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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'dan "dükkanı kapattıran" İbrahim Baliç'e iade-i itibar

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,7b
1
50
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'dan

Geçtiğimiz ay Geliştirici Merkezi’ne erişimi 1 hafta kapatmak zorunda kalan Apple, o dönemde adı “sisteme izinsiz giriş yapmaya teşebbüs eden” kişi olarak anılan  Türk güvenlik araştırmacısı İbrahim Baliç’e bir ay sonra iade-i itibar yaptı.

Hatırlanacağı gibi Geliştirici Merkezi’ne erişimin kapatılmasını takiben, geliştiricileri mail yoluyla bilgilendiren Apple, sisteme giriş izni bulunmayan 3.kişinin sisteme girmeye teşebbüs ettiğini ve tüm geliştiricileri korumak ve herhangi bir veri sızması olmadığına dair emin olunması için erişimi kapattığını duyurmuştu.

Apple her ne kadar bu 3.kişinin ismini açıklamasa da bir süre sonra bu ismin İbrahim Baliç adında, Londra’da yaşayan bir Türk güvenlik araştırmacısı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İbrahim Balliç, Apple’ın açıklamadaki ithamlarını reddederek kendisinin amacının veri çalmak olmadığını ve Apple’ı sistemdeki açıklar konusunda uyardığını, ancak kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığını söylemişti.

O günden bugüne kadar Apple, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak dün itibariyle firma, apple.com sunucularındaki sorunlarla ilgili kendilerini bilgilendiren kişilerin isimlerini yer verdiği  Web Sunucu Bildirimleri sayfasında yer verdiği bilgilendirme mesajında 2013-07-22 tarihinde iadworkbench.apple.com sunucusunda tespit edilen bilgi açığı sorunun giderildiğini ve sorunu kendilerine İbrahim Baliç’in bildirdiğini kabul etti. Böylece İbrahimBaliç’in herhangi bir kötü amacı olmadığı, sorun üzerinden 1 ay geçse de Apple tarafından kabul edilmiş oldu.

Apple'dan
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busterr 6 yıl en beğenilen
Yorumlara bak ya.. sonra vay efendim Türkiye'den neden bilim adamı vs çıkmıyor. Adam dünyanın en zengin teknoloji firmasının bug'larını bulup ortaya çıkarıyor, bizim millet adamla gurur duyacağına kı*ının üstüne oturmuş klavye başından hödük hödük laflar ediyor. İnsanın değeri bilinmiyor abi bu ülkede. Doğal tabi tüm parlak beyinlerin gidip yurtdışında yaşaması.
Yorumlara bak ya.. sonra vay efendim Türkiye'den neden bilim adamı vs çıkmıyor. Adam dünyanın en zengin teknoloji firmasının bug'larını bulup ortaya çıkarıyor,...
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2 Yanıt Yanıtla +103
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udede 6 yıl Nerevarine
Drug Free
udede


Drug Free

busterr

Yorumlara bak ya.. sonra vay efendim Türkiye'den neden bilim adamı vs çıkmıyor. Adam dünyanın en zengin teknoloji firmasının bug'larını bulup ortaya çıkarıyor, bizim millet adamla gurur duyacağına kı*ının üstüne oturmuş klavye başından hödük hödük laflar ediyor. İnsanın değeri bilinmiyor abi bu ülkede. Doğal tabi tüm parlak beyinlerin gidip yurtdışında yaşaması.

Bizimkiler profil resimlerine 4 parmak koysunlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


dort parmakla ne alakasi var benim guzel akilli kardesim orda musluman kardeslerin oluyor hemde bos yer Allah askina kendini bes dk o durumda dusun kalp vicdan varsa annen baban kardesin esin dostun akrabanla birlikte o ani aciyi bes dk hayal et empati kur altimiz kuru rahat yasiyoruz sukur edecegimiz yere sitem etmeyelim!! o dort parmaga laf atmayin lutfen!!!!!

