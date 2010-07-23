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Apple, iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtımına başladı

Apple, iPhone 4'teki sinyal sorununa karşı, kullanıcılarına ücretsiz kılıf sunmaya başladı.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,3b
1
59
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple bugün yaptığı bir açıklamayla, iPhone 4 kullanıcıları için ücretsiz kılıf dağıtımına başladığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere iPhone 4 piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra telefonda sinyal sorunu olduğu anlaşılmış, Consumer Reports bu haliyele iPhone 4'ü tavsiye edemeyeceğini açıklamıştı. Apple tarafından "mühendislik harikası" olarak gösterilen ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçeveli tasarımda, bağlantı noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı ortaya çıkınca, Steve Jobs, "bu bir sorun değil, telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." ifadelerini kullanmıştı. Ancak arka arkaya gelen eleştiriler sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Apple, "hiç bir telefon mükemmel değildir" açıklamasını yapmış ve kullanıcılarına bumper kılıf vereceğini duyurmuştu.

Apple, iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtımına başladı
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Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısından sonra Apple, bugün itibariyle ücretsiz bumper kılıf dağıtımına başladı. Hali hazırda iPhone 4 sahibi olan tüm kullanıcılar, kılıf dağıtımı için ücretsiz olarak sunulan bir uygulamayı AppStore'dan temin ederek, işlemleri başlatabiliyor. Uygulamayı çeken iPhone 4 sahipleri, Apple ID veya iTunes hesapları ile sisteme girdikten sonra ücretsiz olarak sunulan Siyah renkli bumper veya Incase, Belkin, Speck ve Griffin gibi firmalara ait çeşitli kılıf seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar. Apple tarafından sinyal sorunu ortaya çıktıktan kısa bir süre satışa sunulan bumper kılıfı, nakit para veya hediye kartıyla alan kullanıcılara ise satın alma yöntemlerine (mağaza ya da online) bağlı olarak paraları geri ödenecek veya aynı meblağada hediye kartı, eposta ile yollanacak.

Apple, iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtımına başladı
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Bumper kılıfı AT&T mağazlarından satın alan iPhone 4 kullanıcıları da, konuyla ilgili formu doldurduktan sonra paraları geri iade alabilecekler. Apple'ın sunduğu ücretsiz kılıf uygulaması 30 Eylül'e kadar tüm iPhone 4 kullanıcılarına açık olacak. Kılıf çözümünü kabul etmeyen ve parasını geri iade almak isteyen iPhone 4 kullanıcıları, 30 gün içerisinde Apple Store veya Apple online mağazasına başvurarak (AT&T'den alanlar, AT&T mağazalarına giderek) paralarını geri iade (eğer telefon zarar görmemişse) alabilecekler.


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therion-x 9 yıl
Bu karalayanlar tekrar gelsinler konuya 10 dk boyunca 1 bar bile dusmuyo malesef :)
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berqtan 9 yıl
ONLARKIII BU MILLETINNN IPHONE KULLANAMAYAN KULLANAMAYACAK OLAN INSANLARI



KIMSE BANA KIZMASIN ARKADASLAR BEN INSAN KUCUMSEMIYORUM, BIZ IPHONE KULLANIYORUZ DIYE KENDI BEYINCIKLERINE GORE BURADA BIZI KUCUK DUSURMEYE CALISAN INSANLARA BU SOZLERIM YOKSA ALLAH HERKEZIN EKMEGINI BOL ETSIN. INAT DEGILMI SABAH BIRDE TURKCELLDEN ALMAK ICIN BASVURUDA BULUNDUM IKI TANE IPHONE4 KULLANACAMM IKISININDE RESMINI CEKIP SITEYE KOYUCAM



