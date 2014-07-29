Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple yeni MacBook Pro Retina modellerini piyasaya sürdü

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
41
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Apple yeni MacBook Pro Retina modellerini piyasaya sürdü

Geleneksel olduğu üzere bugün itibariyle Apple Store ABD kısa süreliğine bakıma alındı ve yeniden açıldığında yeni MacBook Pro Retina modelleri raflardaki yerini aldı. Güncellemeler ülkemizde de an itibariyle başlamış durumda.

Apple'ın MacBook Air modeline yılın ilk aylarında sunduğu minik bir güncelleme MacBook Pro Retina modelleri için de uygulanıyor. 15 inçlik seride işlemci ve RAM geliştirilirken, beklenenin aksine üçüncü bir model mevcut değil. 

Güncellemeye göre 13 inçlik modellerde Haswell tabanlı Core i5 işlemciler 200MHz daha hızlı durumda. İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş. 

15 inçlik modellerde de Haswell tabanlı Core i7 işlemciler 200MHz hız artışına sahne oluyor. Standart RAM seviyesi ise 8GB'dan 16GB'a yükseliyor. İlk modelde 256GB SSD ve Intel Iris Pro grafik birimi, ikinci modelde ise 512GB SSD, Iris Pro grafik birimi ve NVIDIA GeForce GT 750M grafik kartı yer alıyor. Bu serinin fiyatı 5399TL ve 6899TL seviyesinde. Ürünlerin gönderimi 6-7 günü bulabiliyor.  

http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook-pro Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
serkan_koyun 5 yıl en beğenilen OverClocK1ng
OverClocK1ng
"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş."
Şunu okuyan ve arkasından da Apple ürünleri alan arkadaşların düşünce yapısını anlamıyorum.
Normal bir insan, kazıklandığını anladığı zaman, firmaya kızar ve ondan alış veriş yapmaz.
Şimdi yukarıdakini ele alalım:
3 tane model var. Bunlardan ilk ikisinde aynı, yani 2.6GHz işlemci var.
RAM'leri de aynı bunların. Tek farkları birisinde 128, diğerinde 256GB SSD var.
128GB SSD li olan model 3500 lira, 256GB SSD li olan model ise 4000 lira.
Şimdi bırakın 128 den 256 ya geçmeyi, şu 3500 liralık olanın içinde hiç SSD olmasa , gidip en iyi SSD lerden birisi olan 256GB Samsung 840 Pro SSD bile alsan 471 lira tutuyor. Yani siz gidip 128GB SSD yi Apple'a bedavaya bırakıyorsunuz, üzerine de en iyi SSD lerin fiyatı 470 lirayken siz 500 lira veriyorsunuz. Eee ne de olsa zenginsiniz, Apple'a para lazım. Lafı mı olur.
Oh be Apple. Ne güzel Dünya seninki.
Alın , verin, Apple'a can verin.
O sizi sömürmeyi hep sevecektir...
Doğruları yazdım. Basın eksiyi. Ama unutmayın:
Bastığınız eksiler , gerçekleri değiştirmeyecek...

Hocam apple i savunmak adına değil de bir bilgi eklemek adına alıntı yaptım.

Apple larda kullanılan ssd ler pcie ssd lerdir ve biraz araştırdığınızda örneğini verdiğiniz samsung pro dan çok daha hızlı olduklarını ve fiyatlarininda nispeten daha pahalı olduklarını göreceksiniz :)

Aradaki farka değer mi o ayrı ancak :)
OverClocK1ng"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-334F3CF19 5 yıl
Ekran kartında bir artış olamaması beni üzdü.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl lumiax920
lumiax920

Yağlı kazık


Şimdi elemanın birisi gelir , mac os kullanmadan bilemezsin diye zırlamaya başlar. Sanki 6800 lira verince hayatın değişiyor.

Neden eleştirirken en pahalı modeli gösterip en düşük performans veriyor gibi konuşuyorsun?

