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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iBooks 3'ü duyurdu

6 yıl
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, tahmin edildiği gibi bugünkü etkinlikte popüler elektronik kitap uygulaması iBooks'un yeni sürümü iBooks 3'ü duyurdu. Peki uygulama ne gibi yenilikler getiriyor ? 
iPod Touch, iPhone ve iPad'i destekleyen iBooks 3'ün öne çıkan en büyük özelliği sürekli kaydırma. Bu özellik ile alıştığımız sayfa yapısı yerine bir kitabın tüm sayfaları tek bir döküman içerisinde arka arkaya birleştiriliyor ve tüm kitabı okumak için aşağı yukarı parmak hareketleri yetiyor. Diğer taraftan kitap üzerinden istediğimiz cümleleri alıntılayarak Facebook ya da Twitter üzerinden paylaşabilmek ve aralarında Korece ve Japonca'nın da bulunduğu toplam 40'dan  fazla dil desteği iBooks 3'ün diğer öne çıkan özellikleri arasında yer alıyor.
iBooks 3, bugün içerisinde App Store üzerinden ücretsiz olarak tüketicilerin kullanımına sunulacak. 


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nurettinaz 6 yıl
Apple ın en büyük artısı ne android de ne de windows ta olmayan kendi geliştirdiği ve cihazlarıyla inanılmaz bir performansta çalışmasına rağmen ne görsellikten ne performanstan ne de kullanılabilirlik açısından ödün vermemsidir.
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cceviz 6 yıl
en büyük özelliği sürekli kaydırma mı ? insan zaten muadil uygulamalarda olan bir özelliğe, yeni en büyük özellik demeye utanır.
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erdemefe 6 yıl
şimdiye kadarki yaptığımız en iyi yazılım demedi mi yahu
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sertacaygun 6 yıl
Kitabı yeniden icat ettik diye onlarca yayın evine dava açmasınlar ?
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Krone 6 yıl
İş görür
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