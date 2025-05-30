Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Estasyon, Ovolt ve Sharz.net, şarj istasyonlarında güçlerini birleştirdi

    Estasyon, Ovolt ve Sharz.net güçlerini birleştirerek ortak şarj ağı hizmeti verme kararı aldı. İş birliği ile şarj ağı sayısı 49 şehirde 339 istasyon 522 ünite ve 650 sokete ulaştı.

    Estasyon, Ovolt ve Sharz.net güçlerini birleştirdi Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonu markalarından Estasyon, Ovolt ve Sharz.net, güçlerini birleştirme kararı aldı. Daha önce Estasyon ve Sharz.net, şarj ağlarının ortak kullanıma açılması üzerine stratejik bir iş birliğine gitmişlerdi. Ovolt’un Sharz.net ile birleşmesiyle bu iş birliği şimdi daha geniş bir alana yayıldı. 

    Bor Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle hayata geçirilen bu stratejik iş birliği kapsamında Estasyon, Ovolt ve Sharz.net’in Türkiye genelinde sunduğu şarj ağı toplamda 49 şehirde 339 istasyon 522 ünite ve 650 sokete ulaştı. İş birliği sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, her üç firmanın geniş şarj ağından faydalanarak daha erişilebilir ve esnek bir şarj deneyimi yaşayabilecek.

    Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak görülen “ortak kullanımlı şarj istasyonları” modeline uygun olarak gerçekleştirilen bu anlaşma, Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş kapsamlı bir hizmet sunacak.

    Mobil uygulama üzerinden kolay kullanım

    Kullanıcılar, 3 markanın mobil uygulamalarını kullanarak şarj hizmetinden faydalanabilecekler. Şarj işlemi hangi hizmet sağlayıcının istasyonunda gerçekleştiriliyor ise o firmanın mevcut soket tarifesi işlem için geçerli olacak. Bununla beraber kullanıcılar çağrı merkezi hizmetlerine kullandıkları mobil uygulamalarında belirtilen iletişim numaralarını tuşlayarak erişebilecekler.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 6 saat önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

    Profil resmi
    turkelvis 1 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağ testisin aşağıda olması oyun indir vip güvenilir mi ocakta çaydanlık neden patlıyor kalçadaki iğne bezesi nasıl geçer ağrısı en iyi lnb markası

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    LENOVO Ryzen 5-5500U
    LENOVO Ryzen 5-5500U
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum