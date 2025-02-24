Apple, İngiltere'de popüler iCloud hizmetinin fişini çekiyor

Apple ilk defa geri adım attı
Kaçıranlar için Apple, 2022 yılında kullanıma sunduğu Gelişmiş Veri Koruma (ADP) sistemi sayesinde iCloud'un uçtan uca şifreleme desteğini genişletti. Ancak bu özellik, tahmin edildiği gibi başta ABD ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede tepkiyle karşılandı. Zira bu yedekleme işlemi, Apple’ın bile ulaşamayacağı şekilde koruma sağlıyor.
Bu arada, uçtan uca şifreleme korumasının yalnızca iCloud özelinde devre dışı kaldığını söyleyelim. iMessage, sağlık verileri ve şifreler gibi birçok hizmet, varsayılan olarak uçtan uca şifreleme ile korunmaya devam ediyor. Bu konuda Apple ise, bugüne kadar herhangi bir ürün veya hizmet için arka kapı oluşturmadığını ve böyle bir şeyin gelecekte de söz konusu olmayacağını vurguladı.
Ayrıca İngiltere'nin arka kapı talebiyle ilgili haberler ilk defa geçtiğimiz hafta ortaya çıkmış ve hükümet yetkililerinin ülkenin Soruşturma Yetkileri Yasası uyarınca şirkete bir "teknik yetenek bildirimi" gönderdiği paylaşılmıştı. Bu bildirimde ise, olası bir güvenlik tehdidine karşı şifreli verilere erişim hakkı talep edildiği belirtiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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