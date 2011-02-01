Apple, iOS 4.2.6 güncellemesini yayınladı; iOS 4.3 güncellemesi yakında

Apple, daha Verizon ile iPhone 4 satışına başlamadan, CDMA destekli telefon için iOS 4.2.6 güncellemesini sitesi üzerinden yayınladı (direk bağlantı için tıklayınız). Güncellemenin, şimdiden telefonu kullanma fırsatı yakalayan editorler için yayınlanmış olma ihtimali yüksek görünüyor. İlk tanıtımında üzerinde iOS 4.2.5'in bulunduğu Verizon iPhone, böylece ilk güncellemesini almış oldu.

Verizon iPhone dışındaki diğer iOS'li cihazlar için şimdilik bir güncelleme yayınlanmazken; Multitasking parmak hareketleri ile iOS'li cihazların en büyük sorunu olabilen Home tuşunun kullanılma sıklığını azaltacak olan iOS 4.3 güncellemesinin yakın zamanda yayınlanması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi kısa bir süre önce iOS 4.3 destekli bazı uygulamalar Apple'ın onayından geçerek AppStore'da yayınlanmaya başlamıştı.