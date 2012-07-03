Apple, iWork.com servisini bu ayın sonunda tamamen kapatıyor





Apple, 31 Temmuz tarihinde sonlandıracağı iWork.com servisini kullanan kullanıcılarına dosyalarını yedeklemeleri için yaptığı uyarıları sıklaştırmaya başladı.





iWork, her ne kadar beta sürecinden hiç çıkamamış bir servis olsa da 2009'un ocak ayından bu yana dosyalar bu servis üzerinden çevrimiçi olarak paylaşılabilmekte. iWork'ün sahip olduğu tüm özellikler ise Apple'ın yeni bulut depolama ve paylaşım servisi iCloud tarafından sağlanabiliyor. Apple, iWork.com kullanıcılarına belgelerini nasıl yedekleme yapabileceklerine dair talimatları e-posta yoluyla göndermiş durumda.





iWork.com kullanıcıları Apple'ın gönderdiği talimatlara uyarak bu ay sona ermeden belgelerini Pages'09, PDF veya Word formatında yedekleme yapabilecekler.

http://arstechnica.com/apple/2012/07/mobileme-officially-shut-down-iwork-com-is-next/