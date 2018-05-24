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Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı

NY Times'ın haberine göre, daha önce BMW ve Mercedes ile anlaşma sağlayamayan Apple, sürücüsüz araç geliştirmek için bir başka Alman devi Volkswagen ile anlaştı. İşte detaylar...
12 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Apple ve Volkswagen sürücüsüz araç geliştirmek için anlaştı
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Sürücüsüz araç teknolojileri üzerinde çalışan Apple, son yıllarda BMW ve Mercedes-Benz ile pazarlığa oturmuş fakat bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. Şimdi ise New York Timestarafından yapılan haberde Apple ile Volkswagen’in anlaşmaya vardığı açıklandı.

Teknoloji devi Apple, sürücüsüz otomobiller için daha önce görüştüğü Alman üreticiler ile bir türlü imza noktasına gelememişti. Bunun nedeni ise Apple’ın süreçteki tüm kontrolü elinde bulundurmak istemesiydi. Öyle ki teknoloji devi tasarımdan tutun da üretilen veriye kadar her konuda söz sahibi olmak istiyordu. Sonuç olarak olumsuz yanıt alan Apple, sonunda Volkswagen ile anlaşmaya vardı.

NY Times’ın haberine göre Apple ve Volkswagen’in sürücüsüz aracı T6 Transporter modelini baz alacak. Yapılan anlaşma doğrultusunda bu araçlar Apple çalışanlarının ofisler arası ulaşımı için kullanılacak. Anlaşma kapsamında yer alan detaylar henüz tam olarak olmasa da, Volkswagen ile yürütülen çalışmaların işleri ileri bir noktaya taşıyacağı düşünülüyor. Belki de Apple, rakiplerinin gerisinde kaldığı sürücüsüz araç teknolojilerinde yeniden canlanabilir.


https://www.nytimes.com/2018/05/23/technology/apple-bmw-mercedes-volkswagen-driverless-cars.html Yorum Yaz
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Yasakpınar 12 ay en beğenilen
Offfff. 2 firmanın da hasta ruhlu fanboyları meşhurdur. Birleşiyor demek..
Allah geri kalanlara sabır versin.
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AKTeknisyen 12 ay
Bozacı ile şıracı...
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AdkA 12 ay
Sonucunda bir araba çıkarırlar, burada satılır biz de alırız. Sonra da sürücüz çalıştırma yazılımı atabilmek için ekstra para talep ederler. Evet carplay’e atıfta bulunuyorum. Ayıp.
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CoreXXX 12 ay
fiat ceousnun güldüğü kadar varmış. apple kim kendi başına otomobil üretmek kim. gidecek illa biri ile anlaşacak
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Symbianist 12 ay
Valkswagen zaten bu anlaşmayla ne kadar düşük kalibreli olduğunu belli etmiştir. Apple öncelik olarak Mercedes ve BMW ile anlaşma yapmaya çalışmış ama iki firma da kontrolü Apple'a vermeyecek kadar testisli firmalar.
Apple da tüm kontrolü elinde bulundurmak istediği için teklfini ancak VW kabul etmiş.
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a.f.y. 12 ay
günün en komik fıkrası ama yine de yapacakları başkalarına ilham verecektir. Yapsınlar, iyidir, iyi.
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AKTeknisyen 12 ay
Bozacı ile şıracı...
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Artunç 12 ay
Volkswagen öncelikle bozulan imajını düzeltmeli. Apple ile anlaşma yapması güzel belki ama emisyon skandalının yaralarını henüz yeterince sarabilmiş değil.
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Yasakpınar 12 ay en beğenilen
Offfff. 2 firmanın da hasta ruhlu fanboyları meşhurdur. Birleşiyor demek..
Allah geri kalanlara sabır versin.
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kolerak9 12 ay
Volkswagen otomativ dünyasının apple'ıdır :)
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