Apple, iPhone 5'in kamerasındaki pembe ışık sızıntısına açıklık getirdi

Apple, iPhone 5 ile çekilen fotoğraflarda oluşan pembe ışık sızıntısıyla ilgili olarak beklenen açıklamayı gerçekleştirdi.





Şirketin belirttiğine göre, söz konusu sorun hemen hemen tüm akıllı telefonların kameralarını etkileyen türden bir sorun. Öyle ki şirket, söz konusu sorunla önceki iPhone modelleriyle çekilen fotoğraflarda da karşılaşılabileceğini belirtti.

Sorunla ilgili açıklamasında sorunun nasıl oluştuğunu da anlatan Apple, çekilen karenin hemen dışındaki bir ışık kaynağının bu duruma neden olabileceğini açıklandı. Kaynaktan gelen ışığın kamera modülünün içindeki yüzeyde yansımaya yol açtığı ve yansıyan bu ışığında sensöre düştüğü bu yüzden de bu durumun ortaya çıktığı belirtiliyor. Işığın kaldırıldığı ortamlarda bu sorunun yaşanmayacağını belirten Apple, ışık kaynağı kaldırılamıyorsa ışığın engellemesi için elle kamera için kalkan yapılarak çekimin tekrarlanmasını tavsiye etti.





iPhone 5 kullanıcıları tarafından dile getirilen bu sorun Apple'ın yeni akıllı cihazını kamerası için almayı düşünen kullanıcıların kafasını karıştırmış olsa da, uzmanlarda Apple ile aynı görüşü paylaşmakta. Dijital Photography Review'in belirtiğine göre, telefonu almayı düşünenlerin cihazdaki bu problemden dolayı endişe etmelerine gerek yok, çünkü Apple'ın da belirttiği üzere sorunun ortaya çıkması için karenin hemen dışında bir ışık kaynağı bulunması gerekiyor.

http://www.theverge.com/2012/10/7/3468538/apple-explains-purple-flare-iphone-5-camera