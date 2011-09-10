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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iOS geliştiricileri uygulama korsanlığına karşı kendilerini Android geliştiricilerden daha güvenli hissediyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,3b
1
60
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil platformlara olan tüketici ilgisi arttıkça uygulama geliştiriciler de rotasını bu alana çevirdi. Başta Android ve Apple olmak üzere uygulama geliştiricileri yüzbinlerce uygulamayı platformlara kazandırmış durumda. Ancak masaüstü sistemleri tehdit eden bir tehlike buraya da sıçramış durumda. O da uygulama korsanlığı.

Yankee Group ve Skyhook tarafından yapılan bir araştırma Apple kullanıcılarının Android'e oranla 6 kat daha fazla ücretli uygulama indirdiğini ortaya koydu. Bu oran Apple iOS ürünlerine uygulama geliştirenlerin kendilerini ne kadar kazançlı gördükleri ile doğru orantılı.
Araştırmaya göre bir Apple kullanıcısı yılda ortalama 40 uygulama indiriyor. Ayrıca Android geliştiricileri ücretli uygulamalardan daha az kazanıyor. Araştırmaya katılan 75 Android uygulama geliştiricisi bunun bir numaralı sebebini uygulama korsanlığına bağlıyor.

Araştırma iOS tabanlı çalışanların Android tabanlı çalışanlardan daha pozitif bir ortamda bulunduklarını gösteriyor. Android uygulama geliştiricilerinin yüzde 27'si uygulama korsanlığını büyük bir problem olarak görürken yüzde 26'sı ise problemin bir kısmı olarak görüyor. 

Araştırmanın Google politikalarıyla ilgili kısmında ise Android geliştiricileri Google'ın Android Market kurallarında çok dikkatsiz olduğunu belirtiyor. Android geliştiricilerinin yüzde 30'u uygulama korsanlığının kendilerine 10 000$ kayıp yaşattığını belirtirken, yüzde 32'si destek maliyetlerini artırdığı, yüzde 28'i ise aşırı yüklenme nedeniyle sunucu maliyetlerine neden olduğu inancını taşıyor.

Yankee Group araştırma şefi Carl Howe Google'ın uygulama geliştiricilerinin haklarını korsanlara karşı korumada yetersiz kaldığını düşünüyor. Howe, Google'ın gerekli adımları atmadığı sürece geliştiricilerin güvenini kaybedeceğini belirtiyor. Howe "Android Korsanlığı : Yeniden Yayınlanan Uygulamalar Nasıl Gelir Çalıyor ve Masrafları Artırıyor?” adlı bir araştırma kitabının da sahibi.  

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TuffkiLLe 8 yıl en beğenilen

OvernightSensation
umutarslan.com
Orijinalden alıntı: OvernightSensationjailbreak yapmayanlar da virüs var diye sanıp yapmayanlar halbuki.o kadar emek yapmış felan olayları hikaye.
garanti dışı kalacağını sanan bile var :)

hahaha şayet iphone hiç sevmiyorum kullandımda zamanında jailbreaksiz kullanılmaz ya o berbat itici menü işe yarar uygulamaların hepsi paralı böyle sistem olmaz olsun diyip jailbreak yapmıştım hemen.

Belki de ise yarar oldukları için paralidir onlar düşündünüz mü hiç ? :) ah güzel zihniyet, tamam korsana hayır demiyorum şahsi olarak ama böyle de söylenmez ki kardesim. Aramızda bir sürü yazilimci var.biliyor musun 0.99 $ cik olan bir uygulama bile ne kadar zamanda yazılıyor. Ayıptır yahu. Para vermiyorsun bari verenlere salak muamelesi yapma
OvernightSensationumutarslan.comOrijinalden alıntı: OvernightSensationjailbreak yapmayanlar da virüs var diye san...
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TuffkiLLe 8 yıl
Yuzsuzlugunde böylesine ilk defa rastlıyorum. Amatör bir yazilimci olarak son sözüm; Allah'ınizdan bulunuz efenim. Tamamen farklı zihniyetlerdeyiz.
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trapattoni11 8 yıl

