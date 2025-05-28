Elektrikli Renault 4 E-Tech, Avrupa'da satışa sunuluyor

- Renault 4 Evolution 90 kW/40 kWsa - 29.990 euro
- Renault 4 Evolution 110 kW/52 kWsa - 33.490 euro
- Renault 4 Techno 110 kW/52 kWsa - 35.490 euro
- Renault 4 Iconic 110 kW/52 kWsa - 37.490 euro
B segment crossover'da bağımsız ön-arka süspansiyon görev yapıyor. Tıpkı Renault 5 gibi AmpR Small platformu üzerine yükselen modelin giriş seviyesinde 90 kW (120 hp) güç ve 225 Nm tork üreten motor kullanılmış. Bir üst seviyede ise 110 kW (150 hp) güç ve 245 Nm tork üreten bir motor bizleri karşılıyor. Güçlü motor, yeni Renault 4 E-Tech'in 0-100 km/s hızlanmasını 8,5 saniyede tamamlamasını sağlarken 80-120 km/s ara hızlanması da 7 saniyeden kısa sürüyor.
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