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    Anlık Bildirim

    Google, varsayılan arama motoru olmak için Apple'a servet ödüyor

    Mahkeme belgelerinde ortaya çıkan bilgilere göre Google, iPhone, iPad ve Mac'teki Safari'nin varsayılan arama motoru olmak için Apple'a 2022 yılında 20 milyar dolar ödedi.
    Google, arama motoru için Apple’a 20 milyar dolar ödedi Tam Boyutta Gör
    ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı rekabet davasından değerli bilgiler etrafa saçılmaya devam ediyor. Davada ortaya çıkan belgelere göre Google, iPhone, iPad ve Mac'te bulunan Safari tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak için 2022 yılında Apple tam 20 milyar dolar ödeme yapmış.

    Google, Apple'a 20 milyar dolar ödüyor

    ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama ve ilgili reklam pazarını yasadışı bir şekilde tekelleştirdiği düşünüyor. Google ve Apple arasındaki bu 20 milyar dolarlık dev anlaşma ise davanın merkezinde yer alıyor. Öte yandan Google, net tutarın kamuya açıklanmasını istemiyordu. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında Google'ın arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını Apple'a ödediği kazara ağızdan kaçırıldı. Şimdi ise bu tutarın 20 milyar dolara denk geldiği doğrulandı.

    Bununla birlikte Google’ın Safari’deki varsayılan arama motoru olması 2002 yılına kadar uzanıyor. Süreç içerisinde anlaşmalar revize edildi ve şirketler arama reklamlarından elde edilen geliri paylaşma konusunda hemfikir kaldı.

    Google, arama motoru için Apple’a 20 milyar dolar ödedi Tam Boyutta Gör
    Microsoft CEO’su ise geçtiğimiz yıl Apple ve Google arasındaki anlaşmanın Bing gibi arama motorlarının rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemişti. Hatta o dönemlerde Google’ın Apple’dan Bing’i satın almasını istediği bile gündeme gelmişti. Ancak Apple, Bing ile satın alma noktasında ilgilenmedi. Bunun arkasındaki neden olarak ise Bing’in kalite ve yetenekler konusunda yetersiz olması gösterilmişti. Mahkeme belgelerine göre Microsoft, Apple'ı Google’dan uzaklaştırmak ve Bing’i Safari’nin varsayılanı yapmak için reklam gelirlerinin yüzde 90'ını teklif etmiş. Bu bilgi ilk defa kamuya yansıyor.

    ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada nihai kararın bu yıl içinde verilmesi bekleniyor. Ancak konu dev firmalar olunca yasal sürecin uzaması çok olası. Eğer ABD Adalet Bakanlığı, rekabet davasının galibi olursa Apple ve Google arasındaki anlaşma feshedilebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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