Apple: iOS 7 uygulamalarını göndermeye başlayın

iOS 7’nin Golden Master sürümünün yayınlanmasıyla birlikte Apple, App Store’a iOS 7 uyumlu uyguları kabul etmeye başladı.

Geliştiricilere gönderdiği mail ile bilgilendirme yapan Apple, iPhone 5’in yeni yeteneklerine de vurgu yaptığı mailinde şu satırlara yer vermiş:

"iOS 7, çok yakında yüz milyonlarca kullanıcının ellerinde olacak. iOS 7’nin duruluğu, yarı şeffaf ve derinliğinin uygulamanızın arayüzüne katacaklarını düşünün. AirDrop, multitasking, oyunlar ve kameranın yanı sıra yeni iPhone 5S’in güçlü kabiliyetlerini ortaya çıkartacak API’lerle uygulamanıza güç katın."

iPhone 5S, 64bit A7 işlemcisi ve M7 özel hareket birimiyle seleflerine göre çok önemli revizyonlarla geliyor. Uygulama geliştiricilerinin de bu özelliklerden faydalanmak için uygulamalarını iOS 7’ye göre optimize etmeleri gerekiyor.

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