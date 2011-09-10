Apple iOS geliştiricileri uygulama korsanlığına karşı kendilerini Android geliştiricilerden daha güvenli hissediyor

Mobil platformlara olan tüketici ilgisi arttıkça uygulama geliştiriciler de rotasını bu alana çevirdi. Başta Android ve Apple olmak üzere uygulama geliştiricileri yüzbinlerce uygulamayı platformlara kazandırmış durumda. Ancak masaüstü sistemleri tehdit eden bir tehlike buraya da sıçramış durumda. O da uygulama korsanlığı.





Yankee Group ve Skyhook tarafından yapılan bir araştırma Apple kullanıcılarının Android'e oranla 6 kat daha fazla ücretli uygulama indirdiğini ortaya koydu. Bu oran Apple iOS ürünlerine uygulama geliştirenlerin kendilerini ne kadar kazançlı gördükleri ile doğru orantılı.

Araştırmaya göre bir Apple kullanıcısı yılda ortalama 40 uygulama indiriyor. Ayrıca Android geliştiricileri ücretli uygulamalardan daha az kazanıyor. Araştırmaya katılan 75 Android uygulama geliştiricisi bunun bir numaralı sebebini uygulama korsanlığına bağlıyor.





Araştırma iOS tabanlı çalışanların Android tabanlı çalışanlardan daha pozitif bir ortamda bulunduklarını gösteriyor. Android uygulama geliştiricilerinin yüzde 27'si uygulama korsanlığını büyük bir problem olarak görürken yüzde 26'sı ise problemin bir kısmı olarak görüyor.





Araştırmanın Google politikalarıyla ilgili kısmında ise Android geliştiricileri Google'ın Android Market kurallarında çok dikkatsiz olduğunu belirtiyor. Android geliştiricilerinin yüzde 30'u uygulama korsanlığının kendilerine 10 000$ kayıp yaşattığını belirtirken, yüzde 32'si destek maliyetlerini artırdığı, yüzde 28'i ise aşırı yüklenme nedeniyle sunucu maliyetlerine neden olduğu inancını taşıyor.





Yankee Group araştırma şefi Carl Howe Google'ın uygulama geliştiricilerinin haklarını korsanlara karşı korumada yetersiz kaldığını düşünüyor. Howe, Google'ın gerekli adımları atmadığı sürece geliştiricilerin güvenini kaybedeceğini belirtiyor. Howe "Android Korsanlığı : Yeniden Yayınlanan Uygulamalar Nasıl Gelir Çalıyor ve Masrafları Artırıyor?” adlı bir araştırma kitabının da sahibi.