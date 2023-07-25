Apple, 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

Apple'a dev dava
Apple, İngiltere'de 1.500'den fazla uygulama geliştiricisinin App Store ücretleri nedeniyle açtığı 785 milyon poundluk (1 milyar dolar) toplu davanın hedefi oldu. Apple'ın App Store'u da içeren hizmetler işinin gelirleri son birkaç yılda hızlı bir artış göstermeye devam ediyor. Son raporlara göre Apple’ın hizmetler kanadı şu anda çeyrek başına 20 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.
App Store, Apple için adeta bir para basma makinesi olsa da madalyonun öteki yüzünde rahatsızlık var. Çoğu geliştirici uygulama içi ödeme sistemini kullanmaları karşılığında Apple’ın kendilerinden yüzde 30’a varan komisyon almasından şikayetçi. Apple bu tutumu düzenleyici kurumların da radarında.
Hakim konumu kötüye kullanma
Öte yandan açılan dava bir toplu dava konumunda yani, Birleşik Krallık merkezli geliştiricilerin herhangi bir potansiyel kazanca dahil olmak için kayıt yaptırmaları gerekmemektedir. Davacılar Apple'a karşı galip gelirse, geliştirici başına ödenecek tazminat seviyesi iOS uygulama işlerine göre hesaplanacak - bu nedenle ödemeler geniş bir yelpazede değişebilir ve hatta bazı durumlarda milyonlarca dolar olabilir.
Spotify ve Epic gibi şirketler yıllardır Apple'ın haksız "vergisine" karşı çıkıyor. İki firma da App Store politikalarına ve ücretlerine karşı Atlantik'in her iki yakasındaki düzenleyicilere ve mahkemelere kendi yüksek profilli şikayetlerini sundular ve çeşitli derecelerde başarı elde ettiler. Elon Musk bile Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı komisyonu internet üzerinde fiili bir küresel vergi olarak nitelendirmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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