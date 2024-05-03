Apple, iPhone satışlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı: İşte firmanın kazançları

Apple, kısa bir süre önce ikinci çeyreğe dair sonuçlarını açıkladı. Apple, genel satışlarda yüzde 4 düşüş kaydederken en büyük gelir kaynağı olan iPhone’da satışların yüzde 10 düştüğünü belirtti.