Apple'ın hedefinde bu kez AppTrackr var

Korsan girişimlerle mücadele konusunda en sert adımları atan firma hiç şüphesiz Apple. Kısa süre önce ABD'de kaçak Apple ürünleri satan 141 mağaza polis tarafından basıldı ve mallara el konuldu. Apple sanal ortamda da aynı şekilde takibi bırakmıyor. Jailbreak yapılmış iOS cihazlarının en popüler uygulama marketlerinden AppTrackr Apple'ın yeni hedefi.





AppTrackr cihazlarını jailbreak eden kullanıcılar için olmazsa olmaz bir uygulama mağazası sayılıyor. AppTrackr geliştiricileri Installous üzerinden yaptıkları bir duyuruda Apple tarafından kapatılma tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıkladı.





Apple, AppTrackr tarafından verilen tüm linkleri izlemeye aldı ve korsan indirilen uygulamalar için uyarı mailleri göndermeye başladı. Maillerde korsan uygulamaların geliştiricilere ne kadar çok zarar verdiği anlatılıyor. Ancak AppTrackr hemen pes etmek niyetinde olmadığını belirtiyor.





AppTrackr geliştiricileri Apple'ın takibinden kurtulmak için dışarıya verilmiş tüm linklerine CAPTCHA kodları yerleştirdi. Ayrıca sunucularını da telif hakkı kanunları olmayan ülkelere taşıdı. Maliyeti karşılamak için ise CAPTCHA sayfasına reklam alımı başladı.





Bu girişim Apple'ın artık jailbreak topluluklarının ciddi olarak peşine düşme kararlılığında olduğunu gösteriyor. AppTrackr'ın ne kadar Apple'dan kaçabileceğini veya Installous'un ne kadar süre daha kullanılabileceğini zaman gösterecek.