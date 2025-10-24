Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    YouTube'dan müzik sektörüne bir yılda rekor harcama!

    YouTube, müzik sektörüne şimdiye kadar yaptığı en büyük harcamayı duyurdu. Şirket, Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında sanatçılara, plak şirketlerine ve yayıncılara 8 milyar dolar ödedi.

    youtube music müzik sektörüne 8 milyar dolar ödeme Tam Boyutta Gör
    YouTube, Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında küresel müzik sektörüne 8 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını duyurdu. Şirket, bu dönüm noktasına reklam ve abonelik gelirleri sayesinde ulaştığını belirtiyor.

    YouTube, küresel müzik sektörüne 8 milyar dolar harcadı!

    Google'a ait platform, müzik endüstrisine son 12 ayda 8 milyar dolar ödedi. Bu, şimdiye kadarki en yüksek yıllık ödeme; 2022'den bu yana 2 milyar dolarlık muazzam bir artışı işaret ediyor.

    YouTube'un Küresel Müzik Direktörü Lyor Cohen, “Bugünkü 8 milyar dolarlık ödeme, reklam ve aboneliklerden oluşan ikili gücün tüm hızıyla etkili olduğunun bir kanıtı. Bu rakam uç nokta değil; küresel sahnede her sanatçı, söz yazarı ve yayıncı için uzun vadeli bir yuva kurma yolculuğumuzda anlamlı ve sürdürülebilir bir ilerlemeyi temsil ediyor.” diye ekliyor.

    125 milyon Premium ve Müzik abonesi var

    YouTube, büyümesini ücretli aboneliklerden ve reklamlardan elde edilen geliri birleştiren bir sisteme borçlu. Platformun şu anda ücretsiz deneyenler dahil 125 milyondan fazla Müzik ve Premium abonesi bulunuyor. Teknoloji devi, olağanüstü performansları için de içerik üreticilerine minnettar.

    Spotify, yakın zamanda 2024 yılında müzik sektörüne 10 milyar dolar harcama yapıldığını duyurdu. Bu rakam bir önceki yıl 9 milyar dolardı. YouTube Music şu anda 100'den fazla ülkede erişilebilir durumda ve 80 dili destekliyor. Google, YouTube'u dünya genelinde içerik üreticileri için en erişilebilir ve ödüllendirici platform haline getirmeyi hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    italya'da tıp okumak ekşi 3x2.5 kablo kaç watt taşır boy uzatma ameliyatı olanlar yorumları sancaktepe de nereden ev alınır travazol krem kedi mantar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
    Tecno Camon 30 Cl6 A1
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
    ASUS Vivobook 15 X1504VA-NJ412
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum