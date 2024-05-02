Google, varsayılan arama motoru olmak için Apple'a servet ödüyor

Tam Boyutta Gör ABD Adalet Bakanlığı'nın Google'a karşı açtığı rekabet davasından değerli bilgiler etrafa saçılmaya devam ediyor. Davada ortaya çıkan belgelere göre Google, iPhone, iPad ve Mac'te bulunan Safari tarayıcısının varsayılan arama motoru olmak için 2022 yılında Apple tam 20 milyar dolar ödeme yapmış.

Google, Apple'a 20 milyar dolar ödüyor

ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın çevrimiçi arama ve ilgili reklam pazarını yasadışı bir şekilde tekelleştirdiği düşünüyor. Google ve Apple arasındaki bu 20 milyar dolarlık dev anlaşma ise davanın merkezinde yer alıyor. Öte yandan Google, net tutarın kamuya açıklanmasını istemiyordu. Ancak geçtiğimiz yılın sonlarında Google'ın arama reklamlarından elde ettiği gelirin yüzde 36'sını Apple'a ödediği kazara ağızdan kaçırıldı. Şimdi ise bu tutarın 20 milyar dolara denk geldiği doğrulandı.

Bununla birlikte Google’ın Safari’deki varsayılan arama motoru olması 2002 yılına kadar uzanıyor. Süreç içerisinde anlaşmalar revize edildi ve şirketler arama reklamlarından elde edilen geliri paylaşma konusunda hemfikir kaldı.

Tam Boyutta Gör Microsoft CEO’su ise geçtiğimiz yıl Apple ve Google arasındaki anlaşmanın Bing gibi arama motorlarının rekabet etmesini imkansız hale getirdiğini söylemişti. Hatta o dönemlerde Google’ın Apple’dan Bing’i satın almasını istediği bile gündeme gelmişti. Ancak Apple, Bing ile satın alma noktasında ilgilenmedi. Bunun arkasındaki neden olarak ise Bing’in kalite ve yetenekler konusunda yetersiz olması gösterilmişti. Mahkeme belgelerine göre Microsoft, Apple'ı Google’dan uzaklaştırmak ve Bing’i Safari’nin varsayılanı yapmak için reklam gelirlerinin yüzde 90'ını teklif etmiş. Bu bilgi ilk defa kamuya yansıyor.

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ABD Adalet Bakanlığı'nın açtığı davada nihai kararın bu yıl içinde verilmesi bekleniyor. Ancak konu dev firmalar olunca yasal sürecin uzaması çok olası. Eğer ABD Adalet Bakanlığı, rekabet davasının galibi olursa Apple ve Google arasındaki anlaşma feshedilebilir.

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Google, arama motoru için Apple’a 20 milyar dolar ödedi