2011den beri kullanıyorum, OS güncellemeleri dışında format atmadım, veri kaybı yaşamadım. Bir sürü projem, makalem hala güvende. Windows kullanıp olası bir çöküntüde verileri kurtarmak için uğraş dur sonra pehh.

Ucuz diye alınan cihazlardaki, windows güncellemesi sonucu yaşadıkları sürücü sorunları, uyumsuzlukları, donanımsal hatalarda kullanıcı hatası denmesi vs.

Zamanında kullandığım hp laptop kamera problemi için 7 defa gittim format atıp yolladılar, yazılım dediler, donanımsal hata olduğu kesinleşti bu sefer ücret talep ettiler. Bunun gibi bir sürü örnek var çevremde.

Apple pahalı derler anlarım ama bir kere cihaz sorunu yaşadığım zaman götürdüğümde sorun yaşatmadılar, hemen tertemiz değiştirdiler.
lumiax920Yağlı kazıkŞimdi elemanın birisi gelir , mac os kullanmadan bilemezsin diye zırlamaya başlar. Sanki 68...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2 Avatar Avatar
savakako 5 yıl
Arkadaşlar biraz ilgisiz ama; varsa yakın zamanda istanbulda mac alacak olan faturayı bana kestirirse fiyatın %5 ini öderim. İlgilenenler PM atsın ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mczaga 5 yıl
Retine ekran dışında bir yenilik yok
en azından ekran kartında bir değişiklik yapsaydı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-D94B02D8B 5 yıl mczaga
"Retina" ekran çıkalı yıllar oldu yenilik o değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mobilecom 5 yıl
Gunclleme öncesi ve sonrası fiyatlar aynı kaldı değilmi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
blackcat67 5 yıl
donanıma bak fiyata bak at çöpe bide bunu alanlar var
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schnitter 5 yıl
Mac lerin bu kadar pahali olmasinin sebebi nedir ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1BAA53B3C 5 yıl Schnitter
Schnitter

Mac lerin bu kadar pahali olmasinin sebebi nedir ?

İşletim sistemi ve beraberinde gelen yazılımlar
Malzeme kalitesi
Muhteşem ekran
Batarya
İnceliği ve hafifliği
Garantide sundukları (Direk değişim vs..)
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Polibot 5 yıl
4000 liraya 13 inç bir ekran kartlı macbook pro olsa mükkemmel olurdur
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phibes 5 yıl
Bir süredir macbook pro almayı düşünüyordum. Eski modellerin özellikleri de iyidir fakat ben en çok 15" serilerindeki ram lerin 16gb olmasına sevindim. Bu arada eski modellerdeki fiyatları bilen var mı? Yeni modellerin fiyatlarında değişiklik oldu mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 5 yıl
"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş."
Şunu okuyan ve arkasından da Apple ürünleri alan arkadaşların düşünce yapısını anlamıyorum.
Normal bir insan, kazıklandığını anladığı zaman, firmaya kızar ve ondan alış veriş yapmaz.
Şimdi yukarıdakini ele alalım:
3 tane model var. Bunlardan ilk ikisinde aynı, yani 2.6GHz işlemci var.
RAM'leri de aynı bunların. Tek farkları birisinde 128, diğerinde 256GB SSD var.
128GB SSD li olan model 3500 lira, 256GB SSD li olan model ise 4000 lira.
Şimdi bırakın 128 den 256 ya geçmeyi, şu 3500 liralık olanın içinde hiç SSD olmasa , gidip en iyi SSD lerden birisi olan 256GB Samsung 840 Pro SSD bile alsan 471 lira tutuyor. Yani siz gidip 128GB SSD yi Apple'a bedavaya bırakıyorsunuz, üzerine de en iyi SSD lerin fiyatı 470 lirayken siz 500 lira veriyorsunuz. Eee ne de olsa zenginsiniz, Apple'a para lazım. Lafı mı olur.
Oh be Apple. Ne güzel Dünya seninki.
Alın , verin, Apple'a can verin.
O sizi sömürmeyi hep sevecektir...
Doğruları yazdım. Basın eksiyi. Ama unutmayın:
Bastığınız eksiler , gerçekleri değiştirmeyecek...
3 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serkan_koyun 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş."
Şunu okuyan ve arkasından da Apple ürünleri alan arkadaşların düşünce yapısını anlamıyorum.
Normal bir insan, kazıklandığını anladığı zaman, firmaya kızar ve ondan alış veriş yapmaz.
Şimdi yukarıdakini ele alalım:
3 tane model var. Bunlardan ilk ikisinde aynı, yani 2.6GHz işlemci var.
RAM'leri de aynı bunların. Tek farkları birisinde 128, diğerinde 256GB SSD var.
128GB SSD li olan model 3500 lira, 256GB SSD li olan model ise 4000 lira.
Şimdi bırakın 128 den 256 ya geçmeyi, şu 3500 liralık olanın içinde hiç SSD olmasa , gidip en iyi SSD lerden birisi olan 256GB Samsung 840 Pro SSD bile alsan 471 lira tutuyor. Yani siz gidip 128GB SSD yi Apple'a bedavaya bırakıyorsunuz, üzerine de en iyi SSD lerin fiyatı 470 lirayken siz 500 lira veriyorsunuz. Eee ne de olsa zenginsiniz, Apple'a para lazım. Lafı mı olur.
Oh be Apple. Ne güzel Dünya seninki.
Alın , verin, Apple'a can verin.
O sizi sömürmeyi hep sevecektir...
Doğruları yazdım. Basın eksiyi. Ama unutmayın:
Bastığınız eksiler , gerçekleri değiştirmeyecek...

