Apple, iOS ve OS X için iWork yazılımlarını güncelledi

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Apple, hem iOS hem de OS X için ofis yazılımları Keynote, Pages ve Notes'u güncelledi.
App Store'dan yayınlanan güncellemelerle programların iOS sürümleri, Microsoft'un ofis formatları ile Mac için iWork programları daha gelişmiş uyumluluk gösterirken; benzer şekilde Mac App Store'dan yayınlanan güncellemeler ise programların OS X sürümlerinin, iOS sürümleriyle daha gelişmiş uyumluluk göstermesini sağlıyor.
iOS için yayınlanan güncellemenin, platformlar arası uyumluluğun yanı sıra içerdiği iyileştirmeler ve yenilikler şöyle:
Pages 1.7 sürümündeki yenilikler:
• Belgenin gövde metnindeki değişiklikleri izlemek için Değişiklik İzleme’yi kullanın
• Belgeyi gözden geçirirken değişiklikleri tek tek kabul edin veya reddedin
• Değişiklik izleme özelliğine sahip Pages ve Microsoft Word belgelerini içe aktarın ve gövde metnindeki değişiklikleri izlemeye devam edin
• Microsoft Word veya Pages biçiminde dışa aktarılan belgelerde izlenen değişiklikleri koruyun
• Mac için Pages'dan ve Mac için Pages’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın
Keynote 1.7 sürümündeki yenilikler:
Tüm Microsoft PowerPoint ve Mac için Keynote slayt boyutlarını içe ve dışa aktarın
• Sunu temalarını, ana slaytlarla ve önceden ayarlanmış stillerle tamamlanmış olarak içe ve dışa aktarın
• Taşıma, Döndürme, Ölçekleme ve Opaklık da dahil olmak üzere tüm Keynote eylem yapılarını oynatın
• Parıltı ve Işıldama da dahil olmak üzere yeni slayt geçişleri ekleyin
• Mac için Keynote’dan ve Mac için Keynote’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin
• Yeni yazdırma yerleşimleri sunan kişinin notlarıyla, yapılarla ve arkaplanlar olmadan yazdırma seçenekleri içerir
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın
Numbers 1.7 sürümündeki yenilikler
• Satırları ve sütunları gizleyin ve gösterin
• Mac için Numbers hesap tablolarını filtrelerle içe ve dışa aktarın, filtreleri açın ve kapatın
• İçe ve dışa aktarırken tablolardaki zengin metinleri koruyun
• Şekillere yansımalar ekleyin
• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın
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Türkçe desteği derken ? Uygulama zaten içeriği size Türkçe sunuyor ayrıca klavye de Türkçe ?