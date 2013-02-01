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Apple heyeti, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple heyeti, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

Apple, son dönemde ülkemiz için yaptığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Özellikle Fatih Projesi kapsamında ülkemizi yakın takibe alan Apple yetkilileri, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi.

Apple'ın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Couch ve Apple Türkiye Genel Müdürü Reşan Yüner önderliğindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretin odak noktasını 8 milyar TL'lik Fatih Projesi oluşturdu. Görüşmede, ayrıca, Cumhurbaşkanı Güle'e Apple Türkiye'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

Apple'dan John Couch, Apple Türkiye'nin üniversiteler ile yapacağı ortak çalışmalar ile iTunes U ve iBooks'daki içeriklerin hızla artacağı müjdesini verirken; iTunes Store Türkiye'den yakın zamanda kitap satışlarına başlanılacağının da sinyalini verdi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Gül, geçtiğimiz mayıs ayında ABD'ye yaptığı ziyarette Apple'ın Cupertino'daki merkezini ziyaret etmiş ve icra kurulu başkanı Tim Cook ile görüşmüştü.




http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/85059/cumhurbaskani-gul-apple-baskan-yardimcisi-couchu-kabul-etti.html Yorum Yaz
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ChangeOrBeCrushed 6 yıl en beğenilen
8 milyar dolar mi? Oha ya. Veletlere tablet dagitilacak diye ayrilan paraya bak. O paraya cok guzel bir bilim kampusu ve nice muhendislik/biyoloji laboratuvarlari kurulur. Bilimsel arastirmalar disinda her seye bol keseden dagitiyorlar milletin parasini. Haram olsun. Nefret ediyorum bu ulkeden. Gidip zengini daha da zengin eder bunlar anca, bari sonucunda iyi bir sey olsa diyecegim ama o da yok. Kocaman bir sifir!
8 milyar dolar mi? Oha ya. Veletlere tablet dagitilacak diye ayrilan paraya bak. O paraya cok guzel bir bilim kampusu ve nice muhendislik/biyoloji laboratuvarl...
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9 Yanıt Yanıtla +129
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Firaristt 6 yıl
8 milyar dolar mı? O 80-800 bin lira falan olmasın? Bizim sınıfta interneti olmayan, yarım saatte açılıp kağnı gibi çalışan, binbir kısıtlamaya sahip akıllı! tahta haricinde bir şey yok.

O kadar para ayrılmış da ben mi göremiyorum, biz mi göremiyoruz? Orta okul yıllarımda millet dışarıda top oynarken adı şanı olan bir Anadolu lisesine gideceğim diye ders çalıştım, arkadaşlarımın bazıları imam hatip'e gidiyor, Galaxy Tab 2 tabletleri var, okullarında çatır çatır çalışan bir sürü donanım var. Bu devletin bilime verdiği değer bu mudur? Halk cahil kalsın, birilerine bağımlı kalsın, para kazandırsın. Bu mudur mantık? Şeriat'ın olduğu Arabistan gibi oluyoruz. Halk fakir, biraz durumu iyi olan koşa koşa son model arabalar, elektronik aletler alır, zengini çok zengin, fakiri çok fakir, halkı cahil bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kusura bakmayın ama durum hiç iç açıcı değil. Ben kaç yıldır ders çalışıyorum, bilim adamı olacakmışım gibi gerekli gereksiz bilgiyi ezberlemek, problemleri çözmek için yıllarımı harcıyorum, her konuşmada geleceğimizsiniz (!) deniyor bize ama okul zamanı 6-7 kg ağırlığındaki çantayla onca yolu gidip geliyorum. Öte yandan gelecekte ne iş yapacağı belli (!) olanlarda tabletler, serbest kıyafet gibi özgürlükler var. Kimlerin ülkenin geleceği olacağını karıştırıyorlar sanırım.

Pardon, biz bu ülkenin vatandaşı değiliz sanırım. 8 milyar dolarlık bir projeden bizim okulun aldığı pay yarım yamalak aptal bir tahtadan fazlası olması gerekirdi ama bu devlet varken mümkün değil.
8 milyar dolar mı? O 80-800 bin lira falan olmasın? Bizim sınıfta interneti olmayan, yarım saatte açılıp kağnı gibi çalışan, binbir kısıtlamaya sahip akıllı! t...
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2 Yanıt Yanıtla +66
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NuTeRX 6 yıl
Buldular kazı, tebrik ederim onları.
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ReDComrade 6 yıl
Apple CEO'su: Retina technology is being used in tablets for 7.9-inch (diagonal) LED-backlit glossy widescreen Multi-Touch display has a paneland and this tablet has a Apple Dual Core A5X 1 GHz and has a DDR3 512 MB Ram and has a Bluetooth 4.0 has a......

