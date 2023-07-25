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    Apple, 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya

    Apple, uygulama geliştiricileri tarafından uygulama mağazası ücretleri nedeniyle İngiltere'de açılan 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya. Geliştiriciler komisyonları yüksek buluyor.
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    Apple, 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Birleşik Krallık merkezli geliştiriciler adına Apple'a karşı bir toplu tazminat davası açıldı. Uygulama geliştiricileri tarafından açılan davada Apple, egemen konumunu kötüye kullanmakla suçlanıyor. Bu suçlamanın arkasında ise teknoloji devinin App Store’daki uygulama içi satışlardan aldığı yüksek komisyon oranı yatıyor.

    Apple'a dev dava

    Apple, İngiltere'de 1.500'den fazla uygulama geliştiricisinin App Store ücretleri nedeniyle açtığı 785 milyon poundluk (1 milyar dolar) toplu davanın hedefi oldu. Apple'ın App Store'u da içeren hizmetler işinin gelirleri son birkaç yılda hızlı bir artış göstermeye devam ediyor. Son raporlara göre Apple’ın hizmetler kanadı şu anda çeyrek başına 20 milyar dolar civarında gelir elde ediyor.

    App Store, Apple için adeta bir para basma makinesi olsa da madalyonun öteki yüzünde rahatsızlık var. Çoğu geliştirici uygulama içi ödeme sistemini kullanmaları karşılığında Apple’ın kendilerinden yüzde 30’a varan komisyon almasından şikayetçi. Apple bu tutumu düzenleyici kurumların da radarında.

    Hakim konumu kötüye kullanma

    Apple, 1 milyar dolarlık davayla karşı karşıya Tam Boyutta Gör
    Apple daha önce App Store'daki geliştiricilerin yüzde 85'inin herhangi bir komisyon ödemediğini ve Avrupalı geliştiricilerin App Store aracılığıyla dünyanın 175 ülkesindeki pazarlara ve müşterilere erişmesine yardımcı olduğunu söylemişti. İngiltere'de Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılan dava ise 1.566 uygulama geliştiricisi adına açıldı. Yapılan açıklamada Apple’ın aldığı komisyonun aşırı olduğu vurgulanırken bunu hakim konumu sayesinde yapabildiği belirtiliyor.

    Öte yandan açılan dava bir toplu dava konumunda yani, Birleşik Krallık merkezli geliştiricilerin herhangi bir potansiyel kazanca dahil olmak için kayıt yaptırmaları gerekmemektedir. Davacılar Apple'a karşı galip gelirse, geliştirici başına ödenecek tazminat seviyesi iOS uygulama işlerine göre hesaplanacak - bu nedenle ödemeler geniş bir yelpazede değişebilir ve hatta bazı durumlarda milyonlarca dolar olabilir.

    Spotify ve Epic gibi şirketler yıllardır Apple'ın haksız "vergisine" karşı çıkıyor. İki firma da App Store politikalarına ve ücretlerine karşı Atlantik'in her iki yakasındaki düzenleyicilere ve mahkemelere kendi yüksek profilli şikayetlerini sundular ve çeşitli derecelerde başarı elde ettiler. Elon Musk bile Apple'ın uygulama içi satın alımlardan aldığı komisyonu internet üzerinde fiili bir küresel vergi olarak nitelendirmişti.

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