Hocam apple i savunmak adına değil de bir bilgi eklemek adına alıntı yaptım.

Apple larda kullanılan ssd ler pcie ssd lerdir ve biraz araştırdığınızda örneğini verdiğiniz samsung pro dan çok daha hızlı olduklarını ve fiyatlarininda nispeten daha pahalı olduklarını göreceksiniz :)

Aradaki farka değer mi o ayrı ancak :)
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1BAA53B3C 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş."

Şunu okuyan ve arkasından da Apple ürünleri alan arkadaşların düşünce yapısını anlamıyorum.

Normal bir insan, kazıklandığını anladığı zaman, firmaya kızar ve ondan alış veriş yapmaz.

Şimdi yukarıdakini ele alalım:

3 tane model var. Bunlardan ilk ikisinde aynı, yani 2.6GHz işlemci var.
RAM'leri de aynı bunların. Tek farkları birisinde 128, diğerinde 256GB SSD var.

128GB SSD li olan model 3500 lira, 256GB SSD li olan model ise 4000 lira.

Şimdi bırakın 128 den 256 ya geçmeyi, şu 3500 liralık olanın içinde hiç SSD olmasa , gidip en iyi SSD lerden birisi olan 256GB Samsung 840 Pro SSD bile alsan 471 lira tutuyor. Yani siz gidip 128GB SSD yi Apple'a bedavaya bırakıyorsunuz, üzerine de en iyi SSD lerin fiyatı 470 lirayken siz 500 lira veriyorsunuz. Eee ne de olsa zenginsiniz, Apple'a para lazım. Lafı mı olur.


Oh be Apple. Ne güzel Dünya seninki.

Alın , verin, Apple'a can verin.
O sizi sömürmeyi hep sevecektir...

Doğruları yazdım. Basın eksiyi. Ama unutmayın:
Bastığınız eksiler , gerçekleri değiştirmeyecek...

İlk önce ssd ile pci-express tabanlı disk arasındaki farkı bilmek lazım değil mi..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celaldk 5 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng

"İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş."

Şunu okuyan ve arkasından da Apple ürünleri alan arkadaşların düşünce yapısını anlamıyorum.

Normal bir insan, kazıklandığını anladığı zaman, firmaya kızar ve ondan alış veriş yapmaz.

Şimdi yukarıdakini ele alalım:

3 tane model var. Bunlardan ilk ikisinde aynı, yani 2.6GHz işlemci var.
RAM'leri de aynı bunların. Tek farkları birisinde 128, diğerinde 256GB SSD var.

