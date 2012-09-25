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Apple, İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile anlaşma masasına oturuyor

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın iOS6 ile iPad kullanıcılarına sunmuş olduğu saat uygulaması, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle karşı karşıya gelmesine neden olmuş. İsviçre Federal Demiryolu Servisi, Apple'ı kendine özgü saat tasarımını kopyalamakla suçlamıştı. 

Bu gelişmelerin ardından taraflar sorunun çözümü için ortak bir açıklama yayınlayarak, anlaşma masasına oturacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu sorunun mahkemeye taşınmayacağı belirtildi. Ayrıca, İsviçre Federal Demiryolu Servisi iOS6'da kendilerine ait bir tasarımın yer edinmesinden dolayı oldukça gururlu olduklarını da açıkladı.

Kopyalandığı belirtilen saat tasarımı 1944 yılında İsviçre Demiryolu Sevisi'nin çalışanlarından Hans Hilfker tarafından tasarlanmış ve servis ile bütünleşmiş durumda. Tasarımın patenti ise, İsviçreli saat firması Mondaine'ye ait. Apple'ın iPad'te yer vermiş olduğu saat tasarımına bakıldığında kullanılan tasarımın neredeyse Hiflker'in tasarımın aynısı olduğu açıkça görülüyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57519011-37/apple-to-meet-swiss-railway-over-clock-design-flap-report/ Yorum Yaz
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Zuko 6 yıl
Bir de gurur duyuyorlarmış. Oha. Lan o zaman niye dava açıyon, dava açıyosan ne diye böyle bir açıklama yapıyon gerzek?
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OverClocK1ng 6 yıl
myhotyro
Kimin hırsız olduğu, herşeyi izinsiz kullanma eğiliminde olduğu açıkça görülüyor.

İyi de görülmesine gerek yok ki. Apple'ın hırsız olduğunu herkes biliyor zaten. Hatta ben daha önce bununla ilgili bir sürü yazı paylaşmıştım çaldıkları hakkında.
Apple'ın yani Steve Jobs'un en sevdiği sözü hatırlayalım:
"İyi sanatçılar kopyalar, büyük sanatçılar çalar..."
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aozgec 6 yıl
yaw şu saniyenin ucundaki yuvarlağı öteki tarafa koysunlar hem sorun çözülür hemde daha güzel olur. saniye ibresine kıl oldum.
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Reddemon35 6 yıl
Nasıl Apple ın dikdörtgen tasarımı saçma sapan bir patentse bu saat olayı da öyledir. İsviçreli Demiryolu Şirketi Gurur duysun bi dünya insan onların saatini kullanacak diye Teknolojideki,Şu saçma patent olayı iyice mide bulandırdı Biri çıkıp şu firmalara gidin lan dünyadaki patentlerin %70 bende teknolojinin fişini çekiyorum kapatın lan mekanları dese yeridir.
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veleciraptor 6 yıl
Valla saati kim tasarlamışsa güzel tasarlamış. Apple kullanmak istiyorsa patent bedelini ödemeli.
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X-FI 6 yıl
oha aynısını koymuş :D ama çok güzelmiş yahu.. androidede bekleriz. :D
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Frievent 6 yıl
vitor reis
myhotyro Kimin hırsız olduğu, herşeyi izinsiz kullanma eğiliminde olduğu açıkça görülüyor.
birisi ufak tefek detayları aşırır birisi komple tasarımı aşırır fark burda yeğen.. sonrada paşa paşa 1 miilyar doları ödetirler adama böyle.. bitarafından kan çekerek

apple head..
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xxxx1 6 yıl
jenizaro
vitor reis
myhotyro Kimin hırsız olduğu, herşeyi izinsiz kullanma eğiliminde olduğu açıkça görülüyor.
birisi ufak tefek detayları aşırır birisi komple tasarımı aşırır fark burda yeğen.. sonrada paşa paşa 1 miilyar doları ödetirler adama böyle.. bitarafından kan çekerek
Bu nasıl bir konuşma tarzı onu anlayamadım. Berber çırağı ayarında cümleler. Apple, Google ya da Samsung sayesinde cebine iki kuruş para giriyor olsa hadi neyse. Patent ve Telif ihlali ciddi bir durumdur. Kim yaparsa yapsın kabul edilemez. Taraf falan değilim hem android hem ios kullanıyorum.

mağaradan yazıyor bitirim ya arkadaşş...salla gitsin...
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DH Misafiri 6 yıl
Apple'a bişi demiyorum artık basit bir saat tasarımını bile kendi tasarlıyamıyor...
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myhotyro 6 yıl
vitor reis
myhotyro Kimin hırsız olduğu, herşeyi izinsiz kullanma eğiliminde olduğu açıkça görülüyor.
birisi ufak tefek detayları aşırır birisi komple tasarımı aşırır fark burda yeğen.. sonrada paşa paşa 1 miilyar doları ödetirler adama böyle.. bitarafından kan çekerek

Hııım, İviçre'li firmanın birebir kopyalanmış orjinal saat tasarımına tasarım demiyorsun, ufak tefek detay diyorsun. Daha dünyada değil Elma, Steve Jobs hatta senin deden, hatta Bizans yokken bile geometri derlerinde öğretilen dikdörgene Elmanın tasarımıdır diyorsun. Çok Zekice, çok dahice. Steve Jobs'un yokluğunu doldurabilecek yegane insan yorumuna yorum getirmiş. Benden daha mutlu kim olabilir bu dünyada.
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jenizaro 6 yıl
vitor reis
myhotyro Kimin hırsız olduğu, herşeyi izinsiz kullanma eğiliminde olduğu açıkça görülüyor.
birisi ufak tefek detayları aşırır birisi komple tasarımı aşırır fark burda yeğen.. sonrada paşa paşa 1 miilyar doları ödetirler adama böyle.. bitarafından kan çekerek

Bu nasıl bir konuşma tarzı onu anlayamadım. Berber çırağı ayarında cümleler. Apple, Google ya da Samsung sayesinde cebine iki kuruş para giriyor olsa hadi neyse. Patent ve Telif ihlali ciddi bir durumdur. Kim yaparsa yapsın kabul edilemez. Taraf falan değilim hem android hem ios kullanıyorum.
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