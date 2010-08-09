Apple, iPhone 4'teki sinyal sorununun faturasını başkan yardımcısına kesti

Apple, son yılların en popüler ismi, iPhone ile akıllı telefon pazarına damgasını vurmayı başardı. Çıkardığı her yeni modelle dünyanın ilgisini üzerine çeken ve akıllı telefon pazarındaki üç yıllık kısa geçmişine rağmen Nokia, Motorola ve Samsung gibi isimlerin en büyük rakibi haline gelen firmanın, iPhone 4'teki anten krizini ise iyi yönetemediği konuşuluyor. Telefonun etrafını çevreleyen çelik çerçevenin aynı zamanda anten olarak kullanıldığı iPhone 4'te sinyal sorunları yaşanması ve ardından gelişen olaylar silsilesi, Apple'ın firma prestijine artı değer kazandırmadı. Steve Jobs'un "sorun telefonu nasıl tuttuğunuzla ilgili..." açıklaması ile topu kullanıcılara atması ve ardından gelişen olaylar dizisinde Apple, rakip firmalara göndermeler içeren bazı videolar da yayınlamış ve en sonunda kullanıcılarına ücretsiz kılıf vereceğini açıklamıştı.
Mark Papermaster
Consumer Reports'un mevcut haliyle tavsiye edemeyeceğini açıkladığı iPhone 4 şimdiye kadar milyonlarca adet satmış olmasına rağmen, yaşanan sinyal sorununun telefonun satış hızına olumsuz etki ettiği yönünde bir takım yorumlar da yapılmıyor değil. Ücretsiz bumper kılıf uygulamasıyla yaklaşık 170 milyon dolarlık bir yükün (telefon toplatılsaydı 1-1.5 milyar dolarlık bir maliyet söz konusu olabilirdi!) altına giren Apple, yaptığı değerlendirme sonucunda aynı zamanda iPhone 4'ün donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Mark Papermaster'ı işten çıkardı. Sektörde 25 yıllık deneyime sahip olan Papermaster, Kasım 2008'de IBM'den ayrılarak Apple'a cihazların donanım tasarımından sorumlu başkan yardımcısı olarak katılmış, Steve Jobs konuyla ilgili açıklamasında,"Mark deneyimli bir lider ve üst yönetim takımımıza mükemmel bir katılım olacak" demişti.
Bob Mansfield
Apple sözcüsü Steve Downling konuyla ilgili açıklamasında Mark Papermaster'ın firmadan ayrıldığını doğrulayarak, tüm sorumluluklarının iPhone 4'teki A4 işlemci ve retina ekran gibi teknolojilerin arkasındaki isim olan, Macintosh donanım mühendisliğinden sorumlu başkan yardımcısı Bob Mansfield'a devredildiğini doğruladı. Apple, Papermasters'ın şirketten hangi sebeple ayrıldığını açıklamazken, kulağı delik isimlerden Jonh Gruber, kaleme aldığı blog yazısında, Papermaster'ın kovulduğunu, sinyal sorunuyla ilgili basın toplantısına katılmamasının da bunun açık göstergesi olduğunu belirtti. Özellikle mikroişlemci tasarımlarında uzman, saygın bir mühendis olan Bob Mansfield'ın A4 işlemci ve retina ekran gibi yenilikleri bir sonraki iPhone tasarımında da tüm donanımdan sorumlu tek üst yönetici olarak devam ettirmesi bekleniyor.
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öyle tutma haa sendeki ve ondaki sıvılar karışınca :) benbiliom ne yapmaya calıstıgınızı det det steve in gaycocugu son metroseksüel harikası Gayphone4 tr de
En cok Tampona ihtiyac duyan ve muayyen gün sayısı tr ye özel arttırılmış sürümleri
Şaka Bir yana DÜNYA KURUMLARI VE İNSANLARI AYIPLI BİR MALIN SATIŞINI HALA İZLEMEKTE
Dayatma değil de nedir...?Tekelcilik değil diyen arkadaşlar microsoft da tekelci değil dersiniz kanımca..Dayatma, mecbur bırakma demektir ki tekelcilik...Bana, alma madem kardeşim galaxy al demeyin...ben iphone istiyorum ama özgürlük te...
Bu arada satış rakamları ile gelen arkadaşlara çocukça olduğunu ve hiç bir anlamı olmadığını hatırlatırım...
Steve e saygım vardı eskiden....
"Tutmasını bilmiyorsunuz.." diyene kadar....hatta "nokiada onda bunda da anten sorunu var" diye şov yaptığını ve o bantları görünce yerin dibine gir artık dedim...
peki onun cezası ne olacak?
Hm evet...
1970'lerin sonunda kimsenin aklında 'kişisel bilgisayar' yokken, bilgisayarları bireylerin kullanabileceği fikrini ortaya atarak 'Kişisel bilgisayar' denen şeyi YARATACAK...
Batmak üzere olan firmayı dünyanın en verimli teknoloji firması haline getirecek ve tarih yazacak....
Tüm kategorilerde en yüksek kullanıcı memnuniyetine sahip ürünlerin oluşmasında fikir olarak hep ön ayak olacak..
Apple'ı dünyanın en değerli teknoloji markası yapacak..
Resmen dünyyı değiştiren fikirlerin arkasındaki adam olacak... (Macintosh, Ipod, Iphone, Itunes Store, App Store)
sonra da cezalanacak öyle mi?
Steve Jobs un cezası ne olacak diyenlerin, teknoloji dünyasını geçtim, iş dünyasıyla iligli en ufak bilgisi olmayan, bilgisayarı görse ekmek kızartma makinası zannedecek kişiler olması gerekiyor. Ya da acayip kompleksli olmaları gerekiyor.
Başka açıklama yok
Eğer böyle olduğunu iddia eden bir teknoloji sitesi dergisi filan varsa, söyleyin de bir daha girmeyelim boşuna.
Ama yok .
i phone yaninda cok cok zayif kaliyo her acidan be,
bu telefon varken i phone almak bilgisizlik,
arkadaşım Allah aşkına söylesene iphone hangi özelliği ile galaxy s in ÇOK ÇOK gerisinde kalıyo??hem de her açıdan demişsin,bu kadar yuvarlak bi cümle olamaz ya.ortaya bişey atmışsın,amacın da belli.bak şimdi burada kaç kişi sana gülecek,aynı benim gibi
iphone alan herkes bilgisiz bi tek sen bilgilisin..sen galaxy s aldın diye iphone ezik oldu öyle mi?veya iphone alsaydın galaxy s mi ezik olacaktı??bıraksak artık bu çocuklukları....
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Şekil A.tipik bir Apple hastası,İphone zede olmasına karşın hala pempe rüyalar görmekte,bilinci kapalı,koma süresi belirsiz...tedavisi yok!.. :)Böyle tipler renk katıyor demeçlerde iddalı 'yok satıyormuş' zuhahaaha yine zuhahaa...
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Şekil A.tipik bir Apple hastası,İphone zede olmasına karşın hala pempe rüyalar görmekte,bilinci kapalı,koma süresi belirsiz...tedavisi yok!.. :)Böyle tipler renk katıyor demeçlerde iddalı 'yok satıyormuş' zuhahaaha yine zuhahaa...
Çok ezik gördüm sizi