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GrkmAdr 9 yıl
Bizim bina 20 katli, asagidan apartmana girmeden wireless aliyor, benim ev 16. Katta bu arada.
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berqtan 9 yıl
uzun sureden sonra tekrar baktım sıteyede hala burdada telefon karalayan cakalların olduguna sahıt oluyorum!! telefon kotuyse almazsın kardesım bukadar basıt karalamak neden!! kac kıısının cebınde bu telefonu alcak para var karalamakk kolayy kedi ciğer ılıskısı ıste.. he kullanan arkadaslarada sozum var madem memnun kalmadınız karalamayın sızde arkadaslar.. ben anlamıyorum kıcı kıyrıtırık sonyerıcsson xperıa guzel dıyorlar adam gelmıs samsung galaxy dıyor ya kac kısı bu cıhazları elıne alıp bakmıs kac kısı yaa alanlarda demekkı ıyı bırer gozlemcı degıl!! karmakarısık artı kagıt gıbı telefonları bu cıhazlabır tutuyorlar!! kac telefonda ıphone 4 un ekran kalıtesı hızı ve menu basıtlıgı var kac telefonda bu kasa dızaynı var!! tutturmussunuz sacma sacma ÇEKME SORUNU!! bu hata samsung daolsa nokıada olsa bu kadar gevezelık yapmazsınız ulasamadıgınız mala kotu demeyın kullanan arkadaslarda sunu unutmasın ıphone her ne olursa olsun ayrıcalıktır!! durustce soyluyorum 2 aydır kuıllanıyorum ne cekme sorunum var nede baska bır sorunum kııı madem bu kadar bılgılısınız DUNYA SIRALAMASINDA IPHONE 2G 3G VE 4 EN AZ SORUN YAPAN arıza veren telefon derecesındedır cahıl cahıl ıkı uc kısı konusuyor problem yasayanlarda ona uyuyor!! unlock yokmus sen bılmıyormuydun kardesım bu telefonu alırken unlock cıkmayacagını nıye alıyosunda sonra karalıyosun cıhazı he!! az daha kıysaydın parana unlocksuz alsaydın.. yasadıgmız TURKIYEDE bu hep vardır ıstedıgımız gıbı olmayınca ondan kotusu yoktur.. kımseye lafım yok arkadaslar ama cahıl ıkı uc ınsana uymayın lutfen oyle cahıller varkı adam xperıa yı ıphone4 le bırr tutmuss o arkadasa tek dıyecegım sen gıt 1110 al hayatın tadını cıkar dostum!!!
ıphone4 ıphone 3g
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sas34 9 yıl
1. Turkiyedeki operatörler bu kılıfı vereceklermi?
2.apple hatasını anladı da klıfı anten niyetinemi veriyor?
3.acele işe şeytan karışır sözü dogrumu çıktı? Yani sorunlu iphone 4 leri bilerek mi , acele mi aldık?

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TuVNeRa 9 yıl
Onu geç bazı akıllılar "Apple son hafta üretimlerinde anten sorununu giderdi" deyip kendi Iphone 4' lerinde sorun olmadığından bahsediyorlar.
Sorun kafa sorunu, mühendislikle alakası yok.
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sephirot 9 yıl
2 ayı askındır iphone 4 kullanıyorum 4.0.2 gelmisti geldiginde. bugune kadar 1 kez bile cekme yada kopma sorunu yasamadım hatta asansorde kaldigimda kurtarıcım olduki en zorlu yerdir cep icin. hersekilde tutuyorum ozallikle cekmiyo dendigi sekildede tutmaya calistim sorun yasamadım

ilk cıktıgında sorunlu olabiir ama hangi urun ilk cıktıgında mukemmelki her urun bazı kusurlarla geliyor pesine cıkan surumlerle kusurlar giderilip mukemmele yaklastırıyorlar
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Kronokrator 9 yıl

TuVNeRa

Onu geç bazı akıllılar "Apple son hafta üretimlerinde anten sorununu giderdi" deyip kendi Iphone 4' lerinde sorun olmadığından bahsediyorlar.
Sorun kafa sorunu, mühendislikle alakası yok.


