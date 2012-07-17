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Apple, yeni nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik panellere yer verebilir

6 yıl
5,3b
1
63
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Apple'ın gelecek nesil iPhone'da sadece ekranı büyütmekle kalmayıp, yeni bir görüntüleme teknolojisi kullanarak ekranı daha ince tutacağı da öne sürülmeye başladı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Apple'ın yeni nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik ekran teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Bu teknolojiyle dokunmatik sensörlerin, LCD panel ile birleşeceği böylelikle cihazın kalınlığının azalacağı ve büyüyen ekranın getireceği ağırlığın giderileceği belirtiliyor. Aslında Wall Street Journal, hücre içi dokunmatik ekran teknolojisinden bahseden ilk yayın değil. Geçtiğimiz nisan ayında bu konuda yayın yapan Focus Tayvan'da Apple'ın gelecek nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik ekran teknolojisine yer vereceğini iddia etmişti. 
Sharp ve Japan Display gibi LCD üreticilerinin Apple’ın sonbaharda beklenen yeni nesil iPhone'u için panel üretimine başlayacağı belirtiliyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303754904577532121136436182.html Yorum Yaz
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Amedra 6 yıl en beğenilen
telefonun her yeni çıkacak parçası için haber yayınlayan editorum benim. işinizi super yapıyorsunuz
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jovanovic 6 yıl
Ciksa da kurtulsak dedikodulardan.
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Tora 6 yıl
Ekran büyümesine rağmen ağırlığı düşüreceklermiş?
4.7"-4.8"'e yükseltenler nasıl daha hafif telefonlar üretiyordu bunca zamandır?
Apple yine "sızdırdığı" haberlerde Amerika'yı yeniden mi keşfediyor?
2010 yılında iPhone ile Facetime'ı duyurduklarında o beyaz arkaplanlı videolarında sanki kendileri bu teknolojiyi icat etmişler gibi tanıtıyorlardı. Tabi elinde, dizinde Apple cihazı olsun da ne olursa olsun isteyen kaymak tabaka, teknolojiyi takip etmediğinden ötürü "vay be demiştir".
Not : Eski bir iPhone 4 kullanıcısıydım.
Ekran büyümesine rağmen ağırlığı düşüreceklermiş?4.7"-4.8"'e yükseltenler nasıl daha hafif telefonlar üretiyordu bunca zamandır?Apple yine "sızdırdığı...
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JoeyBane 6 yıl
Adamlar abandılar ekrana.
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DH Misafiri 6 yıl
ulan steve jobs öldü apple bitti aha demedi demeyin düşüşe geçecektir apple bundan sonra. zaten bir android kullanıcısı için ios beceriksizliklerin kutsanmasından ibarettir. artık herkes bunun böyle olduğunu anlayacak.
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tamtamam 6 yıl
bu teknolojiyi fiyat farkı olmadan yansıtabilirler ise güzel gelişme olacak,fiyat farkı olacak ise bana göre gelişmesin daha iyi,
iyi kötü çıkınca 2000 tl para vereceğiz,bari daha fazla düdüklenmeyelim.
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E_Aydin35 6 yıl
Bu çok iddalı ileri düzey ve de galiba maliyeti yüksek bir teknoloji.. Açıkçası bu teknolojiyi yeni nesil iPhone'a getirirse Apple iyi bir fark yaratmış olur, zaten hali hazırda üretim yapıcak kaliteli firmalar var :)
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thunderwatcher 6 yıl
Epıl yeni nesil ayfonda lazer pointıra yer verebilir. Ya da yumurta çırpıcıya da yer verebilir...
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zazian_12 6 yıl
Amedra
telefonun her yeni çıkacak parçası için haber yayınlayan editorum benim. işinizi super yapıyorsunuz

Sözlerine katılmakla beraber şunlar eklemek istiyorum;
Tamam, Apple piyasanın en ünlü markası olur kabul edebiliriz ve dolayısıyla Apple haberlerini diğer markalardan biraz fazla verebilmenizi de anlayabiliriz ama ARTIK GERÇEKTEN SIKTINIZ YAHU!
Donanımhaber yıllardır takip ettiğim ve en samimi bulduğum haber sitesi ve forum. Son yıllarda çok popüler oldu ve reklam gelirleri arttı buna bağlı olarak. Ama bunu ÜYELERE BORÇLU OLDUĞUNUZU UNUTMAYINIZ sayın DOnanımhaber editörleri. Bence son zamanlarda yaptığınız şey; ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEKten başka bir şey değil. İyi ücretlerle reklam alırsınız ama üyeleri bıktırıp popülerliğiniz düşerse bir daha toparlanmanız ve reklam almanız zorlaşır. Saygılar.
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Lord Melkor 6 yıl zazian_12
zazian_12
Amedra
telefonun her yeni çıkacak parçası için haber yayınlayan editorum benim. işinizi super yapıyorsunuz

Sözlerine katılmakla beraber şunlar eklemek istiyorum;
Tamam, Apple piyasanın en ünlü markası olur kabul edebiliriz ve dolayısıyla Apple haberlerini diğer markalardan biraz fazla verebilmenizi de anlayabiliriz ama ARTIK GERÇEKTEN SIKTINIZ YAHU!
Donanımhaber yıllardır takip ettiğim ve en samimi bulduğum haber sitesi ve forum. Son yıllarda çok popüler oldu ve reklam gelirleri arttı buna bağlı olarak. Ama bunu ÜYELERE BORÇLU OLDUĞUNUZU UNUTMAYINIZ sayın DOnanımhaber editörleri. Bence son zamanlarda yaptığınız şey; ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESMEKten başka bir şey değil. İyi ücretlerle reklam alırsınız ama üyeleri bıktırıp popülerliğiniz düşerse bir daha toparlanmanız ve reklam almanız zorlaşır. Saygılar.

Madem sikti habere girme ne olacak anasayfada bir baslik fazladan okuman zor mu geliyor sana
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asaltek 6 yıl
samsung galaxy lerdeki amoled ekranlarda bu bahsedilen teknoloji zaten yok muydu?
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fendur 6 yıl
DH Misafiri
Hoşgeldiiiiin yüreğime Apple gönlümeeeHoşgeldin Apple yüreğimeBoşver be elalem ne derse desinHadi hadi hadi hadiHadiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sana Anrdoid hadiiiiiiiiiiiiaouvvv yeahhhhh :) :D xD

Kaç yaşındasın sen ya..
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necros76 6 yıl
ulan iyi hoşda sitede apple,samsung ve birde iddia haberleri olmassa ne olucak merak ediyorum
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MattPegasus 6 yıl
Daha çok vakit var kim bilir neler neler söyleyecekler
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duygusal-madam 6 yıl
1OO1
Hem incelir hemde ekran büyürse , tartışmasız s3ü gölgede bırakır.

Bir android kullanıcısı olarak olarak(S2-S3) kesinlikle Apple'a geçerim. Gerek uygulama çeşitliliği gerekse artık Adobe'un mobil desteğini kaldırması sonucunda herşeyden çok önem verdiğim uygulamalarım beni Apple'a yönlendirecektir. Ama halen Tablet iOS olmalı telefon ise Android olmalı derim. Umarım Apple beni şaşırtır ve kendi saflarına çekmeyi başarır
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