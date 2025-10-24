YouTube'dan müzik sektörüne bir yılda rekor harcama!

Tam Boyutta Gör YouTube, Temmuz 2024 ile Temmuz 2025 arasında küresel müzik sektörüne 8 milyar doların üzerinde ödeme yaptığını duyurdu. Şirket, bu dönüm noktasına reklam ve abonelik gelirleri sayesinde ulaştığını belirtiyor.

YouTube, küresel müzik sektörüne 8 milyar dolar harcadı!

Google'a ait platform, müzik endüstrisine son 12 ayda 8 milyar dolar ödedi. Bu, şimdiye kadarki en yüksek yıllık ödeme; 2022'den bu yana 2 milyar dolarlık muazzam bir artışı işaret ediyor.

YouTube'un Küresel Müzik Direktörü Lyor Cohen, “Bugünkü 8 milyar dolarlık ödeme, reklam ve aboneliklerden oluşan ikili gücün tüm hızıyla etkili olduğunun bir kanıtı. Bu rakam uç nokta değil; küresel sahnede her sanatçı, söz yazarı ve yayıncı için uzun vadeli bir yuva kurma yolculuğumuzda anlamlı ve sürdürülebilir bir ilerlemeyi temsil ediyor.” diye ekliyor.

125 milyon Premium ve Müzik abonesi var

YouTube, büyümesini ücretli aboneliklerden ve reklamlardan elde edilen geliri birleştiren bir sisteme borçlu. Platformun şu anda ücretsiz deneyenler dahil 125 milyondan fazla Müzik ve Premium abonesi bulunuyor. Teknoloji devi, olağanüstü performansları için de içerik üreticilerine minnettar.

Spotify, yakın zamanda 2024 yılında müzik sektörüne 10 milyar dolar harcama yapıldığını duyurdu. Bu rakam bir önceki yıl 9 milyar dolardı. YouTube Music şu anda 100'den fazla ülkede erişilebilir durumda ve 80 dili destekliyor. Google, YouTube'u dünya genelinde içerik üreticileri için en erişilebilir ve ödüllendirici platform haline getirmeyi hedefliyor.

