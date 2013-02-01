Apple heyeti, Cumhurbaşkanı Gül ile görüştü

Apple, son dönemde ülkemiz için yaptığı çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.Özellikle Fatih Projesi kapsamında ülkemizi yakın takibe alan Apple yetkilileri, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde kabul edildi.
Apple'ın Eğitimden Sorumlu Başkan Yardımcısı John Couch ve Apple Türkiye Genel Müdürü Reşan Yüner önderliğindeki heyetin gerçekleştirdiği ziyaretin odak noktasını 8 milyar TL'lik Fatih Projesi oluşturdu. Görüşmede, ayrıca, Cumhurbaşkanı Güle'e Apple Türkiye'nin çalışmaları hakkında da bilgiler verildi.
Apple'dan John Couch, Apple Türkiye'nin üniversiteler ile yapacağı ortak çalışmalar ile iTunes U ve iBooks'daki içeriklerin hızla artacağı müjdesini verirken; iTunes Store Türkiye'den yakın zamanda kitap satışlarına başlanılacağının da sinyalini verdi.
Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı Gül, geçtiğimiz mayıs ayında ABD'ye yaptığı ziyarette Apple'ın Cupertino'daki merkezini ziyaret etmiş ve icra kurulu başkanı Tim Cook ile görüşmüştü.
http://www.tccb.gov.tr/haberler/170/85059/cumhurbaskani-gul-apple-baskan-yardimcisi-couchu-kabul-etti.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
O kadar para ayrılmış da ben mi göremiyorum, biz mi göremiyoruz? Orta okul yıllarımda millet dışarıda top oynarken adı şanı olan bir Anadolu lisesine gideceğim diye ders çalıştım, arkadaşlarımın bazıları imam hatip'e gidiyor, Galaxy Tab 2 tabletleri var, okullarında çatır çatır çalışan bir sürü donanım var. Bu devletin bilime verdiği değer bu mudur? Halk cahil kalsın, birilerine bağımlı kalsın, para kazandırsın. Bu mudur mantık? Şeriat'ın olduğu Arabistan gibi oluyoruz. Halk fakir, biraz durumu iyi olan koşa koşa son model arabalar, elektronik aletler alır, zengini çok zengin, fakiri çok fakir, halkı cahil bir toplum olma yolunda hızla ilerliyoruz. Kusura bakmayın ama durum hiç iç açıcı değil. Ben kaç yıldır ders çalışıyorum, bilim adamı olacakmışım gibi gerekli gereksiz bilgiyi ezberlemek, problemleri çözmek için yıllarımı harcıyorum, her konuşmada geleceğimizsiniz (!) deniyor bize ama okul zamanı 6-7 kg ağırlığındaki çantayla onca yolu gidip geliyorum. Öte yandan gelecekte ne iş yapacağı belli (!) olanlarda tabletler, serbest kıyafet gibi özgürlükler var. Kimlerin ülkenin geleceği olacağını karıştırıyorlar sanırım.
Pardon, biz bu ülkenin vatandaşı değiliz sanırım. 8 milyar dolarlık bir projeden bizim okulun aldığı pay yarım yamalak aptal bir tahtadan fazlası olması gerekirdi ama bu devlet varken mümkün değil.