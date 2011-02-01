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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 4.2.6 güncellemesini yayınladı; iOS 4.3 güncellemesi yakında

8 yıl
19,6b
1
31
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, daha Verizon ile iPhone 4 satışına başlamadan, CDMA destekli telefon için iOS 4.2.6 güncellemesini sitesi üzerinden yayınladı (direk bağlantı için tıklayınız). Güncellemenin, şimdiden telefonu kullanma fırsatı yakalayan editorler için yayınlanmış olma ihtimali yüksek görünüyor. İlk tanıtımında üzerinde iOS 4.2.5'in bulunduğu Verizon iPhone, böylece ilk güncellemesini almış oldu.

Verizon iPhone dışındaki diğer iOS'li cihazlar için şimdilik bir güncelleme yayınlanmazken; Multitasking parmak hareketleri ile iOS'li cihazların en büyük sorunu olabilen Home tuşunun kullanılma sıklığını azaltacak olan iOS 4.3 güncellemesinin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce iOS 4.3 destekli bazı uygulamalar Apple'ın onayından geçerek AppStore'da yayınlanmaya başlamıştı.




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DH Misafiri 7 yıl
bu android ve ios guncellemelerinde en fazla 2-3 tane ozellik ekleniyor. bu kadar kisilti yenilige ragmen 2 isletim sistemininde de neden bu kadar yaygara kopariliyor anlamiyoroum,. ben ipade 4.3 u kurdum ee ? oyle aman aman super bir yenilik yok. belki arka planda/ kodlarda falan cok super yenilikler yapiyorlar fakat ben son kullanici olarak muthis bir yenilik goremedim. android desen o da oyle. kardesimin htc wildfire model telefonuna android 2.2 yi yukledik fakat onda da muthis bir yenilik goremedim. sadece wi-fi hotspot ve flash 10.2 yeniligi vardi. fakat keske flash 10.2 olmasaydi. websiteleri acarken telefonu kasim kasim kasiyor artik. resmen son kullanici tecrubesini negatif etkiliyor. herneyse belki demek istedigimi tam anlatamamisimdir :D okuyan arkadaslara tesekkurler.
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DH Misafiri 8 yıl
Tamam, apple ürünlerin üzerindeki sorunlar hızla kaldırmaya başladı ama beni en çok sinirlendiren ve sıkıntıya sokan problem kablolar, apple ın verdiği usb ve kulaklıklar dayanıksık 4 aydır ipod kullaklığı kullanıyorum kulaklığın koruma plasitiği döküldü.. usb kablo iyi durumda düzgün şekilde kullanınca oda :) kabloyu bükerseniz ve bükük kullanırsanız kablo parampörçük oluyo apple ın bu sorunla ilgili bi çözüm bulması şart..
teşşekkürler :)
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DH Misafiri 8 yıl
4.3 beta 2 kullanıyorum untethered jailbreak ile !!
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Saydam 8 yıl

DH Misafiri

4.3 beta 2 kullanıyorum untethered jailbreak ile !!

nasıl beceriyorsun bunu ? kaynaklarını verirmisin ?
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__BeRkAy__ 8 yıl
İphone 4 e gelicek yenilkleri cok merak ediyorum
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Loqqo 8 yıl
özellikle iphone da home tuşu kalkarsa yerine 4 parmakla swipe hareketi gelirse bence iyi olmaz. ilk aklıma gelen birkaç problem şunlar;

birincisi ve en büyük sıkıntı telefonu tek elde kullanırken yaşanır. örneğin araba kullanırken veya minibüste ayakta seyahat ederken birisine watsapp mesajı atacaksınız watsapı açıyosunuz sonra vazgeçip telefonla aramak istediniz, eee? öteki elinizi bırakıp 4 parmak swipe yapmak zorunda kalacaksınız. kısacası tek elle kullanım çok zorlaşır.

ikincisi, iphone'un ekranı 4 parmak için fazla küçük. ipad de hakkaten surface computer gibi çok karizmatik bir kullanım şekli olabilir, çünkü alan büyük. iphone da 4 parmağı ekrana açık şekilde koymak sonrada gülünç bir ufacık çimdikleme hareketi yapmak -en azından türk yiğitlerinin elindeyken- hakkaten bir tuştan kurtulmak için biraz fazla kasmak oluyor bence.

üçüncüsü de telefona yabancı özellikle belli bir yaşın üstünde ve hala iphone kullanmamış milyonlarca insan için oldukça zorluk olacaktır. ha diyebilirsiniz ki apple kullanıcısı bilsin yeter başkası zaten ellemesin telefona. olabilir, ama telefon ne kadar kullanıcı olmayanlara da kullanımı kolay ve çekici gelirse o kadar yeni müşteri bulur kendine. home tuşu artık tüm iphone tarzı telefonlarda standart olmuş tuşlardan biri. aynı şekilde yeni e-reader ve tabletlerde de öyle. kullanıcıların görmek istediği bir tuş.

bence apple, daha dayanıklı bir fiziksel tuş yapamadığı için home tuşuna kaldırırsa -ki kaldırması için başka bir sebep göremiyorum- büyük hata yapar. onun yerine home tuşunda kullanılan malzemeyi güçlendirsinler. kaç yıllık nokialarda ericssonlardaki fiziksel tuşlar tık demeden çalışıyor, demekki bu yapılamıyacak bişey değil.

bu arada 3 parmak olacağını sanmıyorum, büyük ihtimalle 4 parmakla swipe hareketi olacaktır son versiyonunda. zira 3 parmak swipe hareketi telefon ekranına zoom in ve zoom out yapmak için kullanılıyor yıllardır. (settings> general>accessibility>zoom)
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realbrutal 8 yıl
Sorunsuz bi unlock jb saglayan bir versiyon ciksada bende telefonu guncellesem.4.0 da kaldim yukseltmeye korkuyom
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aspirin_00 8 yıl
illagal yolla türkiyeye iphone 5 gelmiştir haberiniz olsun getirenkişide polise yakalandı.
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webislander 8 yıl

aspirin_00

illagal yolla türkiyeye iphone 5 gelmiştir haberiniz olsun getirenkişide polise yakalandı.


çıkmadan nasıl geliyorsa
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AlicanNalbat 8 yıl

aspirin_00

illagal yolla türkiyeye iphone 5 gelmiştir haberiniz olsun getirenkişide polise yakalandı.


haberlerde gördük ve çok güldük :)
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Batuist 8 yıl
oldukça iyi görünüyor.. 4.3üde çıkarsalar da ip4 için unlock çıksa..!!
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MAICO 8 yıl
Esnek pencere olayını Linux'dan çalmışlar. Home tuşu vazifesini ekrana dokunarak yapmak güzel olmuş.
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Xagdas 8 yıl
4.3 beta cikmis diyolar.
Hotspot kullanmak icin...
Çıkmadı mı yani?
Hotspot yok mü?
Zaten Turkcell'e 39TL veriyorum,
Bi de cep icin vodafone'a vermek istemiyorum.
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Xagdas 8 yıl
Beğenmedim.
Su andaki iPad ios'dan memnunum...
Sadece 720p ve 1080p video oynatamamaktan sıkıntılıyım...
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AlicanNalbat 8 yıl
artık jb den umudu kesin derim :) 4.1 ile aynen devam
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