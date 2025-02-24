Apple, İngiltere'de popüler iCloud hizmetinin fişini çekiyor

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Tam Boyutta Gör Apple, İngiltere hükümetinin kullanıcı verilerine erişim sağlama taleplerine karşılık olarak, iCloud'un en güçlü güvenlik hizmetlerinden biri olan Advanced Data Protection (ADP) özelliğini devre dışı bırakma kararı aldı. iCloud verilerinin uçtan uca şifrelenmesini sağlayan bu özelliğe İngiltere'in ısrarı üzerine artık erişilemiyor.

Apple ilk defa geri adım attı

Kaçıranlar için Apple, 2022 yılında kullanıma sunduğu Gelişmiş Veri Koruma (ADP) sistemi sayesinde iCloud'un uçtan uca şifreleme desteğini genişletti. Ancak bu özellik, tahmin edildiği gibi başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılandı. Zira bu yedekleme işlemi, Apple’ın bile ulaşamayacağı şekilde koruma sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Şimdi ise bu özellik, İngiltere'nin talep ettiği arka kapı veya şifrelenmiş verilere erişim isteği nedeniyle sürpriz şekilde kullanımdan kalktı. İngiltere'de bulunan iPhone, iPad veya Mac kullanıcıları artık ADP'yi etkinleştirmeye çalıştıklarında "özelliğin çalışmadığına" yönelik bir bildirimle karşılaşıyor. Daha önce ADP'yi etkinleştirenler için ise farklı bir durum söz konusu. Apple, bu kullanıcıların iCloud hesaplarını korumak için uçtan uca şifrelemeyi manuel olarak devre dışı bırakmalarını istiyor.

Bu arada, uçtan uca şifreleme korumasının yalnızca iCloud özelinde devre dışı kaldığını söyleyelim. iMessage, sağlık verileri ve şifreler gibi birçok hizmet, varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor. Bu konuda Apple ise, bugüne kadar herhangi bir ürün veya hizmet için arka kapı oluşturmadığını ve böyle bir şeyin gelecekte de söz konusu olmayacağını vurguladı.

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Ayrıca İngiltere'nin arka kapı talebiyle ilgili haberler ilk defa geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış ve hükümet yetkililerinin ülkenin Soruşturma Yetkileri Yasası uyarınca şirkete bir "teknik yetenek bildirimi" gönderdiği paylaşılmıştı. Bu bildirimde ise, olası bir güvenlik tehdidine karşı şifreli verilere erişim hakkı talep edildiği belirtiliyor.

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