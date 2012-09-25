Apple, İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile anlaşma masasına oturuyor

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Apple'ın iOS6 ile iPad kullanıcılarına sunmuş olduğu saat uygulaması, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle karşı karşıya gelmesine neden olmuş. İsviçre Federal Demiryolu Servisi, Apple'ı kendine özgü saat tasarımını kopyalamakla suçlamıştı.
Bu gelişmelerin ardından taraflar sorunun çözümü için ortak bir açıklama yayınlayarak, anlaşma masasına oturacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu sorunun mahkemeye taşınmayacağı belirtildi. Ayrıca, İsviçre Federal Demiryolu Servisi iOS6'da kendilerine ait bir tasarımın yer edinmesinden dolayı oldukça gururlu olduklarını da açıkladı.
Kopyalandığı belirtilen saat tasarımı 1944 yılında İsviçre Demiryolu Sevisi'nin çalışanlarından Hans Hilfker tarafından tasarlanmış ve servis ile bütünleşmiş durumda. Tasarımın patenti ise, İsviçreli saat firması Mondaine'ye ait. Apple'ın iPad'te yer vermiş olduğu saat tasarımına bakıldığında kullanılan tasarımın neredeyse Hiflker'in tasarımın aynısı olduğu açıkça görülüyor.
http://news.cnet.com/8301-13579_3-57519011-37/apple-to-meet-swiss-railway-over-clock-design-flap-report/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İyi de görülmesine gerek yok ki. Apple'ın hırsız olduğunu herkes biliyor zaten. Hatta ben daha önce bununla ilgili bir sürü yazı paylaşmıştım çaldıkları hakkında.
Apple'ın yani Steve Jobs'un en sevdiği sözü hatırlayalım:
"İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar..."
apple head..
mağaradan yazıyor bitirim ya arkadaşş...salla gitsin...
Hııım, İviçre'li firmanın birebir kopyalanmış orjinal saat tasarımına tasarım demiyorsun, ufak tefek detay diyorsun. Daha dünyada değil Elma, Steve Jobs hatta senin deden, hatta Bizans yokken bile geometri derlerinde öğretilen dikdörgene Elmanın tasarımıdır diyorsun. Çok Zekice, çok dahice. Steve Jobs'un yokluğunu doldurabilecek yegane insan yorumuna yorum getirmiş. Benden daha mutlu kim olabilir bu dünyada.
Bu nasıl bir konuşma tarzı onu anlayamadım. Berber çırağı ayarında cümleler. Apple, Google ya da Samsung sayesinde cebine iki kuruş para giriyor olsa hadi neyse. Patent ve Telif ihlali ciddi bir durumdur. Kim yaparsa yapsın kabul edilemez. Taraf falan değilim hem android hem ios kullanıyorum.