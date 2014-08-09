"Apple bir dönem Intel yerine ARM işlemcileri kullanma planları yapıyordu"





Apple'ın Steve Jobs'un son demlerine denk gelen yıllarında Intel yerine ARM tabanlı işlemcileri Mac cihazlarında kullanmayı planladığı ve MacBook Air ile bunun ilk örneğini vereceği iddiası bir süre gündemi meşgul etmişti. Jobs'un ölümü ile bu iddialar da rafa kalkmıştı.





Geçmiş dönemde Apple'da yöneticilik yapan Jean-Louis Gassee verdiği bir röportajda firmanın ürünlerinde kendi geliştirdiği bileşen ve yazılımları kullanma stratejisinin Jobs hayattayken başlayıp ölümünden sonra da devam ettiğini, yakın dönemde ise Mac cihaz ailesinde Intel işlemcilerden vazgeçerek ARM tabanlı işlemcilere yönelme konusunun masaya yatırıldığını ifade etti. Yani geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bu iddialar aslında doğruluk payı taşıyordu.





Ürünlerinde kontrolün kendisinde kalmasına önem veren Apple için Intel işlemcilerden vazgeçmek bu açıdan önem taşıyordu. Ayrıca Intel işlemcilerin nispeten daha yüksek olan maliyeti de bu sayede düşürülmüş oluyor ve doğrudan ürün fiyatına etki edebiliyordu. Böylece Mac ailesinin daha fazla satış rakamı elde etmesinin de önü açılıyordu. Diğer bir faktör ise ARM işlemcilerin düşük güç tüketimiydi.





Ayrıca üçüncü taraf üreticilerin ürünlerine bel bağlamak zaman zaman stok sıkıntısı veya hata şeklinde kendini gösteriyor ve bu da firmanın imajına ağır bir darbe vuruyor. Buna örnek olarak geciken Broadwell işlemcileri nedeniyle Apple'ın Mac ailesinde büyük güncellemeyi gelecek yıla sarkıtması gösterilebilir.





ARM işlemcilere geçiş yapmak her ne kadar bir dönem Apple'ın gündemini meşgul etse de uzmanlar Intel ile yolları ayırmanın çok da iyi sonuçlar doğurmayacağını ve performans açısından büyük sıkıntıların yaşanabileceğini ifade ediyor.

http://www.tuaw.com/2014/08/06/exploring-the-idea-that-apple-might-abandon-intel-cpus-for-arm/?ncid=txtlnkusaolp00000595