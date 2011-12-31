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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın hedefinde bu kez AppTrackr var

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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33
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Korsan girişimlerle mücadele konusunda en sert adımları atan firma hiç şüphesiz Apple. Kısa süre önce ABD'de kaçak Apple ürünleri satan 141 mağaza polis tarafından basıldı ve mallara el konuldu. Apple sanal ortamda da aynı şekilde takibi bırakmıyor. Jailbreak yapılmış iOS cihazlarının en popüler uygulama marketlerinden AppTrackr Apple'ın yeni hedefi.

AppTrackr cihazlarını jailbreak eden kullanıcılar için olmazsa olmaz bir uygulama mağazası sayılıyor. AppTrackr geliştiricileri Installous üzerinden yaptıkları bir duyuruda Apple tarafından kapatılma tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı. 

Apple, AppTrackr tarafından verilen tüm linkleri izlemeye aldı ve korsan indirilen uygulamalar için uyarı mailleri göndermeye başladı. Maillerde korsan uygulamaların geliştiricilere ne kadar çok zarar verdiği anlatılıyor. Ancak AppTrackr hemen pes etmek niyetinde olmadığını belirtiyor.

AppTrackr geliştiricileri Apple'ın takibinden kurtulmak için dışarıya verilmiş tüm linklerine CAPTCHA kodları yerleştirdi. Ayrıca sunucularını da telif hakkı kanunları olmayan ülkelere taşıdı. Maliyeti karşılamak için ise CAPTCHA sayfasına reklam alımı başladı.

Bu girişim Apple'ın artık jailbreak topluluklarının ciddi olarak peşine düşme kararlılığında olduğunu gösteriyor. AppTrackr'ın ne kadar Apple'dan kaçabileceğini veya Installous'un ne kadar süre daha kullanılabileceğini zaman gösterecek.

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gallagher2001 7 yıl en beğenilen
Biri kendi bindigi dali mi kesiyor ne ? :)
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CyberDiamond 7 yıl
İsviçreye taşımışlar siteyi. Uğraşsalarda kapatamazlar artık siteyi.
3 Yanıt Yanıtla +7
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ilkker 7 yıl
bu da uygulama gelistiricilere iyi gozukmek adina atilmis bir adim. hersey danisikli dovus. istese apple jb yapilmis cihazlari itunesten kilitler. gelistiriciler istese crack onlemi alir (beejive gibi) onlar icin crack bir reklam. yoksa igoyu navigonu falan kim denemeden satin alir.
bu da uygulama gelistiricilere iyi gozukmek adina atilmis bir adim. hersey danisikli dovus. istese apple jb yapilmis cihazlari itunesten kilitler. gelistiricil...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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extra34 7 yıl
Jb olayi olmazsa benim icinde iphonenun bi olayi olmaz. Bende samsung veya htc vs baska biseye gecerim.
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Angurvadal 7 yıl
jb olmazsa satarım diyen arkadaşlar
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DH Misafiri 7 yıl
apptrackr kapansın, derhal satarım bu telefonu. hoş çoğu uygulamanın arşivinide yaptım ama farketmez.
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X-FI 7 yıl
kullansamda JB siz kullanacağım için beni bağlamıyor..
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kain061 7 yıl
20 bile dgil ki.ayrica jb kullanicilarinin hepsi mi bedavaci? bence uygulamadan cok jb demek tweak demek..
bence yok etmeyi goze alacak kadar azinlik
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likable_21 7 yıl
Htc veya tabikide samsung galaxy s2 zaten apple da durmamizin sebebide installous olmasi oda giderse apple ın nokiadan farki kalmaz galaxy s2 zaten apple ile kiyas bile yapilamaz acik ara teknoloji olarak önde bu arada hemen android fan cisi filan demeyin hemen ;) şuanda 1 senedir kullandigim geveyli iphone 4 den yaziyorum ios 5.0.1 versiuonunda:)
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faruk 7 yıl
Biri kapanırsa diğeri açılır. Ne önemi var ki?
Ayrıca iPhone alanların % kaçı uygulamaları için alıyor ki?
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MrHxor 7 yıl
Jailbreak kaldırılırsa bırakırım iOS U. Eminim bu konuda yalnız değilimdir.
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Erniuif 7 yıl MrHxor
MrHxor
Jailbreak kaldırılırsa bırakırım iOS U. Eminim bu konuda yalnız değilimdir.

Neye gecersin peki ?
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tufancan82 7 yıl
jailin elbette savaşcısı olacaklar. paralı uygulamalardan köşeyi dönüyorlar. eğer savaşmazsa kim uygulama yapar.
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The Catalyst 7 yıl
sonuna kadar destekliyorum apple'ı
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Erasmus78 7 yıl
Tüm jailbreakli iOS cihazlarının oranı %9 mu ne. DH de bile bu oran %50 ye ancak varmışken sizler neyin kafasındasınız?
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r.m.y. 7 yıl
isviçre muhahahahahahahahahahhahahahahahhahahahahhahahaahahahahahhahahhahahahahhahaha
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Ahmet© 7 yıl
İnstallous un önüne ancak sunu yaparlarsa geçerler; o da tüm uygulamaların free olması.

Bu da imkansız olduguna göre yola devam
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, Jailbreak ve Apple
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