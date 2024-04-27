Apple hesapları kilitlendi: Kullanıcılar şifre sıfırlamadan giriş yapamıyor!

Tam Boyutta Gör Bazı Apple cihaz kullanıcıları, sosyal medya üzerinden dün gece saatlerinden beri hesaplarına erişemediklerini dile getirdi. Kullanıcılar, Apple ID’lerine tekrar giriş yapmadan önce şifrelerini sıfırlamak zorunda kaldıklarını söyledi. Apple’ın sistem durumu sayfasına bakıldığında hiçbir hizmette sorun yaşanmadığı görülüyor.

iPhone kullanıcıları dikkat: Apple ID şifreniz çalınabilir! 1 ay önce eklendi

Sorun oldukça ilginç; Kullanıcılar kendilerini bir anda tüm cihazlarından çıkış yapmış buluyor. Apple kimliği şifreleriyle giriş yapmaya çalıştıklarında hesapları kilitleniyor. Daha sonra tekrar giriş yapabilmeleri için şifrelerini sıfırlamaları gerekiyor.

Bunun neden olduğuna dair henüz herhangi bir açıklama yok. Son zamanlarda yaşanan şifre sıfırlama saldırıları sorunuyla herhangi bir ilişkisi olup olmadığı şu anda belirsiz. Apple’dan resmi açıklama bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple hesapları kilitlendi: Şifre sıfırlamadan giriş yapılamıyor!