128GB SSD li olan model 3500 lira, 256GB SSD li olan model ise 4000 lira.

Şimdi bırakın 128 den 256 ya geçmeyi, şu 3500 liralık olanın içinde hiç SSD olmasa , gidip en iyi SSD lerden birisi olan 256GB Samsung 840 Pro SSD bile alsan 471 lira tutuyor. Yani siz gidip 128GB SSD yi Apple'a bedavaya bırakıyorsunuz, üzerine de en iyi SSD lerin fiyatı 470 lirayken siz 500 lira veriyorsunuz. Eee ne de olsa zenginsiniz, Apple'a para lazım. Lafı mı olur.


Oh be Apple. Ne güzel Dünya seninki.

Alın , verin, Apple'a can verin.
O sizi sömürmeyi hep sevecektir...

Doğruları yazdım. Basın eksiyi. Ama unutmayın:
Bastığınız eksiler , gerçekleri değiştirmeyecek...

Görünce dayanamadım cevap vermemek için . Macbook pro'lardaki ssd senin alıp kullanabiliceğin bir ssd değil pci express slotundan bağlanıyor kapasitesine göre 750-1000 mb okuma ve yazma hızı veriyor . Yazma hızına dikkatini çekerim normal ssdlerden yazma hızı okumanın bayağı altında kalıyor . Samsung 840 bu hızların yanından geçemez . Edit : Şimdi baktım 250 mb'la yazıyormuş benim macbook 690 la yazıyor nerdeyse 3 katı
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lumiax920 5 yıl
Yağlı kazık


Şimdi elemanın birisi gelir , mac os kullanmadan bilemezsin diye zırlamaya başlar. Sanki 6800 lira verince hayatın değişiyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-F8946C419 5 yıl lumiax920
lumiax920

Yağlı kazık


Şimdi elemanın birisi gelir , mac os kullanmadan bilemezsin diye zırlamaya başlar. Sanki 6800 lira verince hayatın değişiyor.

Neden eleştirirken en pahalı modeli gösterip en düşük performans veriyor gibi konuşuyorsun?

2011den beri kullanıyorum, OS güncellemeleri dışında format atmadım, veri kaybı yaşamadım. Bir sürü projem, makalem hala güvende. Windows kullanıp olası bir çöküntüde verileri kurtarmak için uğraş dur sonra pehh.

Ucuz diye alınan cihazlardaki, windows güncellemesi sonucu yaşadıkları sürücü sorunları, uyumsuzlukları, donanımsal hatalarda kullanıcı hatası denmesi vs.

Zamanında kullandığım hp laptop kamera problemi için 7 defa gittim format atıp yolladılar, yazılım dediler, donanımsal hata olduğu kesinleşti bu sefer ücret talep ettiler. Bunun gibi bir sürü örnek var çevremde.

Apple pahalı derler anlarım ama bir kere cihaz sorunu yaşadığım zaman götürdüğümde sorun yaşatmadılar, hemen tertemiz değiştirdiler.
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DaOzy 5 yıl
Macbook Pro grafik tasarımcıların vazgeçilmezidir derler.Iris Pro'yla ne kadar "grafik" oluyormuş merak ettim doğrusu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilko 5 yıl
bu haber güzel oldu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TeamAnimus 5 yıl
850m'i büyük ihtimalle 5. jenerasyon Core işlemcilere saklıyorlardır. Türkiye fiyatlını bilmiyorum fakat 750m'li rMBP'deki hız artışı ve 100$'lık indirim bence olumlu bir durum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zodd 5 yıl
ben simdi 13 retina almak istiyordum. Yeni modelle eski model arasinda bi fark yok nerdeyse late 2013 mu alsam acaba ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
egeesin 5 yıl
Yanlız sadece işlemci boostundan kasteden bir başlık yapsaydınız, milletin beklentisi yükseltmezdiniz. Neyse okuyucu çekme planları deyip geçeceğim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
1417 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Mac / iMac / Macbook / Mac Mini, Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Fujifilm X-T1 aynasız fotoğraf makinesi video inceleme 5 yıl Asustor AS-202TE NAS Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim