Apple, iPhone 4 için ücretsiz kılıf dağıtımına başladı

Apple bugün yaptığı bir açıklamayla, iPhone 4 kullanıcıları için ücretsiz kılıf dağıtımına başladığını duyurdu. Hatırlanacağı üzere iPhone 4 piyasaya çıktıktan kısa bir süre sonra telefonda sinyal sorunu olduğu anlaşılmış, Consumer Reports bu haliyele iPhone 4'ü tavsiye edemeyeceğini açıklamıştı. Apple tarafından "mühendislik harikası" olarak gösterilen ve aynı zamanda anten olarak kullanılan çelik çerçeveli tasarımda, bağlantı noktaları avuç içerisinde kaldığı için sinyal kaybı ortaya çıkınca, Steve Jobs, "bu bir sorun değil, telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." ifadelerini kullanmıştı. Ancak arka arkaya gelen eleştiriler sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen Apple, "hiç bir telefon mükemmel değildir" açıklamasını yapmış ve kullanıcılarına bumper kılıf vereceğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz hafta yapılan basın toplantısından sonra Apple, bugün itibariyle ücretsiz bumper kılıf dağıtımına başladı. Hali hazırda iPhone 4 sahibi olan tüm kullanıcılar, kılıf dağıtımı için ücretsiz olarak sunulan bir uygulamayı AppStore'dan temin ederek, işlemleri başlatabiliyor. Uygulamayı çeken iPhone 4 sahipleri, Apple ID veya iTunes hesapları ile sisteme girdikten sonra ücretsiz olarak sunulan Siyah renkli bumper veya Incase, Belkin, Speck ve Griffin gibi firmalara ait çeşitli kılıf seçeneklerinden birini tercih edebiliyorlar. Apple tarafından sinyal sorunu ortaya çıktıktan kısa bir süre satışa sunulan bumper kılıfı, nakit para veya hediye kartıyla alan kullanıcılara ise satın alma yöntemlerine (mağaza ya da online) bağlı olarak paraları geri ödenecek veya aynı meblağada hediye kartı, eposta ile yollanacak.
Bumper kılıfı AT&T mağazlarından satın alan iPhone 4 kullanıcıları da, konuyla ilgili formu doldurduktan sonra paraları geri iade alabilecekler. Apple'ın sunduğu ücretsiz kılıf uygulaması 30 Eylül'e kadar tüm iPhone 4 kullanıcılarına açık olacak. Kılıf çözümünü kabul etmeyen ve parasını geri iade almak isteyen iPhone 4 kullanıcıları, 30 gün içerisinde Apple Store veya Apple online mağazasına başvurarak (AT&T'den alanlar, AT&T mağazalarına giderek) paralarını geri iade (eğer telefon zarar görmemişse) alabilecekler.
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KIMSE BANA KIZMASIN ARKADASLAR BEN INSAN KUCUMSEMIYORUM, BIZ IPHONE KULLANIYORUZ DIYE KENDI BEYINCIKLERINE GORE BURADA BIZI KUCUK DUSURMEYE CALISAN INSANLARA BU SOZLERIM YOKSA ALLAH HERKEZIN EKMEGINI BOL ETSIN. INAT DEGILMI SABAH BIRDE TURKCELLDEN ALMAK ICIN BASVURUDA BULUNDUM IKI TANE IPHONE4 KULLANACAMM IKISININDE RESMINI CEKIP SITEYE KOYUCAM
2.apple hatasını anladı da klıfı anten niyetinemi veriyor?
3.acele işe şeytan karışır sözü dogrumu çıktı? Yani sorunlu iphone 4 leri bilerek mi , acele mi aldık?
Sorun kafa sorunu, mühendislikle alakası yok.
ilk cıktıgında sorunlu olabiir ama hangi urun ilk cıktıgında mukemmelki her urun bazı kusurlarla geliyor pesine cıkan surumlerle kusurlar giderilip mukemmele yaklastırıyorlar
hocam bariz mühendislik hatası var cihazda. fakat bir sonraki nesilde ancak giderilir bu sorun. aksi halde tüm iphoneları toplamak zorunda kalır apple. o da apple in bittiği an olur zaten.
hemde bilmem kaç bin tl.bir anlasam sebebini
Alıştırdılar kardes USA halkı tam bir tüketici halkı ve bizide aynı hale getirdiler getirmeyede devam ediyorlar sadece hava baska birsey yok. Ya aklım almıyor bir birey 1 yıllık harcama yapıyor diyelim iphone 1500tl kulaklık 50tl müzik sistemi dvd tv ya toparla 5000tl 1 kisidençıkan ve dısarıya giden para peki o harcamayı yapan adam ülkesinden dısarı bir ihracatta yardımı oluyormu yok. Bu rakamları 40-50 milyonla çarpın siz istediğiniz kadar çırpının ülke ekonomisi diye biz bitiriyoruz...
26.07.2010 Saat: 18:32
quote:
Orijinalden alıntı: sahafiec
istermisiniz iPhone 4'ün Çin üretimi klonları ondan daha iyi çekim gücüne sahip olsun, hemde kılıfsız..;))
Çinliler herşeyine kadar aynısını yapıyor. Bunların çakmaları da çekmiyordur.
Ya da bu ayırt edici bir özellik olacak demektir. Eğer telefonunuzun orjinal ya da çakma olduğunu anlayamıyorsanız işte size ipucu. Çekiyorsa çakma, çekmiyorsa iPhone.
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:D:D:D:D
Çinliler herşeyine kadar aynısını yapıyor. Bunların çakmaları da çekmiyordur.
Ya da bu ayırt edici bir özellik olacak demektir. Eğer telefonunuzun orjinal ya da çakma olduğunu anlayamıyorsanız işte size ipucu. Çekiyorsa çakma, çekmiyorsa iPhone.
dedene söyle bi de bana alıversin:)