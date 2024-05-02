Google, varsayılan arama motoru olmak için Apple'a servet ödüyor

Google, Apple'a 20 milyar dolar ödüyor
ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama ve ilgili reklam pazarını yasadışı bir şekilde tekelleştirdiği düşünüyor. Google ve Apple arasındaki bu 20 milyar dolarlık dev anlaşma ise davanın merkezinde yer alıyor. Öte yandan Google, net tutarın kamuya açıklanmasını istemiyordu. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında Google'ın arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını Apple'a ödediği kazara ağızdan kaçırıldı. Şimdi ise bu tutarın 20 milyar dolara denk geldiği doğrulandı.
Bununla birlikte Google’ın Safari’deki varsayılan arama motoru olması 2002 yılına kadar uzanıyor. Süreç içerisinde anlaşmalar revize edildi ve şirketler arama reklamlarından elde edilen geliri paylaşma konusunda hemfikir kaldı.
ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada nihai kararın bu yıl içinde verilmesi bekleniyor. Ancak konu dev firmalar olunca yasal sürecin uzaması çok olası. Eğer ABD Adalet Bakanlığı, rekabet davasının galibi olursa Apple ve Google arasındaki anlaşma feshedilebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.