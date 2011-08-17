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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,9b
1
44
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
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Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında ilk defa tanıttığı ve geçen hafta içerisinde detayları City of Cupertino tarafından kamuoyuyla paylaşılan Apple'ın yeni yerleşkesi; Amerikan devletinin kalbi Pentagon'dan ve New York'un sembolik binalarından Empire State Building'den daha büyük olacak.

Mac Observer'dan John Martellaro'nun Wolfe Caddesi ile Tantau Bulvarı'nın arasındaki mesafeden yola çıkıp, geçtiğimiz hafta yayınlanan çizimler yardımıyla yaptığı hesaplara göre Steve Jobs'un "iniş yapmış bir uzay gemisi" benzetmesini yaptığı Apple'ın Cupertino'daki ikinci yerleşkesinde yer alan ana ofis binasının çapı yaklaşık olarak 492 metre olacak. Bu mesafe, Apple'ın yeni kampüsündeki ana ofis binasının, dış teğet çemberinin çapı 477 metre olan Pentagon ile yükseliği 381 metre olan Empire State Building'den daha büyük olması anlamına geliyor.

Mac Observer'ın ana ofis binasının büyüklüğünü ortaya koymak için hazırladığı görselde Apple'ın yeni merkezi ve Pentagon ile yukarıdan aşağıya doğru; yolcu gemisi, nükleer uçak gemisi, keşif balonu, İkinci Dünya Savaşı savaş gemisi, Empire State Building ve süpertanker (şimdiye kadar yapılan en büyük tanker, yaklaşık 458 metre uzunluğundaki "Seawise Giant") görülüyor.

13000 kişinin çalışabileceği Apple'ın "Apple Campus 2" ismiyle anılan yeni kampüsü yaklaşık 260000 metrekarelik bir alana kurulacak.

Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
Tam Boyutta Gör
Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
Tam Boyutta Gör
Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
Tam Boyutta Gör
Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
Tam Boyutta Gör
Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak
Tam Boyutta Gör

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4Crumby 8 yıl en beğenilen
htc ile girdiği davada kaybederse ordaki yeşil alanda bol bol futbol maçı yaparlar :D binayı da tribün yaparlar :D
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Castiel 8 yıl
65 mılyar dolar nakıt var nereye harcasınlar somanı ye yardım mı yapsınlar hıc olurmu onlara farklı fantazıler yakışır.
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OvernightSensation 8 yıl
TuffkiLLe
electrostatic
TuffkiLLe
electrostatic milyar dolarları kazanıyorlar hangi hayrı yapıyorlar.isterlerse güneş kadar bina yapsınlar,insan olmadıktan sonra neye yarar.afrikaya 2 milyar dolarcık verseler kıtlıktan kurtulacak.işte dünyamızın hali.
hocam 2 milyar dolar diyorsun bir sürü şirket var toplam değeri o kadar etmeyen, üç lira beş lira değil bu.. yatırımcı gözüyle hissesini elinde bulundurduğu şirketin böyle büyük paraları karşılıksız elden çıkarması kaygı konusudur.. yukarıda da okudum; itunes app store dan alınan komisyonun (%30) bir kısmı ayrı bir fonda birikebilir böyle hayır işleri için.. ama sanki böyle birşeyler hatırlıyorum ben yapılıyor diye.. yine de tam emin olamadım okuduğum kaynağı bulamadığımdan dolayı.
kardeş onu geçtim.müslüman geçinen arap milyarderleri var.hadi bunlar gavur.2-3 tane arabasına altın kaplatmak ya da çöle adını yazdırmak yerine bu insanlara yardım edebilir.daha çok şey söylenebilir.
yardımlar konusunda hemfikiriz.. müslüman zenginler üstlerine düşen farzları yerine getirseler kurtulacak somali, elin amerikalısından medet ummadan.. zekat tan bahsediyorum.. 5bin tl nin 200 lira zekatı olduğunu düşünürseniz eğer büyük paralar sahibi insanların vermek zorunda oldukları zekatları bir düşünün..

