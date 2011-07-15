Apple, güvenlik açığını kapatan iOS 4.3.4'ü yayınladı

iOS 5 üzerindeki çalışmalarına devam eden Apple, bir kaç dakika önce iTunes üzerinden iOS 4.3.4'ü yayınladı.

Apple'ın içeriğini "Kötü amaçlı PDF dosyalarını görüntülemeyle ilişkili bir güvenlik açığını düzeltir." olarak açıkladığı güncelleme ile JailbreakMe.com üzerinden Jailbreak yapılmasını ve kötü amaçlı yazılımların cihaza yüklenebilmesine neden olan güvenlik açığını düzeltiyor.

iPhone 4'ün hem GSM hem de CDMA modellerine, iPhone 3Gs, iPad 2, iPad ve iPod Touch (4. ve 3.nesil) cihazlarıyla uyumlu olan güncellemeyi cihazına ilk yapacağınız eş zamanlama ile yükleyebilirsiniz.