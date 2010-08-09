Apple, iPhone 4'teki sinyal sorununun faturasını başkan yardımcısına kesti

Apple, son yılların en popüler ismi, iPhone ile akıllı telefon pazarına damgasını vurmayı başardı. Çıkardığı her yeni modelle dünyanın ilgisini üzerine çeken ve akıllı telefon pazarındaki üç yıllık kısa geçmişine rağmen Nokia, Motorola ve Samsung gibi isimlerin en büyük rakibi haline gelen firmanın, iPhone 4'teki anten krizini ise iyi yönetemediği konuşuluyor. Telefonun etrafını çevreleyen çelik çerçevenin aynı zamanda anten olarak kullanıldığı iPhone 4'te sinyal sorunları yaşanması ve ardından gelişen olaylar silsilesi, Apple'ın firma prestijine artı değer kazandırmadı. Steve Jobs'un "sorun telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." açıklaması ile topu kullanıcılara atması ve ardından gelişen olaylar dizisinde Apple, rakip firmalara göndermeler içeren bazı videolar da yayınlamış ve en sonunda kullanıcılarına ücretsiz kılıf vereceğini açıklamıştı.

Mark Papermaster

Consumer Reports'un mevcut haliyle tavsiye edemeyeceğini açıkladığı iPhone 4 şimdiye kadar milyonlarca adet satmış olmasına rağmen, yaşanan sinyal sorununun telefonun satış hızına olumsuz etki ettiği yönünde bir takım yorumlar da yapılmıyor değil. Ücretsiz bumper kılıf uygulamasıyla yaklaşık 170 milyon dolarlık bir yükün (telefon toplatılsaydı 1-1.5 milyar dolarlık bir maliyet söz konusu olabilirdi!) altına giren Apple, yaptığı değerlendirme sonucunda aynı zamanda iPhone 4'ün donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Papermaster'ı işten çıkardı. Sektörde 25 yıllık deneyime sahip olan Papermaster, Kasım 2008'de IBM'den ayrılarak Apple'a cihazların donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmış, Steve Jobs konuyla ilgili açıklamasında,"Mark deneyimli bir lider ve üst yönetim takımımıza mükemmel bir katılım olacak" demişti.

Bob Mansfield

Apple sözcüsü Steve Downling konuyla ilgili açıklamasında Mark Papermaster'ın firmadan ayrıldığını doğrulayarak, tüm sorumluluklarının iPhone 4'teki A4 işlemci ve retina ekran gibi teknolojilerin arkasındaki isim olan, Macintosh donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Bob Mansfield'a devredildiğini doğruladı. Apple, Papermasters'ın şirketten hangi sebeple ayrıldığını açıklamazken, kulağı delik isimlerden Jonh Gruber, kaleme aldığı blog yazısında, Papermaster'ın kovulduğunu, sinyal sorunuyla ilgili basın toplantısına katılmamasının da bunun açık göstergesi olduğunu belirtti. Özellikle mikroişlemci tasarımlarında uzman, saygın bir mühendis olan Bob Mansfield'ın A4 işlemci ve retina ekran gibi yenilikleri bir sonraki iPhone tasarımında da tüm donanımdan sorumlu tek üst yönetici olarak devam ettirmesi bekleniyor.