Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı

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Sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışan Apple, son yıllarda BMW ve Mercedes-Benz ile pazarlığa oturmuş fakat bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise New York Timestarafından yapılan haberde Apple ile Volkswagen’in anlaşmaya vardığı açıklandı.

Teknoloji devi Apple, sürücüsüz otomobiller için daha önce görüştüğü Alman üreticiler ile bir türlü imza noktasına gelememişti. Bunun nedeni ise Apple’ın süreçteki tüm kontrolü elinde bulundurmak istemesiydi. Öyle ki teknoloji devi tasarımdan tutun da üretilen veriye kadar her konuda söz sahibi olmak istiyordu. Sonuç olarak olumsuz yanıt alan Apple, sonunda Volkswagen ile anlaşmaya vardı.

NY Times’ın haberine göre Apple ve Volkswagen’in sürücüsüz aracı T6 Transporter modelini baz alacak. Yapılan anlaşma doğrultusunda bu araçlar Apple çalışanlarının ofisler arası ulaşımı için kullanılacak. Anlaşma kapsamında yer alan detaylar henüz tam olarak olmasa da, Volkswagen ile yürütülen çalışmaların işleri ileri bir noktaya taşıyacağı düşünülüyor. Belki de Apple, rakiplerinin gerisinde kaldığı sürücüsüz araç teknolojilerinde yeniden canlanabilir.

https://www.nytimes.com/2018/05/23/technology/apple-bmw-mercedes-volkswagen-driverless-cars.html