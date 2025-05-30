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    Türkiye, dünyada en çok elektrikli araç satılan 8. ülke oldu

    Türkiye, elektrikli araç satışlarındaki hızlı yükselişiyle son bir yıl içinde dünyada en çok elektrikli araç satılan ilk 10 ülke arasına girdi.                 

    Türkiye, dünyada en çok elektrikli araç satılan 8. ülke oldu Tam Boyutta Gör
    Türkiye, elektrikli araç satışlarındaki hızlı yükselişiyle son bir yıl içinde dünyada en çok elektrikli araç satılan ilk 10 ülke arasına girdi. Özellikle, elektrikli araçlara uygulanan düşük vergi ve şarj altyapısının genişlemesi satışların artmasında önemli rol aynadı.

    İngiltere merkezli bağımsız araştırma kuruluşu New AutoMotive’nin verilerine göre, Nisan ayında dünya genelinde toplam 977 bin elektrikli araç satıldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %29 artışla tüm zamanların en yüksek Nisan ayı rakamı oldu.

    Çin açık ara lider

    Çin, Nisan ayındaki toplam satışların %68'ini tek başına karşılarken, ABD satışların %10'unu oluşturdu. Aynı dönemde Almanya'da 45 bin 354, Fransa'da 25 bin 882, İngiltere'de 24 bin 53, Belçika'da 12 bin 469 ve Türkiye'de 11 bin 173 elektrikli araç satışı gerçekleşti. Türkiye'yi 10 bin 942 elektrikli araç satışıyla Norveç, 9 bin 661 elektrikli araç satışıyla Hollanda ve 9 bin 561 elektrikli araç satışıyla Danimarka izledi.

    Türkiye'de bataryalı elektrikli araçların pazar payı üst üste 8'inci ayda %10'un üzerinde seyretti. Türkiye, Nisan'daki satışlar açısından Akdeniz ülkeleri arasında lider ülke olurken, İspanya, İtalya, Slovenya, Hırvatistan ve Yunanistan gibi birçok komşu ülkeyi geride bıraktı. Son 12 ayda elektrikli araç satışlarında Norveç'i geride bırakan Türkiye'nin, mevcut eğilimler devam ederse gelecek birkaç ay içinde Hollanda'nın önüne geçmesi bekleniyor.

    Bu dönemde satışlarda ilk sıralarda Çin, ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika ve Hollanda yer aldı. Hollanda'da son 1 yılda 129 bin 560 elektrikli araç satıldı. Türkiye, aynı dönemde 123 bin 982 elektrikli araç satışıyla en fazla elektrikli araç satılan 8'inci büyük pazar oldu.

    Öte yandan, Türkiye'deki elektrikli araç satışları 17 bin 894 ile Aralık 2024'te en yüksek seviyeyi gördü. Türkiye, bu dönemde aylık satışta küresel olarak 6'ncı sırada yer almıştı.

    Artış ivmesinin sürmesi bekleniyor

    New Automotive CEO’su Ben Helmes, satışlardaki bu ivmenin büyük ölçüde hükümetin proaktif teşvikleri, Togg gibi yerli markaların başarıyla piyasaya sürülerek tüketici tarafından benimsenmesi ve şarj altyapısının genişletilmesine bağlı olduğunu dile getirdi ve şu sözleri ekledi: "Bu sağlam temellere, artan model çeşitliliği ve son dönemdeki akaryakıt fiyat artışları göz önüne alındığında elektrikli araçların geleneksel araçlara kıyasla sunduğu ekonomik avantajlar da eklenince, önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye'de elektrikli araç satışlarında güçlü büyümenin devam etmesini bekliyoruz."

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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    turkelvis 21 saat önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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