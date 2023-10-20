Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple rüşvet karşılığında oyunları öne çıkaran App Store çalışanlarını kovdu

    Apple rüşvet aldıkları mobil oyun geliştiricilerinin oyunlarını öne çıkaran beş Çin App Store çalışanının işine son verdi. Şirketin yürüttüğü soruşturma kurulan illegal düzeni ortaya çıkardı.
    Apple rüşvet alan App Store çalışanlarını kovdu Tam Boyutta Gör
    The Information internet sitesinin raporuna göre Apple, beş Çin App Store çalışanını görevini kötüye kullanmak gerekçesiyle işten çıkardı. Söz konusu personellerin mobil oyun geliştiricileriyle izinsiz iletişim kurarak şirket kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi. Mobil oyun sektörü bildiğiniz üzere son derece kârlı ve Apple da uygulama mağazasındaki oyunlardan ciddi bir gelir elde ediyor.

    Soruşturma 2022'de başladı ve uygulama mağazasının Çin bölümündeki birkaç çalışanın da dahil olmasıyla 2023'ün ortalarında sonuçlandı. İşten çıkarılan personeleler App Store ana sayfasında öne çıkarılacak uygulama ve oyunların seçiminden sorumlu kişilerdi. Bu yerleşimler uygulamaların başarısı üzerinde kritik öneme sahip.

    Mobil oyun geliştiricileri App Store çalışanlarından mağazadaki oyunlarının tanıtımına yardımcı olmalarını talep etti. Bunun karşılığında da onlara yemek ısmarladıkları ve gece kulüplerine götürdükleri iddia ediliyor. Yani ortada rüşvet karşılığında oyunların öne çıkarıldığı illegal bir ortaklık vardı.

    Apple rüşvet alan App Store çalışanlarını kovdu Tam Boyutta Gör

    Görsel temsilidir
     

    Tüm ihbarlar titizlikle araştırılıyor

    Apple iddialarla ilgili yorum yapmaktan kaçındı ancak dünyanın dört bir yanındaki çalışanlarından iş etiğine uymalarını beklediğini vurguladı. Ayrıca şirket tüm uygunsuz davranış ihbarlarını titizlikle araştırdığını ve gerektiğinde işten çıkarmaya kadar varan önlemler alabileceğini hatırlattı.

    Apple'ın geliştiricilerle iletişim konusunda katı politikaları var. Uygulama inceleme ve editörlük görevlerindeki çalışanların geliştiricilerle toplantı yapmadan önce izin alması gerekiyor. Geliştirici ilişkileri ve iş yönetimindeki çalışanlar geliştiricilerle görüşebilir, ancak pahalı hediyeler veya lüks yemekler gibi tekliflerden uzak durmalılar.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 4 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ilk çalıştırmada benzin kokusu buzdolabı ışığı yanıyor ama ses gelmiyor boyner ayakkabı garanti süresi boksör kırığı alçıyı erken çıkarmak led tv çizik giderme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15s
    HP 15s
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    PLANET-BLOOM
    PLANET-BLOOM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız