Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

"Apple, iRadio için plak şirketlerine düşük lisans bedeli ödemeyi hedefliyor"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
705
1
4
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük müzik mağazası olan iTunes Store üzerinden kullanıcılara yıllardır içerik satışı gerçekleştiren Apple, iTunes'da abonelik bazlı müzik yayını yapabilme konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yakın zamanda müzik dünyasının gurusu ve Beats'ın kurucusu Jimmy Iovine ile firmanın "Daisy" projesi hakkında görüşme yapan Apple, Amerikan gazetelerinden NYP'nin iddiasına göre, plak şirketleriyle lisans ücreti konusunda yakın temas halinde.

Apple'ın "iRadio" servisini aslında iPhone 5'le birlikte tanıtmak ve hizmete sunmayı hedeflediğini ancak içerik anlaşmalarının daha uzun vakit almasından ötürü bu tarihi ertelemek zorunda kaldığını belirten kaynakların iddiasına göre Apple, plak şirketlerine 100 şarkı yayını için lisans bedeli olarak 6 cent teklif etti.

Ancak bu lisans bedeli benzer servisleri sağlayan şirketlerin ödediği bedellere göre çok düşük kalıyor. Şöyle ki Pandora, 100 şarkı yayını için şirketlere 12 cent öderken; iHeart Radio ise 22 cent ödemekte. Ülkemizde aktif olmayan ancak özellikle yurtdışında çok yaygın olan Spotify ise her 100 şarkı yayını için plak şirketlerine 35 centlik lisans bedeli ödüyor.

Bunun yanı sıra plak şirketleriyle kullanım anlaşması konusunda da fikir ayrılığı yaşadığı belirtilen Apple, iddiaya göre, kullanıcılar için daha rahat bir anlaşmanın düzenlenmesini talep ederken; plak şirketleri Apple'ın bu talebine şimdilik sıcak bakmıyor.

NYP'nin kaynakları iRadio'nun iTunes Match'le birlikte entegre çalışacağı ve reklam içermesinin muhtemel olduğunu ifade ederken; bir diğer saygın gazete New York Times ise,
konuyla ilgili haberinde, Apple ile plak şirketlerinin arasındaki görüşmelerin henüz sonlanmamış olmasından dolayı, iPhone 5 lansmanından bu yılın başına ertelenen iRadio'nun hizmete girmesinin ancak yaz ayında gerçekleşebileceğini dile getirdi.

http://www.nypost.com/p/news/business/stingy_to_the_core_8xxC6TNFQM5l8WqIIkbAvN Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
iphoneuss2 6 yıl
6 cent ödese de ulaşacağı kitle ile zaten açığı amorti edecektir ki eminim Apple müzik şirketlerinin bu gerçeği kabullenmelerini/analiz etmelerini istiyordur. Yoksa "benim adım Apple ben dedim 6 cent oldu da bitti maşallah" ile olacak iş değil...


Bu arada sorabilir miyim, "plak şirketi" neyin kafasıdır? 21. yüzyılda Apple, Spotify, telif hakkı, dijital dünyadan; ticaretten bahsedeceksin ama müzik şirketi yerine plak şirketi diyeceksin. Nedense ana sayfa haberlerini hep temkinli okurum arkadaş. Ne bileyim...

Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cosmik 6 yıl
apple son kullanıcıyı düşünüyor, plak şirketlerini değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murdocklawless 6 yıl
apple ölücülerden de beter. millet en az 12 cent öderken ben 6 vereyim diyor. tam bir sömürü şirketi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vitor reis 6 yıl
apple ınmı var derdin var.. bi ton zımbırtısı var valla zengin olmakda zor bu devirde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Türkler Barcelona'da: Mobil Dünya Kongresi 2013'te 3Pay ile Mikro Ödeme sistemini konuştuk 6 yıl OPPO Find 5 ön inceleme "Çinlilerden meydan okuyan süper telefon" 6 yıl Aile içi şiddete son! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim