Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iWork.com servisini bu ayın sonunda tamamen kapatıyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,6b
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Apple, 31 Temmuz tarihinde sonlandıracağı iWork.com servisini kullanan kullanıcılarına dosyalarını yedeklemeleri için yaptığı uyarıları sıklaştırmaya başladı.

iWork, her ne kadar beta sürecinden hiç çıkamamış bir servis olsa da 2009'un ocak ayından bu yana dosyalar bu servis üzerinden çevrimiçi olarak paylaşılabilmekte. iWork'ün sahip olduğu tüm özellikler ise Apple'ın yeni bulut depolama ve paylaşım servisi iCloud tarafından sağlanabiliyor. Apple, iWork.com kullanıcılarına belgelerini nasıl yedekleme yapabileceklerine dair talimatları e-posta yoluyla göndermiş durumda.

iWork.com kullanıcıları Apple'ın gönderdiği talimatlara uyarak bu ay sona ermeden belgelerini Pages'09, PDF veya Word formatında yedekleme yapabilecekler.

http://arstechnica.com/apple/2012/07/mobileme-officially-shut-down-iwork-com-is-next/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
theasus 7 yıl
mantıklı-adam
kurban olurum senin iworküne apple

Onu 31 Temmuzda kendi kurban ediyor zaten senin bi şeye yapmana gerek yok :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AndaCakan 7 yıl
konu yanlış yerde apple bölümüne açın lütfen
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mantıklı-adam 7 yıl
kurban olurum senin iwork'üne apple
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Onuncu Köyü Arıyorum 7 yıl
Duydunuz mu sesi ?







Tınnn...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tembel Yazar 7 yıl Onuncu Köyü Arıyorum
Chucky_31

Duydunuz mu sesi ?







Tınnn...

gönlümün en derin yerinden +1
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Miku Miku Benchmark: Yeni test yazılımını Galaxy S III ve One X'de denedik 7 yıl AMD Radeon HD 7970 GHz Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim