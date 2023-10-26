30 Ekim sürpriz Apple Etkinliğinde neler duyurulacak? | Beyaz Teknoloji

Apple'ın beklenmedik 30 Ekim Etkinliği duyurusu hangi ipuçlarını içeriyor, iOS 17.1 hangi düzeltmeleri kapsıyor, iPhone tamir kiti ne kadar işlevsel? Bu ve daha fazlası Beyaz Teknoloji sohbetinde!

Apple geçtiğimiz günlerde daha henüz iPhone etkinliğinin dumanı tüterken 30 Ekim'de Türkiye saatiyle gece 03:00'e denk gelen bir etkinlik yapacağını açıkladı. Etkinlikte neler olacağını, 24 Ekim'de gelmesi beklenen ve gelmeyen iOS 17.1'in neler sunacağını, Apple'ın tamir kitinin tartışmalı içerik ve fiyatını, Apple'da yaşanan son gelişmeleri Cem Sünbül, Hüseyin Usta, @KahramanUgurlu ve @Ozgur-Bilge yakında canlı yayınlarına başlamayı planladığımız Beyaz Teknoloji'de (!) konuştular.

Adından da anlaşılacağı üzere bu yeni serimizde teknoloji konularına ve bu ekrandaki dört ismin sıklıkla konuştuğu Apple meselelerini tartışacağız, sizlere aktaracağız. Lütfen bu bölümlerin bilgi açısından daha iyi ve sohbet anlamında daha keyifli olması için sizler de yorumlarınızı iletin.

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