Keşke Mehmetlerçikleri de bu kadar düşünseydik ve gezi parkını.

dusunmedigimi uzulmedigimi nerden biliyorsun beni ne kadar taniyip biliyorsun ki yorum yapiyorsun ?? ben kendimden sorumluyum kimse beni ilgilendirmez ama insan uzuluyor annesinin kucaginda bir bebegin oldugunu gorunce su an bircok musluman devlette bu halde neyse yuce Allah gonlunuze gore versin iyi aksamlar kardesim!!
Drug FreeudedeDrug FreebusterrYorumlara bak ya....
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2 Yanıt Yanıtla +11
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turn table 6 yıl
Sorması ayıpta forum otomatik pilota mı bağlı. Nerede moderasyon ekibi? Apple haberinin altında siyaset tartışılıyor. [>:]
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umut_baris 6 yıl
Ne varsa Türk'te var arkadaş. Türkler her yerde, Ülkemizdekiler bir çoğu ise öz güveni eksik olan, kendiyle dalga geçmeyi seven, bir takım batı hayranları.
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Rizeli55 6 yıl
Düşünüyorum da ....yıl 2070 türk hacker Mars a gidecek mekiğin yazılımında açık buldu. :) marstaki astronotların açık hakkında fikirleri merak ediliyor :D gibisinden bir haber
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dedehakan 6 yıl
Su bilgi haberine de Siyaseti karıştırdınız ya. PES...
Gerçekten pes! Yok biri demiş rabia'ya üzülmüyorsun. Diğer demiş gezi parkı.... Bu ne lan! Sokakta düzgünce tartışamayınca diliniz mi şişiyor klavyeyi gördünüz mü yardırıyorsunuz!...

Bu yazıda İbrahim Biliç'ten daha fazla siyaset konuşulduğu için size yazıklar olsun. İbrahim Biliç ve onun gibi yaratıcı kafalar sizinle(ve bizimle) uğraşmıyorlar helal olsun. Ve onada çalışmalarında başarılar dilerim. Çünkü burada oturup bizim gibi klavyeden laga luga yapmıyor.!

Sabah sabah sinir oldum iyi mi
. Hayatınız akp olmuş insanların. Çok ama çok ama çok yazık. Hayatta 1000 tane değişken var. Her b*ka akp yaptı. akp etti diyorsunuz. Biri propaganda yapıyor diğeri karşı koyuyor!(sözüm savunanlarada, saldıranlarada)

