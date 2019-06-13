Apple'ın Mac Pro'suna rakip | 40 çekirdekli, 60TB depolamalı sistem

Arka arkaya duyurulan profesyonel sistemler gösteriyor ki bu yıl en büyük hedef, içerik üretecilerine yönelik yarışı kazanmak olacak. Acer'ın yeni bilgisayar, 40 çekirdekli ve 60TB depolamayla geliyor

Acer içerik üreticileri için yepyeni bir sistem hazırladı. Concept D 900 adını taşıyan sisteme, Intel'in 20 çekirdekli iki işlemcisi, Nvidia'nın Quadro RTX serisi profesyonel ekran kartı, 60TB depolama kapasitesi güç veriyor ve yüksek doğruluğuna sahip özel bir monitörle birlikte alınabiliyor.