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    Trafik cezaları katlanıyor: İşte yeni düzenlemenin detayları

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılacak değişiklikleri anlattı. Yeni düzenlemeye göre trafik cezalarında caydırıcılık önemli ölçüde artırılıyor.

    Trafik cezaları katlanıyor: İşte yeni düzenlemenin detayları Tam Boyutta Gör
    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, katıldığı bir programda TBMM Adalet Komisyonunda görüşülen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine ilişkin açıklamalarda bulundu. 36 maddelik kanun teklifi hakkında bilgiler veren Yerlikaya, 2030'a kadar trafikteki can kayıplarını yarı yarıya, 2050'de ise sıfıra indirmeyi planladıklarını aktardı. 2023'te günlük ortalama 17,9 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybederken, 2024'te bu sayı 17,4 oldu.

    Yeni trafik cezaları

    TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Karayolları Trafik Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, trafikteki disiplini artırmayı amaçlıyor. Düzenlemeye ile plakasız araçla trafiğe çıkmak, sahte plaka kullanmak, ehliyetsiz araç kullanmak, takograf ve taksimetre kullanmamak gibi ihlallere verilen cezalar ciddi oranda artırılıyor.

    “Dur” ihtarına uymama cezası 200 bin TL

    Trafik polisinin dur uyarısına uyulmadığında bu kişilere 200 bin TL ceza kesilecek. Ayrıca kişinin ehliyeti 60 gün süreyle alınacak, araç da 60 gün trafikten menedilecek.

    Plakasız veya sahte plaka ile araç kullanma

    • Plakasız araç kullanıma cezası: 46 bin TL
    • Sahte plaka kullanıma cezası: 140 bin TL

    Bu ihlaller bir yıl içinde tekrar edilirse ceza 280 bin TL’ye çıkacak. Ayrıca ilgili araç 60 gün trafikten menedilecek, sürücü belgeleri geri alınacak.

    Tescilsiz araçla trafiğe çıkmak

    • Tescilsiz araçla trafiğe çıkma cezası: 46 bin TL

    Aynı şekilde hurda araç kullanmanın da cezası 46 bin TL olacak. Bu araçların trafiğe çıkması yasak ve vergilendirme sistemini bildirilmeleri zorunlu.

    Tescil işlemleri süresi içinde yapılmayan işlemler için cezalar 3 bin TL olacak. Plakası okunamayan veya değiştirilen araçlara 140 bin ila 280 bin TL ceza uygulanacak.

    Ehliyetsiz araç kullanımı

    • Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası: 40 bin TL

    Eğer ehliyet, mahkeme tarafından alınmışsa ceza 200 bin TL. Bu sürücüler hakkında adlı işlem başlatılacak ve sürücü belgeleri yalnızca cezalar tahsil edildiği takdirde geri verilebilecek.

    Alkol ve uyuşturucu geçit yok

    • Alkollü araç (0.50 promil) kullanımı cezası: 25 bin TL

    Eğer ikinci kez ihlal edilirse 50 bin TL, üçüncü ve sonrası için 150 bin TL ceza uygulanacak. Uyuşturucu etkisi altında araç kullananlara ise doğrudan 150 bin TL ceza ve ehliyet iptali uygulanacak.

    Kırmızıda durmayana 80 bin TL ceza

    • Kırmızı ışık ihlali cezası: 5 bin TL
    • 2. ihlal: 10 bin TL
    • 3. ihlal: 15 bin TL
    • 4. ihlal: 20 bin TL
    • 5. ihlal: 30 bin TL
    • 6. ihlal ve sonrası: 80 bin TL

    Üçüncü ihlalde ehliyet 30 gün geri alınacak, altıncı ihlalde ise iptal edilecek. Ayrıca ihlal nedeniyle kaza yaşanırsa ehliyet 60 gün alınacak ve araç 60 gün trafikten menedilecek.

    Takograf, taksimetre, hız sınırlayıcı mevcut olmak zorunda

    • Takograf ve hız sınırlayıcı bulundurmama cezası: 75 bin TL

    Düzenlemeye göre taksimetre bulundurmayan taksilere 46 bin TL ceza verilecek. Ayarsız cihaz olması veya kayıtların saklanmaması durumda 3 bin ila 20 bin TL arasında ceza kesilecek.

    Saldırgan davranışlara ağır ceza

    Araçla takip, konvoyla yolu kapatma, şerit ihlali yapılması durumda 90 bin TL ceza kesilecek. Saldırı amaçlı takip veya araçtan inmenin cezası 180 bin TL. Ehliyete de 60 gün el konulacak.

    Kaza yerinden kaçanlara hapis cezası

    Ölümlü veya yaralanmalı kazalarda, zabıta izni olmadan olay yerinden ayrılanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 2 yıl ehliyet iptali uygulanacak.

    Hız limiti aşımlarında yeni tablo

    Hız sınırlarını aşan sürücüler için uygulanacak yeni cezalar şöyle:

    • 11-15 km/s: 4 bin TL
    • 21-25 km/s: 8 bin TL
    • 36-45 km/s: 15 bin TL
    • 66+ km/s: 30 bin TL

    Yerleşim yeri dışındaki cezalarda da benzer kademeli bir artış olacak.

    Yerleşim yeri içinde hız sınırını 46-55 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 30 gün, 56-65 kilometre/saatle ihlal edenlerin her seferinde 60 gün, 66 kilometre/saatten fazla ihlal edenlerin her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak. Yerleşim yeri dışında hız sınırını, 51-60 kilometre/saatle aşanların her seferinde 30 gün, 61-70 kilometre/saatle aşanların her seferinde 60 gün, 71 kilometre/saatten fazla aşanların her seferinde 90 gün süreyle sürücü belgeleri geri alınacak.

    Geçiş üstünlüğüne sahip araçlar

    Yönetmelikte belirlenen araçlara geçiş hakkı vermeyen sürücülere 15 bin TL idari para cezası verilecek.

    Cankurtaran araçları, yaralı veya acil hasta taşıyan araçlar ile itfaiye ve orman yangınlarıyla mücadele eden araçlara yol vermeyenlere 46 bin TL idari para cezası verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

    İhlalin gerçekleştiği tarihten geriye doğru 5 yıl içinde aynı nedenden dolayı sürücü belgesi ikinci defa geri alınanların sürücü belgeleri iptal edilecek.

    Kaynakça https://www.trthaber.com/haber/gundem/trafik-cezalari-artiriliyor-908755.html https://www.aa.com.tr/tr/gundem/bakan-yerlikaya-karayollari-trafik-kanununda-yapilacak-degisiklikleri-anlatti/3582728
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