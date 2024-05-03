Apple Store uygulaması canlı alışveriş özelliğiyle güncellendi: Şimdilik yalnızca ABD'de

Tam Boyutta Gör Apple, videolu olarak bir uzmanla birlikte alışveriş yapma deneyimini geçen yıl online mağazasında başlatmıştı. Kullanıcıların iPhone, Mac ve diğer ürünleri satın alırken bir Apple uzmanıyla bağlantı kurmasına olanak tanıyor. Bu özellik artık iOS’ta Apple Store uygulamasına da geldi.

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Apple: Videolu olarak uzmanla birlikte alışveriş yapın

Apple, video üzerinden bir uzmanla alışverişi canlı alışveriş deneyimi olarak tanımlıyor. Yeni hizmetle kullanıcılar bir uzmanın yardımıyla canlı olarak en yeni cihazlara göz atabiliyor, yeni özellikleri keşfedebiliyor, Apple takas teklifleri ve operatör anlaşmalarını öğrenebiliyor, iOS’a geçiş ve çeşitli finansal seçenekler hakkında bilgi edinebiliyor. Tabii ki Apple, bu hizmeti mağaza çalışma saatleri içinde veriyor, başka bir zamanda sayfayı açtığınızda telefonla veya sohbet yoluyla bir uzmanla iletişime geçmeniz gerekiyor.

Şimdilik Amerika ile sınırlı

iPhone veya başka bir Apple ürünü alırken hangi modeli seçeceğine karar veremeyen kullanıcılara video üzerinden bir uzmanla alışveriş yapma (Apple’ın deyimiyle canlı alışveriş deneyimi) seçeneğinin sunulması güzel. Ancak, Apple Store uygulaması 5.24 sürümüyle gelen özellik şu anda ABD ile sınırlı.

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Apple Store uygulamasında canlı alışveriş dönemi başladı