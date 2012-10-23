Apple, iBooks 3'ü duyurdu

Apple, tahmin edildiği gibi bugünkü etkinlikte popüler elektronik kitap uygulaması iBooks'un yeni sürümü iBooks 3'ü duyurdu. Peki uygulama ne gibi yenilikler getiriyor ?

iPod Touch, iPhone ve iPad'i destekleyen iBooks 3'ün öne çıkan en büyük özelliği sürekli kaydırma. Bu özellik ile alıştığımız sayfa yapısı yerine bir kitabın tüm sayfaları tek bir döküman içerisinde arka arkaya birleştiriliyor ve tüm kitabı okumak için aşağı yukarı parmak hareketleri yetiyor. Diğer taraftan kitap üzerinden istediğimiz cümleleri alıntılayarak Facebook ya da Twitter üzerinden paylaşabilmek ve aralarında Korece ve Japonca'nın da bulunduğu toplam 40'dan fazla dil desteği iBooks 3'ün diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.

iBooks 3, bugün içerisinde App Store üzerinden ücretsiz olarak tüketicilerin kullanımına sunulacak.



