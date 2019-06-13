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Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem

1 hf.
4,1b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Arka arkaya duyurulan profesyonel sistemler gösteriyor ki bu yıl en büyük hedef, içerik üretecilerine yönelik yarışı kazanmak olacak. Acer'ın yeni bilgisayar, 40 çekirdekli ve 60TB depolamayla geliyor
Acer içerik üreticileri için yepyeni bir sistem hazırladı. Concept D 900 adını taşıyan sisteme, Intel'in 20 çekirdekli iki işlemcisi, Nvidia'nın Quadro RTX serisi profesyonel ekran kartı, 60TB depolama kapasitesi güç veriyor ve yüksek doğruluğuna sahip özel bir monitörle birlikte alınabiliyor. 

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DH Misafiri 1 hf.
Acer mi gülesim geldi zaten Apple denildi mi yerlere yatıyorum..
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DH Misafiri 1 hf.
düşünün ki bir markayı bir ülke ambargo ile yok etmeye çalışıyor, bir de o ülkenin kendi markası var ki o ülkeye istihbarat sağlayacağım diye tonlarca açık ile dolu olduğu için batıyor karma (ulan admin mesajları sansürlüyor diye karma filan yazıyoruz aq Türkçesi dün yediğin hurmalar yarın ardını tırmalar) bu olsa gerek...
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DH Misafiri 1 hf.
Acer önce 5 üzeri ölü piksel olan monitörünün arkasında dursun sonrasına bakarız.
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Bloodin 1 hf.
ConceptD ile Acer gerçekten kendini aştı, umarım ConceptD benzeri sade ama işlevsel bir anlayışta oyun cihazları da çıkar :)
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sniper23 1 hf.
Intel olması baştan kaybettirdi.
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Celonfix 1 hf.
Buna birde Machintos kurdun mu iMac falan bırakmaz.
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Tugrul_512bit 1 hf.
Ekrana ekmek banmak
1 Yanıt Yanıtla +1
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labtek38 1 hf.
Güzel ama bize gelmez 😢
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