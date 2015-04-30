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Apple akıllı saati için yalnızca zamanı gösteren basit uygulamaları istemiyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Apple akıllı saati için yalnızca zamanı gösteren basit uygulamaları istemiyor
 
Apple, kısa bir süre önce akıllı saati Apple Watch'u piyasa sürerken geliştiriciler de saate özel uygulamalar geliştirebilmek için kolları sıvamış durumda. Üretici Apple ise 100 bin kullanılabilir uygulama ile piyasaya çıkan saatin uygulama marketinin kalitesini düşürmemek adına yeni önlemler almış durumda.
App Store geliştirici kurallarını güncelleyen şirket, Apple Watch için geliştiriler uygulamalarda yenilikçi uygulamalara öncelik tanınacağını belirtti. Yalnızca saati gösteren arayüz şeklindeki uygulamaları şimdilik mağazasında istemeyen şirket, bu tarz uygulamalara izin verilmesi durumunda binlerce benzer uygulamanın mağazaya eklenmesinden çekiniyor. Bu çekincenin temel sebebi ise yalnızca saati gösteren birbirine benzer çok fazla uygulamanın, diğer yenilikçi uygulamaları keşfetmenin zorlaştıracağı düşüncesi. Saatin yaygınlaşmasının ardından bir kaç ay sonra bu tarz uygulamalara da izin verileceği belirtiliyor.

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beter.böcek 4 yıl
Hadi bakalim
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DubSteq 4 yıl
Ozaman saatine daha fazla pil koysaydıda insanlar sadece saate bakmak için kullanmasaydı.
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alper939 4 yıl Okisht
Haklılarda , playstore gibi çöplük olacak yoksa
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WB 4 yıl
Adam hakli beyler..
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