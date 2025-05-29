Türk mühendisler sahte madeni yağı tespit eden teknoloji geliştirdi

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Türkiye’de sahte madeni yağ satışı giderek artıyor. Popüler yağ markalarının şişelerine sahte yağ dolduran dolandırıcılar yüksek gelirler elde ediyor. Araçlarda kullanılan madeni yağlarda sahtecilik yaygınlaştı ve araç sahipleri endişe duymaya başladı. Türk mühendisler, bu endişeyi ortadan kaldırmak için sahte yağı tespit eden teknoloji geliştirdi.

Gebze Teknik Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Ceyhan ve ekibi tarafından geliştirilen marker teknolojisi ile bir madeni yağın orijinal olup olmadığı anlaşılabiliyor. Gıda sektöründe sık kullanılan marker teknolojisi, yağ üreticilerine de sunuluyor. Üretici, orijinal ürüne küçük miktarda zararsız bir marker molekülü ekler. Bu molekül sadece o üreticiye aittir ve laboratuvarda kolayca tespit edilebilir. Eğer bu marker yoksa ürün sahtedir.

Tam Boyutta Gör

Prof. Dr. Ahmet Ceyhan Gören marker sisteminin madeni yağ üretiminde 20 ila 50 ppm seviyelerinde ürüne katıldığını ve bu sayede sahada kolaylıkla tespit edilebildiğini açıkladı. Gören, "Geliştirdiğimiz özel çözelti, hem yüksek sıcaklıklara hem de madeni yağın içeriğindeki kimyasallara dayanıklı olacak şekilde üretildi. Örneğin yalnızca 0.02-0.2 litre çözeltiyle, 10 ila 50 tonluk üretim tankları markalanabiliyor. Bu yöntemle üretim sürecine ek bir işlem gerekmiyor. Firmalar, ürünlerini kolayca izlenebilir hale getirebiliyor." ifadelerini kullandı.

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Orijinal yağın üretimi esnasında yağa markaya özel çözelti ekleniyor. Sahada küçük el cihazlarıyla yapılan testlerde bu çözeltinin bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Böylelikle sahte yağ kolaylıkla tespit ediliyor.

"Dünyada ilk olabilir"

Dünyada da benzer teknolojilere ilginin arttığını anlatan Prof. Dr. Gören, "Bu teknoloji dünyada da bir ilk olabilir ancak bu konuda kesin bir araştırma yapmadığımız için net konuşmak istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Arı Petrol'ün madeni yağlarında kullanılmaya başlandı

GTÜ Teknopark bünyesinde geliştirilen teknoloji, yağ üreticileri tarafından kullanılmaya başlandı. Sahte madeni yağların sektördeki en büyük problemlerden biri olduğunu belirten Arı Petrol Genel Müdürü Mustafa Güzelgül, bu teknolojiyi hemen kullanmaya başladıklarını söyledi.

Genel Müdür Mustafa Güzelgül, "Motor yağı, antifriz ve hidrolik sıvılar gibi ürünlerdeki sahtecilik, kullanıcıya ciddi zararlar verebiliyor. Son kullanıcı, ürünün sahte olup olmadığını anlayamıyor. GTÜ Teknopark’ın geliştirdiği ’marker’ teknolojisi sayesinde ürünler artık güvenilir ve izlenebilir hale geliyor. Kullanıcı, el cihazlarıyla veya GTÜ laboratuvarlarında yapılacak analizlerle ürünün sahte olup olmadığını öğrenebiliyor." dedi.

Güzelgül, ürünlerin üzerindeki bandroller, ambalaj ya da şüpheli durumlarda kullanıcıların firmaya başvurarak ürünü test ettirebildiklerini ve bu yolla sahte ürünlerin piyasadan ayıklanabildiğini belirtti.

Kocaeli'de 21 ton sahte madeni yağ tespit edildi

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında önceki gün operasyon düzenlemiş, sanayi işletmelerinden topladığı atık madeni yağları arıtarak, ünlü markalara ait sahte kutu ve ambalajlara doldurmak sureti ile piyasaya sürdüğü tespit edilen şüpheliye operasyon yapmıştı. Yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 12 milyon TL olan sahte 21 bin 600 litre madeni yağ ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Türk mühendislerden sahte madeni yağı tespit eden teknoloji!

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