OvernightSensation

trapattoni11

OvernightSensation ayrietten iphonea o kadar para verenlerin her kuruşunu kazanmak mı daha uzun yoksa program yazmak mı. o kadar para verip bir de uygulama için para vericeksen kusura bakma en kral korsan olurum.
Bir market farzedelim bu market size x kilometre uzaklıkta olsun. Sizin aracınızda bu x kilometre yolda 1500 liralık yakıt harcasın. Sizin arabadan inip market sahibine kardeşim zaten 1500 liralık benzin harcadım ben marketten istediğim ürünü ücret ödemeden alırım demen ile telefona 1500 lira verdim zaten yazılıma para vermem demen arasında en ufak bir fark yok. Nasıl bir zihniyettir ki bu? Bu kadar düz mantık kurabiliyor, anlam veremiyorum. Ben günlerce, haftalarca, hatta aylarca uğraşıcam bir oyun, bir program geliştircem. Yani ortaya bir ürün sunucam siz de bana ait bu ürünü benim iznim olmadan kullanıp bir de bu yaptığınızı savunacaksınız. Ayıp. Kendinizi birazcık empati yapmaya zorlayın. Bir de rica edicem kendinizi savunmanız; Şimdi sana baksak kullandığın yazılımlar, dinlediğin müzikler korsandır tarzında denyoca olmasın. Bir başkasının yaptığı yanlış sizin yanlışınızı meşrulaştırmaz.


yahu şimdi konuşsam sert konuşacam da neyse ne istiyorsanız onu yapın bu apple kullanıcılarıyla tartışmaktan dilimde tüy bitti. hak hak diyorsanız o çok sevdiğiniz apple'ın başka şirketlerin hakkını yediğini göz ardı etmeyin tek diyeceğim budur iyi geceler.


İnanılmaz geçekten yazdığım onca şeyin üstüne Apple dediniz ya, hakikatten ben de bir şey demiyorum. Yazımda Apple' ın a'sı geçmiyor nasıl böyle bir çıkarım yaptınız anlam veremedim. Yazımda hiçbir firma kayrılmamıştır.

Yazım android market, marketplace, gima, bim, carrefour gibi her hangi bir ürünün satıldığı tüm marketlerin sattığı ürünün karşılığının verilmesi üzerinedir.
OvernightSensationtrapattoni11OvernightSensation ayrietten iph...
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OvernightSensation 8 yıl
myfranco
OvernightSensation
myfranco
muratremix Overnight sensation zaten koyu bir fandroid ve Apple-hater. Neden ciddiye alıyorsunuz ki onun yazdıklarını? ne demişler, kedi ulaşamadığı ciğere piss der.
İsterse herkes alir kullanir, ulasamadigindan degil ancak kendi sevmediginden haddinden fazla karsi saldiriya geciyor. Desteklemek baska birsey, desteklemedigi cihazi bu kadar yerden yere vurmak baska birsey. Aslinda bu tarz kullanicilar zamanlarini bosa harciyorlar. Sevdikleri cihazlarin forumlarinda zaman gecirseler daha iyi olacak. Cok az kisi attan inip esege biner. Iphone kullancisina androidi ovmek mercedes kullanicisina hyundai ovmeye benzer. Cok az mercedes kullanan yedek parcasi pahali diye yedek parcasi ucuz olan arabaya geçer.
ulaşamadığı ciğere mi kardeşim şaka mısın ben iphone çok kullandım 3GS 4 kullandım oraya da yazmışım iphone kullandım zamanında ayrıca fandroid felan da değilim doğruyu söyleyince sizin gibi çocuk akıllılar hemen fan olarak ilan ediyor sorarsan ne fanısın diye gelecek sistemler olan meego ve qnx fanıyım şuan android daha cazip geldiği için android kullanıyorum.
Dikkatli bakarsan isterse alır, ulaşmamakla alakası yok dedim. Bir daha oku istersen :) Kimseye şunu alamıyor, bunu alamıyor demem ben. Böyle şeyleri gündeme getirmem asla.

