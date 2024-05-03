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    Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı: İşte firmanın kazançları

    Apple, kısa bir süre önce ikinci çeyreğe dair sonuçlarını açıkladı. Apple, genel satışlarda yüzde 4 düşüş kaydederken en büyük gelir kaynağı olan iPhone’da satışların yüzde 10 düştüğünü belirtti.
    Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple, beklendiği gibi zorlu bir çeyreği geride bıraktı. Ancak üç aylık zorlu dönemde bile Apple’ın parladığı alanlar oldukça kıymetli. Firma, ikinci çeyreğe ait sonuçlarını açıklarken Çin genelinde yaşanan düşüşün etkileri sonuçlarda hissedildi. Buna göre iPhone, giyilebilir cihazlar ve iPad satışlarında önemli düşüşler yaşandı.

    Apple zorluğu çeyreği geride bıraktı

    Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple, 30 Mart’ta sona eren çeyrekte toplam 90,75 milyar dolar gelir elde etti. Bu gelirdeki en büyük pay 45,96 milyar dolar ile iPhone’lardan geldi. Firmanın ikinci en büyük gelir kaynağı olan Servisler ise 23,9 milyar dolar üretti. Bunlarla birlikte Mac satışları 7,5 milyar dolar, iPad satışları 5,6 milyar dolar ve Apple Watch, VisionPro gibi diğer cihazlar ise 7,9 milyar dolar katkıda bulundu.
    Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın çeyrek boyunca toplam geliri yüzde 4 düştü. Buna bağlı olarak iPhone satışları ise yüzde 10 oranında düştü. Firmanın net geliri ise bir önceki yıla kıyasla yüzde 2 düşerek 23,64 milyar dolara geriledi. Apple en büyük gelir kaybını Büyük Çin olarak ifade edilen Çin anakarası, Tayvan, Singapur ve Hong Kong’da yaşadı. Buradan elde edilen gelir yüzde 8 oranında düştü.
    Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı Tam Boyutta Gör
    Kalem kalem bakmaya devam edersek, yukarıda da dediğimiz gibi iPhone gelirleri yüzde 10 düştü. Bununla birlikte iPad gelirleri yüzde 17, Apple Watch, AirPods, Vision Pro gibi ürünleri içeren Diğer Ürünler grubu yüzde 10 düşüş gösterdi. Şirketin parladığı nokta ise Servisler işi oldu. Buradaki gelir yüzde 14 artış gösterdi. Artış gösteren bir diğer ürün ise yüzde 4 ile Mac ailesi oldu. Son olarak Apple ayrıca 110 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını duyurdu. Bu, firmanın şimdiye kadar yaptığı en büyük hisse geri alımı olacak. Bunun borsada Apple’ı desteklemesi bekleniyor.
    Kaynakça https://finance.yahoo.com/news/apple-beats-q2-estimates-as-iphone-sales-decline-10-091232309.html https://www.apple.com/newsroom/pdfs/fy2024-q2/FY24_Q2_Consolidated_Financial_Statements.pdf https://sixcolors.com/post/2024/05/2024-q1-apple-results-90-8-billion-revenue-services-record/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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