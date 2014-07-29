Apple yeni MacBook Pro Retina modellerini piyasaya sürdü





Geleneksel olduğu üzere bugün itibariyle Apple Store ABD kısa süreliğine bakıma alındı ve yeniden açıldığında yeni MacBook Pro Retina modelleri raflardaki yerini aldı. Güncellemeler ülkemizde de an itibariyle başlamış durumda.





Apple'ın MacBook Air modeline yılın ilk aylarında sunduğu minik bir güncelleme MacBook Pro Retina modelleri için de uygulanıyor. 15 inçlik seride işlemci ve RAM geliştirilirken, beklenenin aksine üçüncü bir model mevcut değil.





Güncellemeye göre 13 inçlik modellerde Haswell tabanlı Core i5 işlemciler 200MHz daha hızlı durumda. İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş.





15 inçlik modellerde de Haswell tabanlı Core i7 işlemciler 200MHz hız artışına sahne oluyor. Standart RAM seviyesi ise 8GB'dan 16GB'a yükseliyor. İlk modelde 256GB SSD ve Intel Iris Pro grafik birimi, ikinci modelde ise 512GB SSD, Iris Pro grafik birimi ve NVIDIA GeForce GT 750M grafik kartı yer alıyor. Bu serinin fiyatı 5399TL ve 6899TL seviyesinde. Ürünlerin gönderimi 6-7 günü bulabiliyor.

http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook-pro