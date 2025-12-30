2025'te Apple cihazlara gelen dikkat çekici 5 yeni özellik

Tam Boyutta Gör Apple, 2025 yılı boyunca çok çeşitli özellikler tanıttı ve bunları geliştirmeye devam etti. Birkaç yeni özellik, kapsamları ve birden fazla cihaz üzerindeki pratik etkileriyle öne çıktı.

2025'te satıştan kaldırılan tüm Apple ürünleri 5 gün önce eklendi

Yeni saydam tasarım: Liquid Glass

Tam Boyutta Gör Bu yılın en dikkat çekici değişikliği, Liquid Glass oldu. Apple, iPhone, iPad, Mac, Apple Watch ve diğer cihazlarında bu yeni saydam tasarımı uyguladı. Liquid Glass, son on yılda tanıtılan düz, opak kullanıcı arayüzü öğelerinin çoğunu, katmanlı saydamlık, ince kırılma ve alttaki içeriğe tepki veren harekete duyarlı yüzeylerle değiştiriyor.

Navigasyon çubukları, kenar çubukları, kontrol panelleri ve sistem katmanları artık yarı saydam tabakalar olarak görünüyor. Apple bunu, tamamen estetik bir yenileme yerine platformlar arası birleştirici bir materyal olarak kullandı. Pratikte, bu, Apple'ın iOS 7'den bu yana yaptığı en büyük görsel değişiklikten biri ve arayüzün statik olmaktan ziyade sade, uzamsal, eğlenceli ve duyarlı hissettirmesine yönelik yenilenmiş bir odaklanmayı işaret ediyor.

iPad çoklu görev sistemi yenilendi

Tam Boyutta Gör iPadOS 26’daki en önemli değişiklik, pencereler ve macOS tarzı menü çubuğu ve imleç içeren tamamen yeni çoklu görev sistemi oldu. Uygulamalar artık sabit bölünmüş ekran düzenlerine bağlı kalmak yerine, serbestçe yeniden boyutlandırılabilen pencerelerde çalışabiliyor ve ekranda birden fazla üst üste binen pencerenin bir arada bulunmasına olanak tanıyor. İhtiyaç duyulduğunda ekranın üst kısmında bir menü çubuğu beliriyor ve uygulama komutlarını macOS’e benzer yapılandırılmış, aranabilir bir biçimde gösteriyor.

iPad'i gerçek çoklu görev ve masaüstü tarzı iş akışlarıyla kullanmak isteyen kullanıcılar için bu, platformun şimdiye kadar aldığı en önemli yeniliklerden biri.

iPadOS 26 alan cihazlar

iPad Pro (M4)

iPad Pro 12.9 inç (3. nesil ve daha yeni)

iPad Pro 11 inç (1. nesil ve daha yeni)

iPad Air (M3)

iPad Air (M2)

iPad Air (3. nesil ve daha yeni)

iPad (A16)

iPad (8. nesil ve daha yeni)

iPad mini (A17 Pro)

iPad mini (5. nesil daha yeni)

Mac Spotlight artık basit aramadan fazlası

Tam Boyutta Gör Mac'te Spotlight, pasif bir arama aracından eyleme odaklı bir komut arayüzüne dönüşerek bugüne kadarki en kapsamlı revizyonunu aldı. macOS Tahoe'daki Spotlight artık arama alanından doğrudan yüzlerce eylemi gerçekleştirebiliyor. Uygulamayı açmadan notlar oluşturma ve düzenleme, e-posta ve mesaj gönderme, zamanlayıcı başlatma, kestirmeleri çalıştırma, sistem ayarlarını değiştirme ve fazlası mümkün.

Apple ayrıca Spotlight'ın sonuç gösterimini daha zengin, daha yapılandırılmış tarama görünümleriyle yeniden tasarladı. Spotlight artık dosyalar, uygulamalar, eylemler ve öneriler için gruplandırılmış sonuçlar sunarak kullanıcıların sonuçları daha hızlı görmesini sağlıyor.

Spotlight artık pano geçmişi de içeriyor. Bu, daha önce kopyalanan metin veya görüntülerin doğrudan Spotlight arayüzünden görüntüleyip yeniden kullanılmasına olanak tanıyor.

Mesajlar, aramalar ve AirPods için canlı çeviri

Bir diğer önemli yenilik ise; Canlı Çeviri. Gerçek zamanlı çeviri artık Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamasında çalışıyor ve konuşmalar sırasında hem metni hem de konuşulanları çeviriyor.

Mesajlar uygulamasında, gelen ve gönderilenler çevrilebiliyor. FaceTime'da Canlı Çeviri, görüntülü görüşme sırasında gerçek zamanlı çevrilmiş altyazılar sağlayarak katılımcıların konuşma ilerledikçe çevirileri okurken doğal bir şekilde konuşmalarına olanak tanıyor. Telefon görüşmelerinde ise, konuşulan diyalog neredeyse gerçek zamanlı olarak çevrilebiliyor ve görüşme sırasında çevrilmiş ses ve ekranda metin sunuluyor.

Canlı Çeviri, AirPods kulaklıkta da çalışıyor. Yüz yüze görüşmeler sırasında kulaklık aracılığıyla doğrudan gerçek zamanlı konuşma çevirisi sağlanıyor. Canlı Çeviri özelliği açıldığında, kulaklıkla eşleştirilmiş iPhone'da başka dildeki konuşma çevriliyor ve kullanıcının AirPods’una aktarılıyor, kullanıcının yanıtları da iPhone tarafından çevrilerek karşıdaki kişiye sesli okuma yoluyla iletiliyor.

Arama filtreleme ve Tutma yardımı

Tam Boyutta Gör Arama filtreleme, iPhone'un kullanıcının adına bilinmeyen numaralardan gelen aramaları otomatik olarak yanıtlamasına olanak tanıyor. Sistem, arayana kendisini tanıtmasını ve arama nedenini açıklamasını istiyor, ardından arama gerçekleşmeden önce kullanıcıya yanıtın bir dökümünü sunuyor.

Tutma yardımı özelliğiyle, kullanıcı telefon görüşmesi sırasında beklemeye alındığında, iPhone onun adına bekleme sırasında kalıyor ve canlı bir temsilci müsait olana kadar görüşmeyi dinliyor. Sistem görüşmenin devam ettiğini algıladığında, kullanıcıya konuşmaya geri dönmesi için bildirim gönderiyor. Bu, müşteri temsilcilerine bağlanmanın uzun sürdüğü ülkelerde oldukça faydalı bir özellik.

Apple, Mesajlar uygulamasına da bilinmeyen göndericiler için daha agresif bir filtreleme sistemi getirdi. Kullanıcının rehberinde olmayan numaralardan gelen mesajlar otomatik olarak ayrı bir alana toplanıyor, olası spam ve dolandırıcılık girişimlerinin ana konuşma listesinden uzak tutulması sağlanıyor.

iOS 26 alan cihazlar

iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max

iPhone SE (2. ve 3. nesil)

iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max

iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max

iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max

iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

Apple, iPhone 11'e kadar eski cihazlara iOS 26 güncellemesini sunmuş olsa da, en yeni yapay zeka destekli özelliklerin iPhone 15 Pro ve üzeri modellerde kullanılabildiğini belirtmek gerekiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

2025'te Apple cihazlara gelen dikkat çekici 5 yeni özellik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: