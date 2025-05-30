Estasyon, Ovolt ve Sharz.net, şarj istasyonlarında güçlerini birleştirdi

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin elektrikli araç şarj istasyonu markalarından Estasyon, Ovolt ve Sharz.net, güçlerini birleştirme kararı aldı. Daha önce Estasyon ve Sharz.net, şarj ağlarının ortak kullanıma açılması üzerine stratejik bir iş birliğine gitmişlerdi. Ovolt’un Sharz.net ile birleşmesiyle bu iş birliği şimdi daha geniş bir alana yayıldı.

Bor Holding Genel Merkezi’nde düzenlenen törenle hayata geçirilen bu stratejik iş birliği kapsamında Estasyon, Ovolt ve Sharz.net’in Türkiye genelinde sunduğu şarj ağı toplamda 49 şehirde 339 istasyon 522 ünite ve 650 sokete ulaştı. İş birliği sayesinde elektrikli araç kullanıcıları, her üç firmanın geniş şarj ağından faydalanarak daha erişilebilir ve esnek bir şarj deneyimi yaşayabilecek.

Türkiye, dünyada en çok elektrikli araç satılan 8. ülke oldu 11 sa. önce eklendi

Avrupa Birliği ülkelerinde yaygın olarak görülen “ortak kullanımlı şarj istasyonları” modeline uygun olarak gerçekleştirilen bu anlaşma, Türkiye’de elektrikli araç kullanıcılarına daha geniş kapsamlı bir hizmet sunacak.

Mobil uygulama üzerinden kolay kullanım

Kullanıcılar, 3 markanın mobil uygulamalarını kullanarak şarj hizmetinden faydalanabilecekler. Şarj işlemi hangi hizmet sağlayıcının istasyonunda gerçekleştiriliyor ise o firmanın mevcut soket tarifesi işlem için geçerli olacak. Bununla beraber kullanıcılar çağrı merkezi hizmetlerine kullandıkları mobil uygulamalarında belirtilen iletişim numaralarını tuşlayarak erişebilecekler.

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