hocam size değildi o alıntı yaptığınız kişiye idi. karışıklık olmuş orada.
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OvernightSensation 8 yıl
myfranco
muratremix Overnight sensation zaten koyu bir fandroid ve Apple-hater. Neden ciddiye alıyorsunuz ki onun yazdıklarını? ne demişler, kedi ulaşamadığı ciğere piss der.
İsterse herkes alir kullanir, ulasamadigindan degil ancak kendi sevmediginden haddinden fazla karsi saldiriya geciyor. Desteklemek baska birsey, desteklemedigi cihazi bu kadar yerden yere vurmak baska birsey. Aslinda bu tarz kullanicilar zamanlarini bosa harciyorlar. Sevdikleri cihazlarin forumlarinda zaman gecirseler daha iyi olacak. Cok az kisi attan inip esege biner. Iphone kullancisina androidi ovmek mercedes kullanicisina hyundai ovmeye benzer. Cok az mercedes kullanan yedek parcasi pahali diye yedek parcasi ucuz olan arabaya geçer.

ulaşamadığı ciğere mi kardeşim şaka mısın ben iphone çok kullandım 3GS 4 kullandım oraya da yazmışım iphone kullandım zamanında ayrıca fandroid felan da değilim doğruyu söyleyince sizin gibi çocuk akıllılar hemen fan olarak ilan ediyor sorarsan ne fanısın diye gelecek sistemler olan meego ve qnx fanıyım şuan android daha cazip geldiği için android kullanıyorum.
1 Yanıt Yanıtla
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Rodion Raskolnikov 8 yıl
1. %100 doğru bir araştırma.

2. %100 boş tartışmalar.

3. ''Güneş balçıkla sıvanmaz''
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myfranco 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

myfranco

muratremix Overnight sensation zaten koyu bir fandroid ve Apple-hater. Neden ciddiye alıyorsunuz ki onun yazdıklarını? ne demişler, kedi ulaşamadığı ciğere piss der.
İsterse herkes alir kullanir, ulasamadigindan degil ancak kendi sevmediginden haddinden fazla karsi saldiriya geciyor. Desteklemek baska birsey, desteklemedigi cihazi bu kadar yerden yere vurmak baska birsey. Aslinda bu tarz kullanicilar zamanlarini bosa harciyorlar. Sevdikleri cihazlarin forumlarinda zaman gecirseler daha iyi olacak. Cok az kisi attan inip esege biner. Iphone kullancisina androidi ovmek mercedes kullanicisina hyundai ovmeye benzer. Cok az mercedes kullanan yedek parcasi pahali diye yedek parcasi ucuz olan arabaya geçer.


ulaşamadığı ciğere mi kardeşim şaka mısın ben iphone çok kullandım 3GS 4 kullandım oraya da yazmışım iphone kullandım zamanında ayrıca fandroid felan da değilim doğruyu söyleyince sizin gibi çocuk akıllılar hemen fan olarak ilan ediyor sorarsan ne fanısın diye gelecek sistemler olan meego ve qnx fanıyım şuan android daha cazip geldiği için android kullanıyorum.


Dikkatli bakarsan isterse alır, ulaşmamakla alakası yok dedim. Bir daha oku istersen :)

Kimseye şunu alamıyor, bunu alamıyor demem ben. Böyle şeyleri gündeme getirmem asla.
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nirvanha 8 yıl
Sadece bilmediğimden soruyorum bu marketplace mi neyse oralardan satın alınan her program için bizim ülkemize vergi ödemesi yapıyor mu o firmalar.
Yoksa hepsi kendi ülkelerine veya kasalarına mı gidiyor?
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umutarslan.com 8 yıl
myfranco
umutarslan.com
OvernightSensation jailbreak yapmayanlar da virüs var diye sanıp yapmayanlar halbuki.o kadar emek yapmış felan olayları hikaye.
garanti dışı kalacağını sanan bile var :)
myfranco
OvernightSensation jailbreak yapmayanlar da virüs var diye sanıp yapmayanlar halbuki.o kadar emek yapmış felan olayları hikaye.
Hayır öyle değil. Benim 6 arkadaşım iphone kullanıyor. 2si jb kullanmıyorlar. Onun dışında selamlaşıp sohbet ettiğim 10 kişi varsa 3 tanesi jb kullanıyordur. Bugün hiç jb çıkmasın, satışlarda %5 bile düşüş yaşanmaz.
düşüş yaşanmaz demeniz jailbreak ile unclock vs vs gibi işlemlerin yapıldığını bildiğini sanıyorum ama laf olsun diye yazdın heralde.
Iphone-ipad kisminda bolum yoneticisiyim. Neyin ne oldugunu cok iyi biliyorum. Sizin bilmediginiz butun dunyayi Turkiye gibi zannetmeniz. Jailbreak yapanlarin yuzdesi en fazla %5dir. Herkes telefonu unlock yapip kullanmiyor.

