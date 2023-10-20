Apple rüşvet karşılığında oyunları öne çıkaran App Store çalışanlarını kovdu

Soruşturma 2022'de başladı ve uygulama mağazasının Çin bölümündeki birkaç çalışanın da dahil olmasıyla 2023'ün ortalarında sonuçlandı. İşten çıkarılan personeleler App Store ana sayfasında öne çıkarılacak uygulama ve oyunların seçiminden sorumlu kişilerdi. Bu yerleşimler uygulamaların başarısı üzerinde kritik öneme sahip.
Mobil oyun geliştiricileri App Store çalışanlarından mağazadaki oyunlarının tanıtımına yardımcı olmalarını talep etti. Bunun karşılığında da onlara yemek ısmarladıkları ve gece kulüplerine götürdükleri iddia ediliyor. Yani ortada rüşvet karşılığında oyunların öne çıkarıldığı illegal bir ortaklık vardı.
Görsel temsilidir
Tüm ihbarlar titizlikle araştırılıyor
Apple iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ancak dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarından iş etiğine uymalarını beklediğini vurguladı. Ayrıca şirket tüm uygunsuz davranış ihbarlarını titizlikle araştırdığını ve gerektiğinde işten çıkarmaya kadar varan önlemler alabileceğini hatırlattı.
Apple'ın geliştiricilerle iletişim konusunda katı politikaları var. Uygulama inceleme ve editörlük görevlerindeki çalışanların geliştiricilerle toplantı yapmadan önce izin alması gerekiyor. Geliştirici ilişkileri ve iş yönetimindeki çalışanlar geliştiricilerle görüşebilir, ancak pahalı hediyeler veya lüks yemekler gibi tekliflerden uzak durmalılar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.