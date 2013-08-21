Apple'dan "dükkanı kapattıran" İbrahim Baliç'e iade-i itibar

Geçtiğimiz ay Geliştirici Merkezi’ne erişimi 1 hafta kapatmak zorunda kalan Apple, o dönemde adı “sisteme izinsiz giriş yapmaya teşebbüs eden” kişi olarak anılan Türk güvenlik araştırmacısı İbrahim Baliç’e bir ay sonra iade-i itibar yaptı.

Hatırlanacağı gibi Geliştirici Merkezi’ne erişimin kapatılmasını takiben, geliştiricileri mail yoluyla bilgilendiren Apple, sisteme giriş izni bulunmayan 3.kişinin sisteme girmeye teşebbüs ettiğini ve tüm geliştiricileri korumak ve herhangi bir veri sızması olmadığına dair emin olunması için erişimi kapattığını duyurmuştu.

Apple her ne kadar bu 3.kişinin ismini açıklamasa da bir süre sonra bu ismin İbrahim Baliç adında, Londra’da yaşayan bir Türk güvenlik araştırmacısı olduğu ortaya çıkmıştı. Ancak İbrahim Balliç, Apple’ın açıklamadaki ithamlarını reddederek kendisinin amacının veri çalmak olmadığını ve Apple’ı sistemdeki açıklar konusunda uyardığını, ancak kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığını söylemişti.

O günden bugüne kadar Apple, konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamıştı. Ancak dün itibariyle firma, apple.com sunucularındaki sorunlarla ilgili kendilerini bilgilendiren kişilerin isimlerini yer verdiği Web Sunucu Bildirimleri sayfasında yer verdiği bilgilendirme mesajında 2013-07-22 tarihinde iadworkbench.apple.com sunucusunda tespit edilen bilgi açığı sorunun giderildiğini ve sorunu kendilerine İbrahim Baliç’in bildirdiğini kabul etti. Böylece İbrahimBaliç’in herhangi bir kötü amacı olmadığı, sorun üzerinden 1 ay geçse de Apple tarafından kabul edilmiş oldu.