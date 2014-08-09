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"Apple bir dönem Intel yerine ARM işlemcileri kullanma planları yapıyordu"

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple'ın Steve Jobs'un son demlerine denk gelen yıllarında Intel yerine ARM tabanlı işlemcileri Mac cihazlarında kullanmayı planladığı ve MacBook Air ile bunun ilk örneğini vereceği iddiası bir süre gündemi meşgul etmişti. Jobs'un ölümü ile bu iddialar da rafa kalkmıştı.

Geçmiş dönemde Apple'da yöneticilik yapan Jean-Louis Gassee verdiği bir röportajda firmanın ürünlerinde kendi geliştirdiği bileşen ve yazılımları kullanma stratejisinin Jobs hayattayken başlayıp ölümünden sonra da devam ettiğini, yakın dönemde ise Mac cihaz ailesinde Intel işlemcilerden vazgeçerek ARM tabanlı işlemcilere yönelme konusunun masaya yatırıldığını ifade etti. Yani geçtiğimiz yıllarda ortaya çıkan bu iddialar aslında doğruluk payı taşıyordu.

Ürünlerinde kontrolün kendisinde kalmasına önem veren Apple için Intel işlemcilerden vazgeçmek bu açıdan önem taşıyordu. Ayrıca Intel işlemcilerin nispeten daha yüksek olan maliyeti de bu sayede düşürülmüş oluyor ve doğrudan ürün fiyatına etki edebiliyordu. Böylece Mac ailesinin daha fazla satış rakamı elde etmesinin de önü açılıyordu. Diğer bir faktör ise ARM işlemcilerin düşük güç tüketimiydi.

Ayrıca üçüncü taraf üreticilerin ürünlerine bel bağlamak zaman zaman stok sıkıntısı veya hata şeklinde kendini gösteriyor ve bu da firmanın imajına ağır bir darbe vuruyor. Buna örnek olarak geciken Broadwell işlemcileri nedeniyle Apple'ın Mac ailesinde büyük güncellemeyi gelecek yıla sarkıtması gösterilebilir. 

ARM işlemcilere geçiş yapmak her ne kadar bir dönem Apple'ın gündemini meşgul etse de uzmanlar Intel ile yolları ayırmanın çok da iyi sonuçlar doğurmayacağını ve performans açısından büyük sıkıntıların yaşanabileceğini ifade ediyor.  

http://www.tuaw.com/2014/08/06/exploring-the-idea-that-apple-might-abandon-intel-cpus-for-arm/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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Lazeran 5 yıl en beğenilen
Şu konuya bi açıklık getirsen ARM işlemcilerle i5 performansı daha düşük enerji tüketimi ile olurmu?
1 Yanıt Yanıtla +17
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ecs_elite_group 5 yıl
sonuçta işletim sistemini de kendisi geliştirdiği için arm soc kullanmaları öyle ciddi bir performans düşüşüne sebep olmayabilir. arm soc da istediği düzenlemeleri yapabilir işletim sistemini de istediği gibi optimize edebilir.
Fakat bunun için harcanacak arge masrafları çok yüksek maliyetlere çıkabilir.
arm soc daki işlemci çekirdeklerini muazzam sayılara çıkarabilir ve çekirdekleri belirli görevlere atayarak. enerji verimliliği yüksek güçlü sistemler oluşturabilir.
Sonuçta apple dan bahsediyoruz yeterli maddi güce ve beyin takımına sahip bir firma.
sadece kendi ürünlerinde kullanmak için bile geliştirse çok yüksek miktarda ürün satışı yaptığı için arge masraflarını kısa vadede amorti edebileceğini öngörmek abartı olmaz.
sonuçta işletim sistemini de kendisi geliştirdiği için arm soc kullanmaları öyle ciddi bir performans düşüşüne sebep olmayabilir. arm soc da istediği düzenlemel...
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Mr.Legend 5 yıl
Şimdi aklıma takılan konu mimari oldu. Normalde Intel işlemcileri x86 mimarisine göre üretilmemiş miydi? OSX de x86 lara göre düzenleniyor tabi. Şimdi ARM a geçmek demek en baştan yazılım yapmak demek olmaz mı? Ayrıca ARM işlemciler x86 kadar performanslı olabilecek mi? Çok merak ediyorum bilen varsa açıklasın lütfen
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dreampowder 5 yıl
Son cikan arm islemcilerinin bircok uzman tarafindan masaustu islemcileri kategorisine girmesi gerektigi soyleniyor.

Ôzellikle 64bit arm islemcilerden sonra 1-2 gb ram ile sistemlerin piyasaya surulmesinin yanlis oldugunu soyleyen makaleler de mevcut.