Ha ben mi? ben akpyi gıdım sevmem. Ama bunun tartışma yeri burası değil.!
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mab4ever 6 yıl
kendimi bir an youtube'da sandım bu kadar alakasız mesajları görünce
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ozquncee 6 yıl
yeni apple yolda ya dönüp dönüp haberleri çıkar artık.
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Endüstriyel_atık 6 yıl
İbrahim hata etmiş
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zulfiquarr 6 yıl
balcis
Hasan07-36
Drug Free
udede
Drug Free
busterr Yorumlara bak ya.. sonra vay efendim Türkiyeden neden bilim adamı vs çıkmıyor. Adam dünyanın en zengin teknoloji firmasının buglarını bulup ortaya çıkarıyor, bizim millet adamla gurur duyacağına kı*ının üstüne oturmuş klavye başından hödük hödük laflar ediyor. İnsanın değeri bilinmiyor abi bu ülkede. Doğal tabi tüm parlak beyinlerin gidip yurtdışında yaşaması.
Bizimkiler profil resimlerine 4 parmak koysunlar.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
dort parmakla ne alakasi var benim guzel akilli kardesim orda musluman kardeslerin oluyor hemde bos yer Allah askina kendini bes dk o durumda dusun kalp vicdan varsa annen baban kardesin esin dostun akrabanla birlikte o ani aciyi bes dk hayal et empati kur altimiz kuru rahat yasiyoruz sukur edecegimiz yere sitem etmeyelim!! o dort parmaga laf atmayin lutfen!!!!!
Keşke Mehmetlerçikleri de bu kadar düşünseydik ve gezi parkını.
Hocam gezi parkını hiç karıştırmayalım bence. Mısırda halkın seçtiği lideri darbe ile indirme var ve insanlar buna tepkili haklı olarak. Bizimkiler ise halkın seçtiği lideri kaos çıkararak indirmeye çalıştı. Şu anki yönetimizi beğenmiyor olabilirler. Hatta beğenmemekte haklı da olabilirler, bir şey diyemem ama seçimle gelen seçimle gider...
halkın seçtiği lideri indirmeye çalıştı ne demek yahu? demokrasi böyle bir şey, orada gezide protesto yapan da halk, adam istemiyor yönetimin eylemini protesto ediyor, akpye oy verenler adamların her icraatını en azından susarak destekliyor diye ülkenin geri kalanı böyle yapmak zorunda değil. seçimle geldik diye 4 sene boyunca istediği her yeri yıkma özgürlüğüne mi sahip oluyorlar sanıyorsun? istediğini içeri at-tır-ma hakkına mı sahip? ayrıca darbeler sadece askeri yöntemle yapılmaz, daha iki sene önce birlikte mevziden cephe kestiğin mevcut asker kadrosunu terörist ilan edip içeri atmak da bir çeşit darbedir. iktidarı ele geçiren, güçler ayrımını ihlal edip hukuku kendi lehine kullandığı an demokrasi zaten rafa kalkmış demektir. bkz mısırdaki olayları protesto için yapılan kahrolsun demokrasi yaşasın şeriat protestoları.

ve beyin ortamı terk eder...
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Portraitclub 6 yıl
Ödül vermişlerse güzel ama zannetmiyorum dua etsin mahkemelik olmamış çok yetenekli arkadaşlar var bu ülkede değeri bilinmediği için beyin göçüne doğru gidiyor kimse bana şunu demesin 20 yıl sonra şuanki yaşadığımız hayattan daha iyi olucak herkes geleceğinden endişeli her zaman söylüyorum keşke bu ülkede doğmasaydım her yönden eksik bir ülke şuan kalkınma aşamasında gidiyoruz batı olsun doğu olsun üstümüzde tepinseler aaa deme lüksüne sahip değiliz hükümet gereksiz politika izliyor kimsenin iç meselesi bizi ilgilendirmez savaşın içine sürüklenmek an meselesi söylenecek çok şey var ama gerek yok herşey ortada bu arkadaşada helal olsun imkanlar el verse bu ülkede 1 dakika durmam bu zamana kadar bu ülkede insanların başına ne geldiyse vatan millet sakarya deyip gaza getirenlerin yüzüne geldi şimdi biri çıkar vatan haini ile suçlama başlar gerçekler bunlar darbe isteyenler gezi olaylarına takılmış durumda asıl darbe ne biliyor musunuz 20 yaşında ekonominin çağında hem ailene hem ülkede vurulmuş en büyük darbe askerlik saçmalığı bir ağacı nöbet tutmak ücretsiz amele olmak en büyük darbe neyse söylenecek çok şey var gerek yok
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alican09turk 6 yıl
Bizim bademler kalkıp bizim insanımızdan bilim insanı çıkmaz, ara eleman olur anca derse bir arpa boyu alamayız doğal olarak. Sonra bu ülkenin üniversitelerinde yetişen mühendisler yurtdışına gider, silikon vadisinde orda burda çalışır. Sonra o adamları tekrar bu ülkeye geri getirmek için uğraşırsınız.
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Morphinz 6 yıl
Teknoloji ve Donanım sayfası burası Face veya Twitter değil...
Siyasetinizi gidin başka yerde yapın.
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circumciser 6 yıl
Para odulu falan vermislerdir umarim artik ...
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