Apple, iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtımına başladı

Apple bugün yaptığı bir açıklamayla, iPhone 4 kullanıcıları için ücretsiz kılıf dağıtımına başladığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere iPhone 4 piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra telefonda sinyal sorunu olduğu anlaşılmış, Consumer Reports bu haliyele iPhone 4'ü tavsiye edemeyeceğini açıklamıştı. Apple tarafından "mühendislik harikası" olarak gösterilen ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçeveli tasarımda, bağlantı noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı ortaya çıkınca, Steve Jobs, "bu bir sorun değil, telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." ifadelerini kullanmıştı. Ancak arka arkaya gelen eleştiriler sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Apple, "hiç bir telefon mükemmel değildir" açıklamasını yapmış ve kullanıcılarına bumper kılıf vereceğini duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısından sonra Apple, bugün itibariyle ücretsiz bumper kılıf dağıtımına başladı. Hali hazırda iPhone 4 sahibi olan tüm kullanıcılar, kılıf dağıtımı için ücretsiz olarak sunulan bir uygulamayı AppStore'dan temin ederek, işlemleri başlatabiliyor. Uygulamayı çeken iPhone 4 sahipleri, Apple ID veya iTunes hesapları ile sisteme girdikten sonra ücretsiz olarak sunulan Siyah renkli bumper veya Incase, Belkin, Speck ve Griffin gibi firmalara ait çeşitli kılıf seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar. Apple tarafından sinyal sorunu ortaya çıktıktan kısa bir süre satışa sunulan bumper kılıfı, nakit para veya hediye kartıyla alan kullanıcılara ise satın alma yöntemlerine (mağaza ya da online) bağlı olarak paraları geri ödenecek veya aynı meblağada hediye kartı, eposta ile yollanacak.

Bumper kılıfı AT&T mağazlarından satın alan iPhone 4 kullanıcıları da, konuyla ilgili formu doldurduktan sonra paraları geri iade alabilecekler. Apple'ın sunduğu ücretsiz kılıf uygulaması 30 Eylül'e kadar tüm iPhone 4 kullanıcılarına açık olacak. Kılıf çözümünü kabul etmeyen ve parasını geri iade almak isteyen iPhone 4 kullanıcıları, 30 gün içerisinde Apple Store veya Apple online mağazasına başvurarak (AT&T'den alanlar, AT&T mağazalarına giderek) paralarını geri iade (eğer telefon zarar görmemişse) alabilecekler.