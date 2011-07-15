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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, güvenlik açığını kapatan iOS 4.3.4'ü yayınladı

7 yıl
19,7b
1
25
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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iOS 5 üzerindeki çalışmalarına devam eden Apple, bir kaç dakika önce iTunes üzerinden iOS 4.3.4'ü yayınladı.

Apple'ın içeriğini "Kötü amaçlı PDF dosyalarını görüntülemeyle ilişkili bir güvenlik açığını düzeltir." olarak açıkladığı güncelleme ile JailbreakMe.com üzerinden Jailbreak yapılmasını ve kötü amaçlı yazılımların cihaza yüklenebilmesine neden olan güvenlik açığını düzeltiyor.

iPhone 4'ün hem GSM hem de CDMA modellerine, iPhone 3Gs, iPad 2, iPad ve iPod Touch (4. ve 3.nesil) cihazlarıyla uyumlu olan güncellemeyi cihazına ilk yapacağınız eş zamanlama ile yükleyebilirsiniz.


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DH Misafiri 7 yıl
Arkadaşlar ben bu sürümü yükledim lanet olsun ki herşey sıfırlandı eskiden sim kartsız menüye girebiliyodum şimdi ise sadece acil aramalar ekranı çıkıyor. dealextreme.com dan sarı gevey siparişi verdim bununla durumu çözebilirmiyim? yada başka birçözüm yolu varsa yardımcı olursanız cok sevinirim Bu arada cihaz simlock lu ingiltereden yeni geldi
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#TheNightMare# 7 yıl
Bence gerek yok yüklemeye ios5 gelsin onu yükleriz
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ebedidevlet 7 yıl
Apple camiasına hayırlı olsun.
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Chidori 7 yıl #TheNightMare#
cihanyildiz
Bence gerek yok yüklemeye ios5 gelsin onu yükleriz


Aynen.
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Emin83 7 yıl
4.3.3 JB de cok stabil çalışıyor ip4.5 çıkana kadar guncelleme dusunmuyorum :)
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CodeX 7 yıl
4.3.3 e bugun dondum. Tekrardan kurmaya gozum kesmiyor. Uzun ve zahmetli is. Hic de geregi yok.
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ckaraca77 7 yıl
Bunlar gereksiz hareketler stiiiiiiiiivvv.... ne istiyon milletin jailbreak'inden unlock'undan
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NightGuardian 7 yıl
JB ne zamana cikacak acaba :)
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wogo 7 yıl
apple kıçını kapatsa başını açıyor. yama yama nereye kadar arkadaş
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Noxco 7 yıl
Lüzumsuz.
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Batuist 7 yıl
apple şu güncelleme olayını bir düzeltse ne kadar güzel olcak.. bir iki yama için koca işletim sistemi sil baştan yüklemenin mantığı nedir? sadece yamaları yükleyebileceğimiz ve açıkları kapatan bir güncelleme yaynlasada 600MB büyüklüğünde bir dosya indirmek zorunda kalmasak.. çokta gerekli görmüyorum açıkcası bu yamayı.. ios5e kadar idare eder 4.3.3
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mateacher 7 yıl
yüklüyoruz bakalım 14 dk ya indiririm diyor :)
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drorbital 7 yıl
bakalım gevey kullananlarda bir sıkıntı olacak mı çünkü ios 5 beta 2'de gevey acığı kapanmıştı.
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trinamoe 7 yıl
Touch 3.nesil diyor:s dogrumu deniyen varmi?
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trinamoe 7 yıl trinamoe
trinamoe

Touch 3.nesil diyor:s dogrumu deniyen varmi?


deniyen yokmu?
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