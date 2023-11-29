“Jailbreak” terimi Apple cihazlarının kilidini açmak için kullanan Apple kullanıcıları topluluğundan geliyor. ChatGPT durumunda ise jailbreak terimi, AI aracının normalde sağlayamayacağı yanıtları üretmek için belirli istemleri kullanmak anlamına geliyor. Bir nevi ChatGPT’yi kırmak olarak düşünülebilir. Peki bu açıklar neden kullanılıyor? Çok basit. ChatGPT varsayılan olarak zararsız, rahatsız edici olmayan yanıtlar vermeyi amaçlarken belirli türdeki kışkırtıcı istemlere de yanıt vermeyi reddediyor.
Ancak şimdi bulunan “jailbreak” istemi açıkçası çok daha farklı. En nihayetinde yeni teknikteki temel amaç da diğerlerindeki gibi ChatGPT'nin dikkatini başka yöne çekerek kuralları ihlal ettiğinin farkına varmamasını sağlamak olsa da bu sefer OpenAI tarafından kullanılan özel istemlere erişim bile mümkün.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.