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    ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi bulundu!

    OpenAI tarafından geliştirilen popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT, gelişmeye devam ediyor. Öte yandan kısa bir süre önce ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi keşfedildi ve bu endişe verici.
    ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi bulundu! Tam Boyutta Gör
    OpenAI tarafından geliştirilen popüler yapay zeka sohbet robotu ChatGPT popüler bir araç olmaya devam ediyor. Ancak ChatGPT, genel yapısıyla bazı sanal korkuluklar tarafından dizginlenmiş bir sistem. Yani, yapay zeka sorduğunuz her soruya cevap vermiyor. Ancak şimdi ise bulunan evrensel “jailbreak” istemi ile ChatGPT’nin kilidi sonuna kadar açılabiliyor. Bu, çok daha yetenekli bir araca erişim sağlasa da beraberinde büyük riskleri de getiriyor.

    ChatGPT için “jailbreak” istemi

    “Jailbreak” terimi Apple cihazlarının kilidini açmak için kullanan Apple kullanıcıları topluluğundan geliyor. ChatGPT durumunda ise jailbreak terimi, AI aracının normalde sağlayamayacağı yanıtları üretmek için belirli istemleri kullanmak anlamına geliyor. Bir nevi ChatGPT’yi kırmak olarak düşünülebilir. Peki bu açıklar neden kullanılıyor? Çok basit. ChatGPT varsayılan olarak zararsız, rahatsız edici olmayan yanıtlar vermeyi amaçlarken belirli türdeki kışkırtıcı istemlere de yanıt vermeyi reddediyor.

    ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi bulundu! Tam Boyutta Gör
    Bu durum, bazı kullanıcıların daha fazlasını istemesine ve ChatGPT'yi "jailbreak" etmenin yollarını aramasına neden oluyor - tam potansiyeline erişmek için filtreleri kaldırıyor. Bu tip ChatGPT’nin kilidini açan istemler bir süredir aslında kullanılıyor. Birkaç ay önce ChatGPT’nin bedava Windows etkinleştirme kodu verdiğini duymuştuk. Bu, özel bir “Grandma” istemi sayesinde olmuştu.

    Ancak şimdi bulunan “jailbreak” istemi açıkçası çok daha farklı. En nihayetinde yeni teknikteki temel amaç da diğerlerindeki gibi ChatGPT'nin dikkatini başka yöne çekerek kuralları ihlal ettiğinin farkına varmamasını sağlamak olsa da bu sefer OpenAI tarafından kullanılan özel istemlere erişim bile mümkün.

    ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi bulundu! Tam Boyutta Gör
    GitHub’da tüm detayları “Louis Shark” isimli bir geliştirici tarafından paylaşılanlara göre ChatGPT'ye ilgili komutu (yukarıdaki ekran görüntüsünde olan) GPT'nin sistem istemlerini alabilmeniz mümkün. Bu sayede mevcut özel GPT’lerin nasıl yapıldığını görebilmek ve onları kopyalamak da mümkün oluyor. Dediğimiz gibi sadece özel GPT’ler değil, OpenAI'ın kendi sistem istemleri (anlaşılması için; system prompt) de risk altında oluyor. Örneğin hemen üstteki görselde firmanın Dall-E yapay zekasının sistem istemleri görülüyor. Bunlar analiz edilerek yasaklı resim ürettirmek mümkün olabilir.
    ChatGPT için evrensel “jailbreak” istemi bulundu! Tam Boyutta Gör
    Louis Shark elbette bunu kötü bir niyetle yapmıyor, sadece yapılabildiğini gösteriyor. OpenAI, daha önceki jailbreak istemlerini kapatmış ve bunun gibi açıklar için ödül programı başlatmıştı. İlerleyen dönemlerde muhtemelen bu açık da kapatılacaktır. Geliştirici ayrıca sistem promptalarını korumak için de sistem promptaları paylaşmış durumda. Kaynak kısmından ilgili GitHup dizine ulaşabilirsiniz.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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