Apple yeni MacBook Pro Retina modellerini piyasaya sürdü

Haber Editörü
Geleneksel olduğu üzere bugün itibariyle Apple Store ABD kısa süreliğine bakıma alındı ve yeniden açıldığında yeni MacBook Pro Retina modelleri raflardaki yerini aldı. Güncellemeler ülkemizde de an itibariyle başlamış durumda.
Apple'ın MacBook Air modeline yılın ilk aylarında sunduğu minik bir güncelleme MacBook Pro Retina modelleri için de uygulanıyor. 15 inçlik seride işlemci ve RAM geliştirilirken, beklenenin aksine üçüncü bir model mevcut değil.
Güncellemeye göre 13 inçlik modellerde Haswell tabanlı Core i5 işlemciler 200MHz daha hızlı durumda. İlk iki model 2.6GHz saat hızına çıkarken, son model ise 2.8GHz saat hızına çıkıyor. 8GB RAM'in standart olduğu modellerde 128GB/256GB/512GB SSD şeklinde sırasıyla depolama kapasitesi mevcut. Fiyatlar ise 3499TL/3999TL/4799TL olarak belirlenmiş.
15 inçlik modellerde de Haswell tabanlı Core i7 işlemciler 200MHz hız artışına sahne oluyor. Standart RAM seviyesi ise 8GB'dan 16GB'a yükseliyor. İlk modelde 256GB SSD ve Intel Iris Pro grafik birimi, ikinci modelde ise 512GB SSD, Iris Pro grafik birimi ve NVIDIA GeForce GT 750M grafik kartı yer alıyor. Bu serinin fiyatı 5399TL ve 6899TL seviyesinde. Ürünlerin gönderimi 6-7 günü bulabiliyor.
http://store.apple.com/tr/buy-mac/macbook-pro Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hocam apple i savunmak adına değil de bir bilgi eklemek adına alıntı yaptım.
Apple larda kullanılan ssd ler pcie ssd lerdir ve biraz araştırdığınızda örneğini verdiğiniz samsung pro dan çok daha hızlı olduklarını ve fiyatlarininda nispeten daha pahalı olduklarını göreceksiniz :)
Aradaki farka değer mi o ayrı ancak :)
Neden eleştirirken en pahalı modeli gösterip en düşük performans veriyor gibi konuşuyorsun?
2011den beri kullanıyorum, OS güncellemeleri dışında format atmadım, veri kaybı yaşamadım. Bir sürü projem, makalem hala güvende. Windows kullanıp olası bir çöküntüde verileri kurtarmak için uğraş dur sonra pehh.
Ucuz diye alınan cihazlardaki, windows güncellemesi sonucu yaşadıkları sürücü sorunları, uyumsuzlukları, donanımsal hatalarda kullanıcı hatası denmesi vs.
Zamanında kullandığım hp laptop kamera problemi için 7 defa gittim format atıp yolladılar, yazılım dediler, donanımsal hata olduğu kesinleşti bu sefer ücret talep ettiler. Bunun gibi bir sürü örnek var çevremde.
Apple pahalı derler anlarım ama bir kere cihaz sorunu yaşadığım zaman götürdüğümde sorun yaşatmadılar, hemen tertemiz değiştirdiler.