Kim Nerede? 175 Artık resmi: Galaxy S24+ Exynos 2400 ile görüntülendi 148 Snapdragon işlemcili Galaxy 21 FE 5G Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 129 Toyota eski CEO’su elektrikli araçlarla alakalı insanların gerçeği görmesini istiyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Standart Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    30 Ekim sürpriz Apple Etkinliğinde neler duyurulacak? | Beyaz Teknoloji

    Apple'ın beklenmedik 30 Ekim Etkinliği duyurusu hangi ipuçlarını içeriyor, iOS 17.1 hangi düzeltmeleri kapsıyor, iPhone tamir kiti ne kadar işlevsel? Bu ve daha fazlası Beyaz Teknoloji sohbetinde!

    Apple geçtiğimiz günlerde daha henüz iPhone etkinliğinin dumanı tüterken 30 Ekim'de Türkiye saatiyle gece 03:00'e denk gelen bir etkinlik yapacağını açıkladı. Etkinlikte neler olacağını, 24 Ekim'de gelmesi beklenen ve gelmeyen iOS 17.1'in neler sunacağını, Apple'ın tamir kitinin tartışmalı içerik ve fiyatını, Apple'da yaşanan son gelişmeleri Cem Sünbül, Hüseyin Usta,  @KahramanUgurlu  ve  @Ozgur-Bilge  yakında canlı yayınlarına başlamayı planladığımız Beyaz Teknoloji'de (!) konuştular.

    Adından da anlaşılacağı üzere bu yeni serimizde teknoloji konularına ve bu ekrandaki dört ismin sıklıkla konuştuğu Apple meselelerini tartışacağız, sizlere aktaracağız. Lütfen bu bölümlerin bilgi açısından daha iyi ve sohbet anlamında daha keyifli olması için sizler de yorumlarınızı iletin.

    En yeni teknoloji videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın: YouTube'da DH+'a abone olun

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız