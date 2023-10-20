Apple rüşvet karşılığında oyunları öne çıkaran App Store çalışanlarını kovdu

Tam Boyutta Gör The Information internet sitesinin raporuna göre Apple, beş Çin App Store çalışanını görevini kötüye kullanmak gerekçesiyle işten çıkardı. Söz konusu personellerin mobil oyun geliştiricileriyle izinsiz iletişim kurarak şirket kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. Mobil oyun sektörü bildiğiniz üzere son derece kârlı ve Apple da uygulama mağazasındaki oyunlardan ciddi bir gelir elde ediyor.

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Soruşturma 2022'de başladı ve uygulama mağazasının Çin bölümündeki birkaç çalışanın da dahil olmasıyla 2023'ün ortalarında sonuçlandı. İşten çıkarılan personeleler App Store ana sayfasında öne çıkarılacak uygulama ve oyunların seçiminden sorumlu kişilerdi. Bu yerleşimler uygulamaların başarısı üzerinde kritik öneme sahip.

Mobil oyun geliştiricileri App Store çalışanlarından mağazadaki oyunlarının tanıtımına yardımcı olmalarını talep etti. Bunun karşılığında da onlara yemek ısmarladıkları ve gece kulüplerine götürdükleri iddia ediliyor. Yani ortada rüşvet karşılığında oyunların öne çıkarıldığı illegal bir ortaklık vardı.

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Tüm ihbarlar titizlikle araştırılıyor

Apple iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ancak dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarından iş etiğine uymalarını beklediğini vurguladı. Ayrıca şirket tüm uygunsuz davranış ihbarlarını titizlikle araştırdığını ve gerektiğinde işten çıkarmaya kadar varan önlemler alabileceğini hatırlattı.

Apple'ın geliştiricilerle iletişim konusunda katı politikaları var. Uygulama inceleme ve editörlük görevlerindeki çalışanların geliştiricilerle toplantı yapmadan önce izin alması gerekiyor. Geliştirici ilişkileri ve iş yönetimindeki çalışanlar geliştiricilerle görüşebilir, ancak pahalı hediyeler veya lüks yemekler gibi tekliflerden uzak durmalılar.

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Apple rüşvet alan App Store çalışanlarını kovdu