Arm islemciler kagit uzerinde yavas gozukebilir ama bu aciklarini cok daha fazla cekirdekle (16/32/...) kapatabilirler. Ayni zamanda intele gore cok daha uzun pil omrune sahip olacaktir..
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homeedition88 5 yıl
Su an kullanilan x86 atom islemciler arm ile es duzeyde enerji tuketen, guc olarak arm islemciler kadar yada onlardan daha az islem gucu ortaya koyuyor. X86 islemcilerin hep daha guclu olacagini dusunmek dunyaya bir kac bilgisayar yeter diyen Ibm eski ceosu gibi hataya dusmek olur.
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interwap 5 yıl
En güçlü intel masaüstü işlemci ile en güçlü ARM işlemci arasında onlarca kat fark var. Yalnız güç tüketiminde de aynı şekilde ve bunun ortalanması lazım.
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MrKemal17 5 yıl
Ben de hatırlıyorum bu arm işlemcili MacBook Air yapma olayını.Bana mantıklı gelmişti aslında ve ilerleyen zamanlarda çıkabileceğini düşünüyorum.En azından 5 yılı var.
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diemcizone 5 yıl
4 Cortex A57 Çekirdeği her biri 3GHz+ 20NM üretim süreci ve güçlü gpu ile desteklenirse bunlar yapılabilir.
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khytr89 5 yıl
Amd yi satin alabilirler.. x86 ile arm performans olarak kiyaslanamaz cunku.. macintosh, windows rt gibi bir sistem olurdu :/ oysa amd yi alsalar apu lar ile yine guc tasarruflu cpu-gpu birlesimi cihazlar uretebilirler.. hem arm lisansi da var amd de.. tek sikintisi adam gibi bir yonetici gelip de kaldiramadi su sirketi.. su an telefonda kullandigimiz qualcomm adreno gpularin temelini ati atmisti..
2 Yanıt Yanıtla +2
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yc#1 5 yıl khytr89
khytr89

Amd yi satin alabilirler.. x86 ile arm performans olarak kiyaslanamaz cunku.. macintosh, windows rt gibi bir sistem olurdu :/ oysa amd yi alsalar apu lar ile yine guc tasarruflu cpu-gpu birlesimi cihazlar uretebilirler.. hem arm lisansi da var amd de.. tek sikintisi adam gibi bir yonetici gelip de kaldiramadi su sirketi.. su an telefonda kullandigimiz qualcomm adreno gpularin temelini ati atmisti..

Watt başına performansta Intel daha iyi. Taşınabilir sistemler için bu önemli. Intel'in kendine ait fabrikaları olması ve yeni üretim süreçlerine rakiplerinden daha önce geçmesi de cabası.
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Hasan07-36 5 yıl khytr89
khytr89

Amd yi satin alabilirler.. x86 ile arm performans olarak kiyaslanamaz cunku.. macintosh, windows rt gibi bir sistem olurdu :/ oysa amd yi alsalar apu lar ile yine guc tasarruflu cpu-gpu birlesimi cihazlar uretebilirler.. hem arm lisansi da var amd de.. tek sikintisi adam gibi bir yonetici gelip de kaldiramadi su sirketi.. su an telefonda kullandigimiz qualcomm adreno gpularin temelini ati atmisti..

AMD'yi kolay kolay alamaz hocam. Tamam maddi gücü AMD'yi almaya yeter ama AMD alana astarı yüzünden pahalı gelecek bir şirket. Intel ile anlaşmaları vardı diye biliyorum şirketin satılamayacağı ve x86 lisansının devretmeyeceği konusunda. Intel'i ikna edemez bence Apple. Hadi ikna oldu diyelim, çok para ister. Bir de AMD'yi alınca arge falan yapacak bir sürü.

AMD'yi bence almasın da. AMD'yi alırsa sadece kendine işlemci ve ekran kartı üretme yolunu seçebilir. Biz de bakar kalırız Intel'e ve Nvidia'ya. Intel ve Nvidia'nın ne yapacağı da belli. Cepte para kalmaz sistem toplarken.

AMD bir şekilde kendi çıkmalı işin içinden. Şimdi eski Athlon serisini tasarlayan baş mühendisi tekrar işe almışlar. Eğer yine iyi olursa hiç belli olmaz, AMD bir Athlon bombası daha patlatıp teknoloji dünyasında yeri yerinden oynatabilir. Bu hiç kolay olmaz ama bu AMD sonuçta. Ne kadar agresif olabildiğini az çok biliyoruz. :)
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neolussius 5 yıl
Şu haliyle bile en hızlı ARM işlemci 6-7 yıl önceki x86'yla güç yönetimi dışında yarışamaz. Ama MacbookAir'da da IOS kullanılsa belki bir şansı olabilirdi.
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1BilimAdamı 5 yıl
Yapsalardı iyi olurdu belki A7 gibi ,laptoplardada efsane bir mobil işlemci yapılabilirdi.
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Gece772 5 yıl
Üçüncü taraf üreticilerin ürünlerine bel bağlamak zaman zaman stok sıkıntısı veya hata şeklinde kendini gösteriyor firmanın imajına ağır bir darbe vuruyor
yazık
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