bölüm yöneticileri atmaz diye bir ayet mi var? Atıyorsun ölçmüş gibisin sallıyorsun ve ısrarla 2009 sonuçlarını yazıyorsun.o zamanlar iphone bu kadar popüler değildi. tipb.com/...
al bende sna bir anket gösteriyim ve
Jailbreaking iPhone 4.3.1 35.18% (2,317 votes)
Jailbreaking iPod touch 4.3.1 3.49% (230 votes)
Jailbreak iPad 4.3.1 8.05% (530 votes)
bunlar %46 ediyor jailbreksızlarda 28.45 gerisininde applesi yok veya jailbreak bekliolar :) Ayrıca iphone cihazına jailbreak yapmamış birisi "SORUNSUZ" bir cihaz için neden bu kadar forum bölümü ve onlarca yardım sitesi açılsın.Bence siz applenin maaşlı adamısınız.Hak veriyorum böyle yorum yazmanıza ekmek parası.
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Erasmus78 8 yıl

umutarslan.com


bölüm yöneticileri atmaz diye bir ayet mi var? Atıyorsun ölçmüş gibisin sallıyorsun ve ısrarla 2009 sonuçlarını yazıyorsun.o zamanlar iphone bu kadar popüler değildi.
tipb.com/...

al bende sna bir anket gösteriyim ve
Jailbreaking iPhone 4.3.1 35.18% (2,317 votes)
Jailbreaking iPod touch 4.3.1 3.49% (230 votes)
Jailbreak iPad 4.3.1 8.05% (530 votes)

bunlar %46 ediyor jailbreksızlarda 28.45 gerisininde applesi yok veya jailbreak bekliolar :) Ayrıca iphone cihazına jailbreak yapmamış birisi "SORUNSUZ" bir cihaz için neden bu kadar forum bölümü ve onlarca yardım sitesi açılsın.Bence siz applenin maaşlı adamısınız.Hak veriyorum böyle yorum yazmanıza ekmek parası.




Forumların, teknolji sitelerinin yaptığı anketlerden başka nasıl bir sonuç bekliyorsdunuz ki? Ki oralarda bile ancak yarı yarıya!
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myfranco 8 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

myfranco

umutarslan.com
OvernightSensation jailbreak yapmayanlar da virüs var diye sanıp yapmayanlar halbuki.o kadar emek yapmış felan olayları hikaye.
garanti dışı kalacağını sanan bile var :)
myfranco
OvernightSensation jailbreak yapmayanlar da virüs var diye sanıp yapmayanlar halbuki.o kadar emek yapmış felan olayları hikaye.
Hayır öyle değil. Benim 6 arkadaşım iphone kullanıyor. 2si jb kullanmıyorlar. Onun dışında selamlaşıp sohbet ettiğim 10 kişi varsa 3 tanesi jb kullanıyordur. Bugün hiç jb çıkmasın, satışlarda %5 bile düşüş yaşanmaz.
düşüş yaşanmaz demeniz jailbreak ile unclock vs vs gibi işlemlerin yapıldığını bildiğini sanıyorum ama laf olsun diye yazdın heralde.
Iphone-ipad kisminda bolum yoneticisiyim. Neyin ne oldugunu cok iyi biliyorum. Sizin bilmediginiz butun dunyayi Turkiye gibi zannetmeniz. Jailbreak yapanlarin yuzdesi en fazla %5dir. Herkes telefonu unlock yapip kullanmiyor.


bölüm yöneticileri atmaz diye bir ayet mi var? Atıyorsun ölçmüş gibisin sallıyorsun ve ısrarla 2009 sonuçlarını yazıyorsun.o zamanlar iphone bu kadar popüler değildi.
tipb.com/...

al bende sna bir anket gösteriyim ve
Jailbreaking iPhone 4.3.1 35.18% (2,317 votes)
Jailbreaking iPod touch 4.3.1 3.49% (230 votes)
Jailbreak iPad 4.3.1 8.05% (530 votes)

bunlar %46 ediyor jailbreksızlarda 28.45 gerisininde applesi yok veya jailbreak bekliolar :) Ayrıca iphone cihazına jailbreak yapmamış birisi "SORUNSUZ" bir cihaz için neden bu kadar forum bölümü ve onlarca yardım sitesi açılsın.Bence siz applenin maaşlı adamısınız.Hak veriyorum böyle yorum yazmanıza ekmek parası.


