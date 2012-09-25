Apple, İsviçre Federal Demiryolu Servisi ile anlaşma masasına oturuyor





Apple'ın iOS6 ile iPad kullanıcılarına sunmuş olduğu saat uygulaması, şirketin İsviçre Federal Demiryolu Servisi'yle karşı karşıya gelmesine neden olmuş. İsviçre Federal Demiryolu Servisi, Apple'ı kendine özgü saat tasarımını kopyalamakla suçlamıştı.





Bu gelişmelerin ardından taraflar sorunun çözümü için ortak bir açıklama yayınlayarak, anlaşma masasına oturacaklarını duyurdu. Yapılan açıklamada söz konusu sorunun mahkemeye taşınmayacağı belirtildi. Ayrıca, İsviçre Federal Demiryolu Servisi iOS6'da kendilerine ait bir tasarımın yer edinmesinden dolayı oldukça gururlu olduklarını da açıkladı.





Kopyalandığı belirtilen saat tasarımı 1944 yılında İsviçre Demiryolu Sevisi'nin çalışanlarından Hans Hilfker tarafından tasarlanmış ve servis ile bütünleşmiş durumda. Tasarımın patenti ise, İsviçreli saat firması Mondaine'ye ait. Apple'ın iPad'te yer vermiş olduğu saat tasarımına bakıldığında kullanılan tasarımın neredeyse Hiflker'in tasarımın aynısı olduğu açıkça görülüyor.

http://news.cnet.com/8301-13579_3-57519011-37/apple-to-meet-swiss-railway-over-clock-design-flap-report/