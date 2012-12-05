Apple, iOS ve OS X için iWork yazılımlarını güncelledi

Apple, hem iOS hem de OS X için ofis yazılımları Keynote, Pages ve Notes'u güncelledi.



App Store'dan yayınlanan güncellemelerle programların iOS sürümleri, Microsoft'un ofis formatları ile Mac için iWork programları daha gelişmiş uyumluluk gösterirken; benzer şekilde Mac App Store'dan yayınlanan güncellemeler ise programların OS X sürümlerinin, iOS sürümleriyle daha gelişmiş uyumluluk göstermesini sağlıyor.



iOS için yayınlanan güncellemenin, platformlar arası uyumluluğun yanı sıra içerdiği iyileştirmeler ve yenilikler şöyle:



Pages 1.7 sürümündeki yenilikler:



• Belgenin gövde metnindeki değişiklikleri izlemek için Değişiklik İzleme’yi kullanın

• Belgeyi gözden geçirirken değişiklikleri tek tek kabul edin veya reddedin

• Değişiklik izleme özelliğine sahip Pages ve Microsoft Word belgelerini içe aktarın ve gövde metnindeki değişiklikleri izlemeye devam edin

• Microsoft Word veya Pages biçiminde dışa aktarılan belgelerde izlenen değişiklikleri koruyun

• Mac için Pages'dan ve Mac için Pages’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun

• Şekillere yansımalar ekleyin

• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın



Keynote 1.7 sürümündeki yenilikler:



Tüm Microsoft PowerPoint ve Mac için Keynote slayt boyutlarını içe ve dışa aktarın

• Sunu temalarını, ana slaytlarla ve önceden ayarlanmış stillerle tamamlanmış olarak içe ve dışa aktarın

• Taşıma, Döndürme, Ölçekleme ve Opaklık da dahil olmak üzere tüm Keynote eylem yapılarını oynatın

• Parıltı ve Işıldama da dahil olmak üzere yeni slayt geçişleri ekleyin

• Mac için Keynote’dan ve Mac için Keynote’a aktarırken tablolardaki hesaplamaları koruyun

• Şekillere yansımalar ekleyin

• Yeni yazdırma yerleşimleri sunan kişinin notlarıyla, yapılarla ve arkaplanlar olmadan yazdırma seçenekleri içerir

• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın



Numbers 1.7 sürümündeki yenilikler



• Satırları ve sütunları gizleyin ve gösterin

• Mac için Numbers hesap tablolarını filtrelerle içe ve dışa aktarın, filtreleri açın ve kapatın

• İçe ve dışa aktarırken tablolardaki zengin metinleri koruyun

• Şekillere yansımalar ekleyin

• Nesneleri kilitleyin ve kilitlerini açın