Çok şey yazmayı denedim, hepsini sildim. Hiçbiri önemli değil de apple'in maaşlı adamı demen hoş durmamış. Sizlerle doğru dürüst konuşmaya çalışmakla hata mı yapıyoruz acaba? Sanal dünya diye bu kadar rahat ve hayasızca yazabilmek güzel bir duygu olsa gerek.
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DH Misafiri 8 yıl
Ben ipad 2 ve galaxy s sahibi olarak 2 cihazımdada korsan uygulama kullanıyorum çünkü yaşım tutmuyor babamda kredi kartını vermiyor zaten bir oyun veya uygulama en fazla 5$ ki bence bu verilebilcek bi para
Fakat şunu söyliyim android market app storedan daha ucuz :D
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Python 8 yıl
GoLdenBlog
Jailbreak özgürlüktür demek kadar saçma bir şey olmaz sanırım. Jailbreak yapanların çoğu özellikle Türkiyedekiler uygulamaları sırf bedava indirmek için yapıyor. Ya 0,99$ ödüyorsun altı üstü bir uygulamaya. Ki uygulama ile yeri geldiğinde uzun bir müddet eğleniyorsun yeri geldiğinde de çok işine yarıyor o uygulama. Yazılımcılar o senin bir kaç dakikada bedavaya indirdiğin uygulama için aylarını harcıyor. Sen aslında orada uygulamaya para vermiyorsun o uygulamayı yazan adamın harcadığı o zaman için veriyorsun. 0,99$ verecek kadar acizseniz almayın o telefonu bence.

Bende jb yapıyorum,ama telefonum simkilitliydi,mecburum yani amerikadan almışım daha çıktıgı dönemler nasıl kullanayım türkiyede diger türlü uygulamaları satın alıyorum sonuçta satın almadan önce araştırıyorum uygulamayı videolarını fln izliyorum mantıklıysa alıyorum jb=korsan içerik demek zaten yanlış sonuçta temalar incik boncuklar vs. içinde jb gerekiyor
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Secretbull 8 yıl
Bütün iOS cihazları jb yapılsaydı ve kimse uygulamalar için para odemeseydi sizce uygulama geliştiricileri hayır için uygulama geliştirirlermiydi. Bedava iOS oyunları oynayan ve bunu savunan arkadaslara sesleniyorum. Benim ve benim gibi parasını ödeyip uygulama satın alanların sayesinde sizde belesten o uygulamalara sahip olup bir anlamda benim paramla saltanat sürüyorsunuz. Bari birde savunmayin yaptığınızı.
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GrAy 8 yıl
Size tavsiyem açık kaynak felsefesini benimsemeniz o zaman yazdığınız yazılımı kendi malınız gibi görmezsiniz. Kaynak kodlarını dünyaya açarsınız. Dünya çapındaki diğer programcılar size destek olur ve yazılımım cracklendi yada çalındı gibi sıkıntılara gelmezsiniz.
Bu arada açık kaynak bedava yazılım anlamına da gelmez.
Konuya dönersek Google zaten bunun farkında geliştirici bloglarında bu gibi konular hakkında çeşitli açıklamalar geçiyor. Yeni bir lisanslama sistemi geliştirdiklerini okumuştum bir yerlerde.
Platformun yayılması sürecinde google ipleri çok gevşek bıraktı şu an olgunlaşıyor ilerleyen dönemlerde bu sorunların önüne geçilir umarım.
sis xvier
Yazılım yapmak ne çıldırtıcı bir şeydir gözden kaçan küçük bir hata çok fazla uğraşmanıza sebep olabilir hele ki oyunlar birçok kişiye göre en zor yazılımlardır ayrıca verilen emeğin yanında maddi destekte gerekir ve projeniz bittiğinde çalıştırıp denemeye başladığınızda harika bir duygu verir..Bu emeğin birileri tarafından kopyalanması aşırılması ne kadar sinirlendirici birşey cihaza 1000 1500 lirayı bayılıp ortalıkta kalite kullanıyorum diye hava atan adam uygulamaya 1 dolar vermek istemez ve gider korsana baş vurur sende avucunu yalarsın yazılımdan para kazanmak yerine...Şahsen korsan kullanmıyorum diyemem çünkü her istediğin albümü yada dvd yi bulamıyorsun marketlerde ancak bilgisayarımdaki bütün oyunlar orjinal oyunlar ...Google marketteki sayım artacak diye ne bulursa koyuyor markete çöplükle dolu ayrıca aynı uygulamanın 15 20 tane benzeri olan bir market çıktı ortaya prestij konusunda androidin öğrenecek çok şeyi var henüz...

