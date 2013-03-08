"Apple, iRadio için plak şirketlerine düşük lisans bedeli ödemeyi hedefliyor"

Dünyanın en büyük müzik mağazası olan iTunes Store üzerinden kullanıcılara yıllardır içerik satışı gerçekleştiren Apple, iTunes'da abonelik bazlı müzik yayını yapabilme konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda yakın zamanda müzik dünyasının gurusu ve Beats'ın kurucusu Jimmy Iovine ile firmanın "Daisy" projesi hakkında görüşme yapan Apple, Amerikan gazetelerinden NYP'nin iddiasına göre, plak şirketleriyle lisans ücreti konusunda yakın temas halinde.

Apple'ın "iRadio" servisini aslında iPhone 5'le birlikte tanıtmak ve hizmete sunmayı hedeflediğini ancak içerik anlaşmalarının daha uzun vakit almasından ötürü bu tarihi ertelemek zorunda kaldığını belirten kaynakların iddiasına göre Apple, plak şirketlerine 100 şarkı yayını için lisans bedeli olarak 6 cent teklif etti.

Ancak bu lisans bedeli benzer servisleri sağlayan şirketlerin ödediği bedellere göre çok düşük kalıyor. Şöyle ki Pandora, 100 şarkı yayını için şirketlere 12 cent öderken; iHeart Radio ise 22 cent ödemekte. Ülkemizde aktif olmayan ancak özellikle yurtdışında çok yaygın olan Spotify ise her 100 şarkı yayını için plak şirketlerine 35 centlik lisans bedeli ödüyor.

Bunun yanı sıra plak şirketleriyle kullanım anlaşması konusunda da fikir ayrılığı yaşadığı belirtilen Apple, iddiaya göre, kullanıcılar için daha rahat bir anlaşmanın düzenlenmesini talep ederken; plak şirketleri Apple'ın bu talebine şimdilik sıcak bakmıyor.

NYP'nin kaynakları iRadio'nun iTunes Match'le birlikte entegre çalışacağı ve reklam içermesinin muhtemel olduğunu ifade ederken; bir diğer saygın gazete New York Times ise,

konuyla ilgili haberinde, Apple ile plak şirketlerinin arasındaki görüşmelerin henüz sonlanmamış olmasından dolayı, iPhone 5 lansmanından bu yılın başına ertelenen iRadio'nun hizmete girmesinin ancak yaz ayında gerçekleşebileceğini dile getirdi.

http://www.nypost.com/p/news/business/stingy_to_the_core_8xxC6TNFQM5l8WqIIkbAvN