu mu yoksa donanım sorunu mu olduğu konusunda kesin bir bilgi yok.
Gönderide, birkaç kullanıcı Galaxy Watch 4 Classic’te One UI 8 Watch güncellemesini almadıklarını belirterek yorum yaptı; bu da Samsung'un yeni yazılımın dağıtımında sorunlar olabileceği gerekçesiyle güncellemeyi durdurmuş olabileceğini düşündürüyor. Sorun, henüz bilinen bir nedeni olmaksızın, görünüşe göre Classic modelle sınırlı. Samsung, sorunu kabul eden resmi bir açıklama yayınlamadı.Kaynakça https://www.sammobile.com/news/galaxy-watch-4-classic-one-ui-8-watch-update-may-be-breaking-the-wearable/ https://r2.community.samsung.com/t5/Wearables/Do-not-update-to-One-UI-8-0-watch-4-Classic/td-p/21292297 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
