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    Elektrikli Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor

    Üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen modelde 90/110 kW motor ve 40/52 kWsa batarya paketleriyle WLTP'ye göre 400 kilometreye varan menzil vadediliyor. 

    Yeni Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Ekim 2024'te tanıtılan ve tıpkı Renault 5 gibi geçmişten günümüze uyarlanan yeni Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor. Evolution, Techno ve Iconic olmak üzere üç farklı donanım seviyesiyle tercih edilebilen Renault 4 fiyatı 29.990 eurodan başlıyor.
    • Renault 4 Evolution 90 kW/40 kWsa - 29.990 euro
    • Renault 4 Evolution 110 kW/52 kWsa - 33.490 euro
    • Renault 4 Techno 110 kW/52 kWsa - 35.490 euro
    • Renault 4 Iconic 110 kW/52 kWsa - 37.490 euro
    Yeni Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Fransız markanın elektrikli ürün gamında Renault 5 ve Symbioz arasında konumlanan yeni Renault 4 E-Tech; 4140 mm uzunluğa, 1800 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2620 mm aks mesafesine sahip. 420 litre bagaj hacmine sahip olan modelde aydınlatılmış logo ve yuvarlak farlardan oluşan ön panel, arka kapılar ve kelebek camların şekli ile arka tasarım, doğrudan orijinal 4'ü akıllara getiren detaylar arasında yer alıyor.

    B segment crossover'da bağımsız ön-arka süspansiyon görev yapıyor. Tıpkı Renault 5 gibi AmpR Small platformu üzerine yükselen modelin giriş seviyesinde 90 kW (120 hp) güç ve 225 Nm tork üreten motor kullanılmış. Bir üst seviyede ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motor bizleri karşılıyor. Güçlü motor, yeni Renault 4 E-Tech'in 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlamasını sağlarken 80-120 km/s ara hızlanması da 7 saniyeden kısa sürüyor.

    Yeni Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor Tam Boyutta Gör
    Renault 4 E-Tech'de 40 kWsa ve 52 kWsa'lik iki farklı batarya seçeneği mevcut. Renault'nun tahminlerine göre WLTP menzili 400 kilometreye kadar çıkıyor. Küçük batarya ise 300 km civarında bir menzil vadediyor. 11 kW AC şarj ve 100 kW'a kadar DC hızlı şarj desteğine sahip olan bataryanın yüzde 15'ten yüzde 80 seviyesine dolumu 30 dakika sürüyor. Söz konusu modelde ısı pompası ve bataryadan elektronik aletlere güç vermeyi sağlayan V2L özelliği de bulunuyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

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