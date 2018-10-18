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Apple Watch Series 4 kutudan çıkıyor

7 ay
14,4b
1
Apple Watch
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Apple Watch Series 4 kutusundan çıkıyor. Apple'ın büyüyen ekranı ve EKG özelliği ile fark yaratan yeni saati Türkiye'de de satışa çıkıyor. Ofisimize bugün ulaşan saati sizler için kutusundan çıkarttık
Apple Watch Series 4 ön incelemesi

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JESKO 7 ay en beğenilen
Ülkemize e-sim desteği gelmediği sürece bu saati asla almam bana göre gps li modelin hiçbir çekiciliği yok LTE desteği harika bir olay.
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DH Misafiri 7 ay
kolundaki kılların da incelemesini bekliyoruz mesut reyiz ayrıca cayrometre çok güldüm ya ahahahah reyiz sakin saat biyere kaçmıyor masadan
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DH Misafiri 7 ay
Apple watch 4 ile apple watch 4 nike plus arasında donanımsal olarak bir fark vardı fark varsa nelerdir acaba bilgisi olan varsa yardımcı olsun bir zahmet
1 Yanıt Yanıtla
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efesb 7 ay DH Misafiri
kayış ve saat arayüzleri dışında bir fark yok. Nike app e direk giriş yapılıyor. Donanımlar aynı
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intel7mix 7 ay
Bu fiyatlarıyla kullanmak değil almam bile. Resmen telefon parası istiyorlar.
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sericik 7 ay
Her marka satılmayan modellerini ülkemize kakalamaya çalışıyor
akıllı saat teknolojisinde
e-sim li olmayan model akrebi olmayan saat gibi eksik ve anlamsız
telefona bağımlı
zaten bu cihazın yaptığı herşeyi akıllı telefon yapıyor
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DH Misafiri 7 ay
kolundaki kılların da incelemesini bekliyoruz mesut reyiz ayrıca cayrometre çok güldüm ya ahahahah reyiz sakin saat biyere kaçmıyor masadan
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teknokaptan 7 ay
Benim bulunduğum yerde e sim var ama kullanırmıyım belki 500 dollar verip almak içime sinmiyor
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JESKO 7 ay en beğenilen
Ülkemize e-sim desteği gelmediği sürece bu saati asla almam bana göre gps li modelin hiçbir çekiciliği yok LTE desteği harika bir olay.
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