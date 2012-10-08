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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iPhone 5'in kamerasındaki pembe ışık sızıntısına açıklık getirdi

6 yıl
13,6b
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163
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple, iPhone 5 ile çekilen fotoğraflarda oluşan pembe ışık sızıntısıyla ilgili olarak beklenen açıklamayı gerçekleştirdi.

Şirketin belirttiğine göre, söz konusu sorun hemen hemen tüm akıllı telefonların kameralarını etkileyen türden bir sorun. Öyle ki şirket, söz konusu sorunla önceki iPhone modelleriyle çekilen fotoğraflarda da karşılaşılabileceğini belirtti.
Sorunla ilgili açıklamasında sorunun nasıl oluştuğunu da anlatan Apple, çekilen karenin hemen dışındaki bir ışık kaynağının bu duruma neden olabileceğini açıklandı. Kaynaktan gelen ışığın kamera modülünün içindeki yüzeyde yansımaya yol açtığı ve yansıyan bu ışığında sensöre düştüğü bu yüzden de bu durumun ortaya çıktığı belirtiliyor. Işığın kaldırıldığı ortamlarda bu sorunun yaşanmayacağını belirten Apple, ışık kaynağı kaldırılamıyorsa ışığın engellemesi için elle kamera için kalkan yapılarak çekimin tekrarlanmasını tavsiye etti.

iPhone 5 kullanıcıları tarafından dile getirilen bu sorun Apple'ın yeni akıllı cihazını kamerası için almayı düşünen kullanıcıların kafasını karıştırmış olsa da, uzmanlarda Apple ile aynı görüşü paylaşmakta. Dijital Photography Review'in belirtiğine göre, telefonu almayı düşünenlerin cihazdaki bu problemden dolayı endişe etmelerine gerek yok, çünkü Apple'ın da belirttiği üzere sorunun ortaya çıkması için karenin hemen dışında bir ışık kaynağı bulunması gerekiyor.

http://www.theverge.com/2012/10/7/3468538/apple-explains-purple-flare-iphone-5-camera Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen

-(ilk iphone) neden video çekimi yok.
-cep telefonuyla video çekiminin gereksiz olduğunu düşünüyoruz.

-(iphone4)neden telefon çekmiyor?
-telefonu tutmasını bilmiyorsunuz?

-yeni ipad neden çok ısınıyor?
-elinizle neden tutuyorsunuz o kadar tutma aparatı yaptık ayrıca ısınma sorunu falan yok

-(iphone4s)neden ekran boyutu hala aynı?
-kullanıcı deneyimi için en mükemmel boyut 3.5 inç tir. fazlası rahat kullanımı engeller.

-iphone5 çok çabuk çiziliyor
-normaldir olur öyle

-iphone5 te kamera da pembeleşme sorunu varmış
-olurmu ya o da sorun mu elinle siper et bitti gitti
-(ilk iphone) neden video çekimi yok.-cep telefonuyla video çekiminin gereksiz olduğunu düşünüyoruz.-(iphone4)neden telefon çekmiyor?...
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2 Yanıt Yanıtla +269
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emre1393 6 yıl
Yanıtla +104
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FlyingUnderpants 6 yıl
Apple yaratıcı firma diye boşuna denmiyor. Anten sorununu kılıfla çözmüşlerdi, bu sefer daha da ileri gidiyorlar: "Apple, ışık kaynağı kaldırılamıyorsa ışığın engellemesi için elle kamera için kalkan yapılarak çekimin tekrarlanmasını tavsiye etti."
Apple yaratıcı firma diye boşuna denmiyor. Anten sorununu kılıfla çözmüşlerdi, bu sefer daha da ileri gidiyorlar: "Apple, ışık kaynağı kaldırılamıyorsa ışığın e...
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salasage 6 yıl
There are three main varieties of cases available in the market. They are made out of different materials of leather, soft thermoplastic and the silicon. They offer different properties and some of them are trendy in design. The best way to have a look at the different cases available is to visit a reliable online store. There are quite a few such stores where you could select a fashionable case for your iPhone. Many of these online stores are well-known for selling trendy accessories for apple products. Therefore, they are able to offer some of the best iPhone 5 cases.
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GoldPunch 6 yıl
Arkadaşlar iPhone 5 ile manzara çekemiyoruz gibi bir yanılgı olmuş. Sadece aşağıdaki resimdeki şekilde güneşi en köşeye dayarsak ve güneşin ışınlarını ters açı ile lensee girerse pembe ışık çıkıyor. Bir çok manzara fotoğrafı çektim. Direk doğrdan güneşi de çektim, böyle bir sorun oluşmadı.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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azizkguc 6 yıl

iphone5'deki sorun için yaptığım Yorum

ve bugün gördüğüm aksesuar, artık pes bile diyemiyorum, sadece espiri yapmıştım ama adamlar ciddiye almışlar :) Link

bu ürün, sorunu görmezlikten gelen, normaldir, tüm kameralarda böyle diyen arkadaşlara ithaf olunur
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fthkn 6 yıl
kim ne derse desin apple mapple boş. Siz aletin içindeki teknolojiye değil tasarıma ve şıklığa para veriyorsunuz. Pembeleşmeden şikayetçi olma hakkınız yok. Telefonu hiç açmazsanız bence kusursuz bir alet iphone. :)
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cnr.kh 6 yıl
Ulan bunu deneyen adam salakmi bu sorun 4s te varmi diye denemiyormu... İyice salak sandi ya bunlar milleeti
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axesis 6 yıl
ya fotoğrafı çekersiniz baktınız pembe çıktı .. zamanı geri alırsınız elinizi koyarsınız sorun değil nede olsa zaman geri alınıyor
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mogosan 6 yıl
Eline iphone alıp Instagram yükleyen insanlar kendini fotoğrafçı sanıyorlar.Ne var işte adamlar direk koymuşlar efeği,ekstra programlarla uğraşmasınlar diye.Apple'da bir türlü yaranamadı size.
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electrostatic 6 yıl
hahahah bir de utanmdan el ile siper edin diyorlar yuh yaa. insan özür diler hatayı düzelticez felan der. resmen insanları mal yerine koyuyorlar her zaman yaptıkları gibi.
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Bestanden 6 yıl electrostatic
electrostatic
hahahah bir de utanmdan el ile siper edin diyorlar yuh yaa. insan özür diler hatayı düzelticez felan der. resmen insanları mal yerine koyuyorlar her zaman yaptıkları gibi.

Apple duzelticez demez ama elbet duzeltir anten sorununu da duzeltmislerdi benim iphone 4te anten sorunu yok mesela
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Krone 6 yıl
Döner bıçaklarıyla dalalım abi !!!
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interwap 6 yıl
"Işık kaynağını kaldırın."
Abi çek güneşi biraz sağa çek. Yansıma yapıyor.
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Gelu 6 yıl

Apple gene yapmis aciklamasini.


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Lee-on! 6 yıl
O değilde kalkan malkan muhabbeti yerine (doğruysa) örneklerle daha açıklayıcı bir bilgi verse böyle küçük düşmezdi. Ayrıca tekrarlıyorum diğer serilerde kesinlikle olmayacaktır bu sorun. Deneme sürüşü oldu bu i5 için...
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