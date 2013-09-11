Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: iOS 7 uygulamalarını göndermeye başlayın

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
623
1
5
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7’nin Golden Master sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Apple, App Store’a iOS 7 uyumlu uyguları kabul etmeye başladı.

Geliştiricilere gönderdiği mail ile bilgilendirme yapan Apple, iPhone 5’in yeni yeteneklerine de vurgu yaptığı mailinde şu satırlara yer vermiş:

"iOS 7, çok yakında yüz milyonlarca kullanıcının ellerinde olacak. iOS 7’nin duruluğu, yarı şeffaf ve derinliğinin uygulamanızın arayüzüne katacaklarını düşünün. AirDrop, multitasking, oyunlar ve kameranın yanı sıra yeni iPhone 5S’in güçlü kabiliyetlerini ortaya çıkartacak API’lerle uygulamanıza güç katın."

iPhone 5S, 64bit A7 işlemcisi ve M7 özel hareket birimiyle seleflerine göre çok önemli revizyonlarla geliyor. Uygulama geliştiricilerinin de bu özelliklerden faydalanmak için uygulamalarını iOS 7’ye göre optimize etmeleri gerekiyor.

iPhone 5S ve 5C hakkında hazırladığımız detaylı yazılara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bravez 6 yıl
Ayet gibi olmuş :/
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
giogo 6 yıl
İpad 5 i sabırsızlıkla bekliyorum.İnş ondada iphone 5S te gelen yeniliklerin aynısı gelir.Parmak izi,A7,open gl 3.0,güçlü flash,daha iyi kamera vs vs.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
regaibyigit. 6 yıl
seksenyedi.87
ios 7 ne zaman çıkacakmış o söylendimi tanıtımda. çok merak ettimi ya:)

18 eylül 2013
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zenci Forvet 6 yıl
iCleaner tipi program lazım jailbreaksiz telefonlara gereksiz dosyaları temizlemek şart oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seksenyedi.87 6 yıl
ios 7 ne zaman çıkacakmış o söylendimi tanıtımda. çok merak ettimi ya:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel Geliştiriciler Konferansı 2013: 14nm işlemciler, giyilebilir teknolojiler ve dahası.... 6 yıl Toshiba 2.5" Hybrit SSHD Depolama Sürücüleri Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Mi Band 4’ün posteri ile tasarımı net
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim