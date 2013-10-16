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Apple, güvenlik açıklarını gideren Java 6'nın yeni sürümünü (Java 1.6.0_51) yayınladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, güvenlik açıklarını gideren Java 6'nın yeni sürümünü (Java 1.6.0_51) yayınladı

Apple, Java 6'nın son sürümünde (Java 1.6.0_51) ortaya çıkan güvenlik sorunlarını gideren yeni güncellemeyi yayınladı.

Dönem dönem ortaya çıkan güvenlik sorunlarından ötürü uzaktan Java'yı devre dışı bırakarak Mac kullanıcılarını herhangi bir istenmeyen duruma karşı koruma altına alan Apple, Java 6'nın son sürümüy 1.6.0_65 ile bir önceki sürüm olan Java 1.6.0_51'deki olası güvenlik açıklıklarını kapatarak, geliştirilmiş güvenlik, uyumluluk ve güvenilirlik sunuyor. Apple, destek sayfasından yaptığı açıklamada ise 1.6.0_51'deki güvenlik açığından dolayı onaylanmamış bir Java uygulamasının gelişgüzel kodları Java sandbox'ın dışında ya da kötü içerik barındıran bir sitedeki Java uygulamasının, kullanıcının izniyle gelişigüzel kodları çalıştırabileceğini belirtti.

Java 6'nın son sürümüne işletim sisteminize göre aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:


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ninja342 6 yıl
Java oracle nin Apple nasıl yayınlıyor
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lapatid 6 yıl
Java apple in mi yoksa ben sacmaliyor muyum,bana sacmaladigimi soylerseniz cok mutlu olurum
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Poochyena 6 yıl

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bydemirci 6 yıl lapatid
lapatid
Java apple in mi yoksa ben sacmaliyor muyum,bana sacmaladigimi soylerseniz cok mutlu olurum

Sacmalıyorsun 2 si farklı firmalar
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9888 6 yıl
3-4 gün sonra yine güncelleme çıkar
1 Yanıt Yanıtla
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multiTYRT 6 yıl 9888
9888
3-4 gün sonra yine güncelleme çıkar


Mavericks için de bir güncelleme çıkar sanırım
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