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myfranco 8 yıl

GrAy

Size tavsiyem açık kaynak felsefesini benimsemeniz o zaman yazdığınız yazılımı kendi malınız gibi görmezsiniz. Kaynak kodlarını dünyaya açarsınız. Dünya çapındaki diğer programcılar size destek olur ve yazılımım cracklendi yada çalındı gibi sıkıntılara gelmezsiniz.

Bu arada açık kaynak bedava yazılım anlamına da gelmez.

Konuya dönersek Google zaten bunun farkında geliştirici bloglarında bu gibi konular hakkında çeşitli açıklamalar geçiyor. Yeni bir lisanslama sistemi geliştirdiklerini okumuştum bir yerlerde.

Platformun yayılması sürecinde google ipleri çok gevşek bıraktı şu an olgunlaşıyor ilerleyen dönemlerde bu sorunların önüne geçilir umarım.

sis xvier

Yazılım yapmak ne çıldırtıcı bir şeydir gözden kaçan küçük bir hata çok fazla uğraşmanıza sebep olabilir hele ki oyunlar birçok kişiye göre en zor yazılımlardır ayrıca verilen emeğin yanında maddi destekte gerekir ve projeniz bittiğinde çalıştırıp denemeye başladığınızda harika bir duygu verir..Bu emeğin birileri tarafından kopyalanması aşırılması ne kadar sinirlendirici birşey cihaza 1000 1500 lirayı bayılıp ortalıkta kalite kullanıyorum diye hava atan adam uygulamaya 1 dolar vermek istemez ve gider korsana baş vurur sende avucunu yalarsın yazılımdan para kazanmak yerine...Şahsen korsan kullanmıyorum diyemem çünkü her istediğin albümü yada dvd yi bulamıyorsun marketlerde ancak bilgisayarımdaki bütün oyunlar orjinal oyunlar ...Google marketteki sayım artacak diye ne bulursa koyuyor markete çöplükle dolu ayrıca aynı uygulamanın 15 20 tane benzeri olan bir market çıktı ortaya prestij konusunda androidin öğrenecek çok şeyi var henüz...





İşyeri açıp adam çalıştırdığınızda açık kaynak felsefesini benimsemenizi bekleriz. Bekara karı boşamak kolay diye bir deyim vardır, sizinkisi o hesap. Android de açık kaynak değil. Google her androidli telefondan para alıyor. Bedava veriyor falan değil.
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acmtncy 8 yıl
google yakında bu konuda gerekli önlemleri alacaktır. şu an gerekli özeni göstermiyor. ama android pazarın büyük bölümüne hakim bu yüzden geliştiriciler google özen göstermese de bu android'i göz ardı edemezler. uygulamanın tanınması da çok önemli çünkü.
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mistifa 8 yıl
Bir cep telefonunda kayıtlı kişisel verilerinizin kötü niyetli insanların eline geçmesi, çok tehlikeli bir durum. Bunun kötü sonuçlarını bugün hissetmeseniz bile yarın mutlaka yaşayabilirsiniz. O nedenle Android benim için cebinde taşıdığın bir saatli bombadan farksız. 3 kuruş kar edeceğim diye iphone'da jailbreak olayına girmekse daha da aptalca bir girişim.
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