Abdullah Gül: OO çok güzel çok güzel bende severim Kayserinin etli pidesini
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Rookie. 6 yıl
sonu hayırlı olsun bir işe kalkışmışlar yorum yapmak gereksiz gibi duruyor ama konu zaten gereksiz
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sticer12 6 yıl
bize tabletler dağıtıldı ve şuan hiçbir yetkilinin gelip ilgilendiği bile yok
hem de herkese samsung galaxy tab 10.1 dağıtıldı. tabletlerin hepsi güme gitti.
Kimsenin kullandığı bile yok bana sorarsanız gereksiz. Bir daha tablet dağıtımı ile hataya düşülmemeli.
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plutonus 6 yıl
evet yine göz boyama amaçlı yapılan bir hareket daha. sen o kadar tableti alıp dağıtacan da alıp dağıttık demekle olmuyor bu bütçen buna müsaade eder mi? tek sorum bu. başka bir sürü problem olmasına rağmen benim tek sorum bu. çünkü son yıllarda sürekli şişen bir borç balonumuz var ve bu balonu söndürmeye yönelik hareketler değil bunlar. ama tabi göz boyama amaçlı sonuçta millet bir de bu taraftan bakmıyor olaya.
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behchat 6 yıl
Hala egitime yatirim diyenler var, okullar yetmedigi icin sabahci oglenci sistemi varken ve sinif mevcutlari 40 in uzerindeyken, tabletler ne fayda saglayacak
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DH Misafiri 6 yıl
işi siyasete sürmeyin haberin amacı bilgi vermek tartışma çıkarmak değil
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Outlaw-E 6 yıl
Heyet amerikaya giderken gül ü de yanında götürse ondanda ayak üstü kurtulsak.
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huersa 6 yıl
Bu haberi okurken

" - Elektrikler kesikti çalışamadım hocam... "

cümlesi kaçımızın aklına geldi?

Neden ipad seçildi, ihale yapıldı mı(gerçi neyin ihalesini yapacaklar, bir tane ipad üreten şirket varken) gibi cevaplanması gereken sorular dururken benim aklıma yukardaki cümle geldi nedense.

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1080p 6 yıl
Cocuklarin eline ki bunlara liselerde dahil
Tablet verirsen sabah aksam video izler oyun oynar face de twitde sabahlar.
Gercek PDF okuyucu reader kindle vb cihazlar vermeliler.
Bu cihazlarin bataryalari uzun gider.
Akilli tahta sisteminden tablete entegre olsa ne olacak AKIL baska yerde olduktaj sonra.
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ayanozer 6 yıl
John Couch : Hani bize de bi teşvik verseniz, bi vergi indiriminden faidelensek de gelip sizin ülkenizde de milleti yolmaya devam etsek.
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YaRaNoZ 6 yıl
Dikkat ettimde çok saçma sapan yorumlar car. Sana gore 8 milyar tl fazla evet. Ancak devlette su an 2 milyon 165 bin memur var ve sadece ortalama olarak soyluyorum ( normalde daha fazladir) 2.000 tl maas alsalar sigorta primleri haric 4 milyar 500 milyon yapiyor. Bu sadece memur maaslari emeklileri falan katmiyorum bile. Bizim devletimiz icin 8 milyar ttl egitime yapilan yatirim cok mu. Allah askina yapmayin ya. Sanki cope atiliyor para. Bunu idrak edemeyecek kadar saf olmayiniz lutfen
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Dracos 6 yıl YaRaNoZ
YaRaNoZ

Dikkat ettimde çok saçma sapan yorumlar car. Sana gore 8 milyar tl fazla evet. Ancak devlette su an 2 milyon 165 bin memur var ve sadece ortalama olarak soyluyorum ( normalde daha fazladir) 2.000 tl maas alsalar sigorta primleri haric 4 milyar 500 milyon yapiyor. Bu sadece memur maaslari emeklileri falan katmiyorum bile. Bizim devletimiz icin 8 milyar ttl egitime yapilan yatirim cok mu. Allah askina yapmayin ya. Sanki cope atiliyor para. Bunu idrak edemeyecek kadar saf olmayiniz lutfen

abi israfı niye israfla savunup üzerini örtmeye çalışıyoruz bu ülkede oldum olası anlamış değilim bu kafanızı, 2 milyon 165 bin memur var diyorsun en az 2/3 ü bir halta yaramıyor doğru dürüst planlı, gerçekten kalifiye adamdan yararlanabileceğin bir şey oluştursan rahat 1 milyon memur bu söylediğin adamın yaptığı işi yapabilir, bunu idrak edemeyecek kadar da siz saf olmayın

ayrıca hadi olaya karşı çıkmayalım destek verelim iyi güzel eyvallah, sokaklarda çoluğu çocuğu sıkıştıracaklar tabletini çalacaklar, kavga çıkacak okulda tableti kırılan üst sınıf öğrencisi alt sınıftakini sıkıştırıp onunkini alacak, dengesiz ailesi olanlar tablete el koyacak veya çocuk dengesiz olacak o tablet 2. el okutulacak, sonuç olarak senin bir herhangi bir altyapın ya da altyapı çalışman yok ki bootloader dan falan başka amaçlar için kullanımını engelleyesin, adam açacak derste bilyoner mobil uygulamayı çatır çatır iddaa oynayacak, kuracak angry birds oynayacak falan, bunlar en basit şeyler yani, 5 lira için adam öldürülüyor lan bu ülkede, çoluğun çocuğun eline tablet verince nasıl bir potansiyel kurban olduklarını bile farkedemiyorsanız yazık yani size
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