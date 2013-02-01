Apple heyeti, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

Apple, son dönemde ülkemiz için yaptığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Özellikle Fatih Projesi kapsamında ülkemizi yakın takibe alan Apple yetkilileri, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi.

Apple'ın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Couch ve Apple Türkiye Genel Müdürü Reşan Yüner önderliğindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretin odak noktasını 8 milyar TL'lik Fatih Projesi oluşturdu. Görüşmede, ayrıca, Cumhurbaşkanı Güle'e Apple Türkiye'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.

Apple'dan John Couch, Apple Türkiye'nin üniversiteler ile yapacağı ortak çalışmalar ile iTunes U ve iBooks'daki içeriklerin hızla artacağı müjdesini verirken; iTunes Store Türkiye'den yakın zamanda kitap satışlarına başlanılacağının da sinyalini verdi.

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Gül, geçtiğimiz mayıs ayında ABD'ye yaptığı ziyarette Apple'ın Cupertino'daki merkezini ziyaret etmiş ve icra kurulu başkanı Tim Cook ile görüşmüştü.

http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/85059/cumhurbaskani-gul-apple-baskan-yardimcisi-couchu-kabul-etti.html