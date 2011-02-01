Apple, iOS 4.2.6 güncellemesini yayınladı; iOS 4.3 güncellemesi yakında

Apple, daha Verizon ile iPhone 4 satışına başlamadan, CDMA destekli telefon için iOS 4.2.6 güncellemesini sitesi üzerinden yayınladı (direk bağlantı için tıklayınız). Güncellemenin, şimdiden telefonu kullanma fırsatı yakalayan editorler için yayınlanmış olma ihtimali yüksek görünüyor. İlk tanıtımında üzerinde iOS 4.2.5'in bulunduğu Verizon iPhone, böylece ilk güncellemesini almış oldu.
Verizon iPhone dışındaki diğer iOS'li cihazlar için şimdilik bir güncelleme yayınlanmazken; Multitasking parmak hareketleri ile iOS'li cihazların en büyük sorunu olabilen Home tuşunun kullanılma sıklığını azaltacak olan iOS 4.3 güncellemesinin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce iOS 4.3 destekli bazı uygulamalar Apple'ın onayından geçerek AppStore'da yayınlanmaya başlamıştı.
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teşşekkürler :)
nasıl beceriyorsun bunu ? kaynaklarını verirmisin ?
birincisi ve en büyük sıkıntı telefonu tek elde kullanırken yaşanır. örneğin araba kullanırken veya minibüste ayakta seyahat ederken birisine watsapp mesajı atacaksınız watsapı açıyosunuz sonra vazgeçip telefonla aramak istediniz, eee? öteki elinizi bırakıp 4 parmak swipe yapmak zorunda kalacaksınız. kısacası tek elle kullanım çok zorlaşır.
ikincisi, iphone'un ekranı 4 parmak için fazla küçük. ipad de hakkaten surface computer gibi çok karizmatik bir kullanım şekli olabilir, çünkü alan büyük. iphone da 4 parmağı ekrana açık şekilde koymak sonrada gülünç bir ufacık çimdikleme hareketi yapmak -en azından türk yiğitlerinin elindeyken- hakkaten bir tuştan kurtulmak için biraz fazla kasmak oluyor bence.
üçüncüsü de telefona yabancı özellikle belli bir yaşın üstünde ve hala iphone kullanmamış milyonlarca insan için oldukça zorluk olacaktır. ha diyebilirsiniz ki apple kullanıcısı bilsin yeter başkası zaten ellemesin telefona. olabilir, ama telefon ne kadar kullanıcı olmayanlara da kullanımı kolay ve çekici gelirse o kadar yeni müşteri bulur kendine. home tuşu artık tüm iphone tarzı telefonlarda standart olmuş tuşlardan biri. aynı şekilde yeni e-reader ve tabletlerde de öyle. kullanıcıların görmek istediği bir tuş.
bence apple, daha dayanıklı bir fiziksel tuş yapamadığı için home tuşuna kaldırırsa -ki kaldırması için başka bir sebep göremiyorum- büyük hata yapar. onun yerine home tuşunda kullanılan malzemeyi güçlendirsinler. kaç yıllık nokialarda ericssonlardaki fiziksel tuşlar tık demeden çalışıyor, demekki bu yapılamıyacak bişey değil.
bu arada 3 parmak olacağını sanmıyorum, büyük ihtimalle 4 parmakla swipe hareketi olacaktır son versiyonunda. zira 3 parmak swipe hareketi telefon ekranına zoom in ve zoom out yapmak için kullanılıyor yıllardır. (settings> general>accessibility>zoom)
çıkmadan nasıl geliyorsa
haberlerde gördük ve çok güldük :)
Hotspot kullanmak icin...
Çıkmadı mı yani?
Hotspot yok mü?
Zaten Turkcell'e 39TL veriyorum,
Bi de cep icin vodafone'a vermek istemiyorum.
Su andaki iPad ios'dan memnunum...
Sadece 720p ve 1080p video oynatamamaktan sıkıntılıyım...