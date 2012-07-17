Apple, yeni nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik panellere yer verebilir





Apple'ın gelecek nesil iPhone'da sadece ekranı büyütmekle kalmayıp, yeni bir görüntüleme teknolojisi kullanarak ekranı daha ince tutacağı da öne sürülmeye başladı.





Wall Street Journal'ın haberine göre Apple'ın yeni nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik ekran teknolojisini kullanacağı belirtiliyor. Bu teknolojiyle dokunmatik sensörlerin, LCD panel ile birleşeceği böylelikle cihazın kalınlığının azalacağı ve büyüyen ekranın getireceği ağırlığın giderileceği belirtiliyor. Aslında Wall Street Journal, hücre içi dokunmatik ekran teknolojisinden bahseden ilk yayın değil. Geçtiğimiz nisan ayında bu konuda yayın yapan Focus Tayvan'da Apple'ın gelecek nesil iPhone'da hücre içi dokunmatik ekran teknolojisine yer vereceğini iddia etmişti.

Sharp ve Japan Display gibi LCD üreticilerinin Apple’ın sonbaharda beklenen yeni nesil iPhone'u için panel üretimine başlayacağı belirtiliyor.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303754904577532121136436182.html