hocam bariz mühendislik hatası var cihazda. fakat bir sonraki nesilde ancak giderilir bu sorun. aksi halde tüm iphoneları toplamak zorunda kalır apple. o da apple in bittiği an olur zaten.
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lecoqtr 9 yıl
Problem var. 3 hafta üretilen iphone 4'de 5 bar sinyal varken sol elle tutupnca 10 saniyede 1 bara iniyor. Her yerde olmuyor, bazen 3 bara dusuyor.
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ocosman 9 yıl
bir telefon bu kadar sorunlu olacak ama millet almak için hücum edecek
hemde bilmem kaç bin tl.bir anlasam sebebini
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Dreampark 9 yıl

ocosman

bir telefon bu kadar sorunlu olacak ama millet almak için hücum edecek

hemde bilmem kaç bin tl.bir anlasam sebebini



Alıştırdılar kardes USA halkı tam bir tüketici halkı ve bizide aynı hale getirdiler getirmeyede devam ediyorlar sadece hava baska birsey yok. Ya aklım almıyor bir birey 1 yıllık harcama yapıyor diyelim iphone 1500tl kulaklık 50tl müzik sistemi dvd tv ya toparla 5000tl 1 kisidençıkan ve dısarıya giden para peki o harcamayı yapan adam ülkesinden dısarı bir ihracatta yardımı oluyormu yok. Bu rakamları 40-50 milyonla çarpın siz istediğiniz kadar çırpının ülke ekonomisi diye biz bitiriyoruz...
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Dreampark 9 yıl
sugar_klavyeci
26.07.2010 Saat: 18:32
quote:
Orijinalden alıntı: sahafiec
istermisiniz iPhone 4'ün Çin üretimi klonları ondan daha iyi çekim gücüne sahip olsun, hemde kılıfsız..;))
Çinliler herşeyine kadar aynısını yapıyor. Bunların çakmaları da çekmiyordur.
Ya da bu ayırt edici bir özellik olacak demektir. Eğer telefonunuzun orjinal ya da çakma olduğunu anlayamıyorsanız işte size ipucu. Çekiyorsa çakma, çekmiyorsa iPhone.
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:D:D:D:D
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sahafiec 9 yıl
istermisiniz iPhone 4'ün Çin üretimi klonları ondan daha iyi çekim gücüne sahip olsun, hemde kılıfsız..;))
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Mr. Jingles 9 yıl
sahafiec
istermisiniz iPhone 4'ün Çin üretimi klonları ondan daha iyi çekim gücüne sahip olsun, hemde kılıfsız..;))





Çinliler herşeyine kadar aynısını yapıyor. Bunların çakmaları da çekmiyordur.


Ya da bu ayırt edici bir özellik olacak demektir. Eğer telefonunuzun orjinal ya da çakma olduğunu anlayamıyorsanız işte size ipucu. Çekiyorsa çakma, çekmiyorsa iPhone.

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Without You Here 9 yıl
paramı almam için ne yapmam lazım dedem parayla almıştı abd den ?

dedene söyle bi de bana alıversin:)
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EFSANEBRAD 9 yıl

aytactm

paramı almam için ne yapmam lazım dedem parayla almıştı abd den ?

dedene söyle bi de bana alıversin:)


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DH Misafiri 9 yıl
keller için peruk, öğrenciler için kontörde vermeliler bence. Adamlar telefon çekmiyor diye bumper veriyor ya hehe kopardın beni stevie. En kalite telefon iphone3gs'ti. 4'ü çok büyük bir merakla beklemiştim. Titanik gibi oldu yahu. Eminönü'nde 200 tl'ye bunun aynısını satarlar 2 aya hemde tvli radyolu hemde çeker babalar gibi =)
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Brainy 9 yıl
iPhone 4 Kullanıcılarına Super Bir Haber Olmuş.
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DH Misafiri 9 yıl
galaxy s pro geliyormuş bu arada biz daha almadan görmeden adamlar yenisini yapmış. Vestel gibi oldu bu samsung'da biraz ağır ol ağırbaşlı ol.
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