müslüman milyarderler mi onlardan korkacaksın 2 petrol uğruna ülkelerini satan adamlar mı somaliyi kurtaracaklar yapma gözünü seveyim :)
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Adam Lallana 8 yıl
Hava savunma sistemi filanda kurarlar şimdi oraya.Patriotlar,S-300 filan değil.İair filan diye.
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k@l-el 8 yıl
Burada ve binanın daha önceki tanıtımlarının olduğu haberde bir konu dikkatimi çekti. Bu binanın güzelliğini falan tartışmayacağım, subjektiftir çünkü. Okulda bundan ne çektiğimizi ancak meslektaşlarımız bilir. Bir proje çizersiniz, bir hoca bardağın dolu tarafından bakmayı tercih ederken, bir hoca boş tarafından bakardı. İki kere iki dört eder diyemedigimiz bir konu bu, ama yorum yapan forum kullanıcılarını okurken gördüm ki sanki bu bina bile steve jobs tarafından dizayn edilmiş, veya Apple firması tarafından projelendirilmis bir yapiymiscasina yorumlar gördüm. Dünyaca ünlü mimar sir norman foster tarafından tasarlanmış bir bina bu. Elbette mal sahibi olan Apple ile gorusulerek, toplantılar yapılarak, ihtiyaclar öğrenilerek olgunlaşmış bir binadir ama steve jobs tarafından tasarlanmadı bu bina. Konu dısı oldu biraz kusura bakmayın.
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Tanarri 8 yıl
Olmamış bina elma şeklinde olmalıydı elmanın çöpü kısmınada Stevecimin ofisi olmalıydı tamam iyi hoş da napıcak apple bukadar büyük binayı ? Görende teknoloji geliştiren bi firma sanar bol bol yazılım yazıcaklar heralde yada kendi teknolojisini geliştirmeye başlar artık..
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OvernightSensation 8 yıl
carnador
OvernightSensation
carnador Apple düşmanları üşüşmüş.. Facebookta Türkiyeyi kurtardılar şimdi, donanım haberde somaliyi kurtarıyorlar.. Her ünlü şirket, gerekli yardımları yapmak zorunda bazılarını gündeme getirir bazılarını getirmez. Bunu bazen, reklam amaçlı bazen gerçekten insanlık adına yaparlar.Marketing de social responsibility diye geçer. Her zaman iyi niyetle yapmazlar masum görünmek için ve ya bizde toplumu önemsiyoruz ve ya tam tersi de olabilir ama burası Türkiye...Boşuna öğretiyorlar o kadar teoriyi ve bilgiyi.. İşine geldi mi. şirket Bitane, işine gelmedi mi şirket şerefsiz. Burada kalkıp applea taş atmakla popüler olunmuyor, meclis önünde soyunmayı deneyin.
şirkete şerefsiz demedim sadece kapitalist dedim bugüne kadar kurulup da kapitalist olmayan bir şirket söyleyin bana. ayrıca yardımları açıklasın açıklamasın o kazandığı paraları da hepsini haketti diyemezsiniz sadece yutturdu dersiniz ayrıca bende iphone kullandım anti apple degilim.
Benim sözüm sana değildi, genel olarak bahsediyorum..Bende dikkat edersen aynı şeyi dedim seninle..Yani yardım yapmasının ve ya yapmamasının sebebi muhtemelen ticari kaygı oluyor...En basidi, BP nin afrikada yaptıklarını biliyoruz ama adamlar gidiyor ağaça dikiyorlar hemen gündem değişiyor mesela..Demeye çalıştığım bu.

o zaman haklısın tabi kusura bakma bu konularda biraz hassasım genelde ne yapayım insan olarak o insanların halini görünce birde bu milyar dolarlarla gövde gösterisi yapanları görünce dayanamıyorum :)
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OvernightSensation 8 yıl
carnador
Apple düşmanları üşüşmüş.. Facebookta Türkiyeyi kurtardılar şimdi, donanım haberde somaliyi kurtarıyorlar.. Her ünlü şirket, gerekli yardımları yapmak zorunda bazılarını gündeme getirir bazılarını getirmez. Bunu bazen, reklam amaçlı bazen gerçekten insanlık adına yaparlar.Marketing de social responsibility diye geçer. Her zaman iyi niyetle yapmazlar masum görünmek için ve ya bizde toplumu önemsiyoruz ve ya tam tersi de olabilir ama burası Türkiye...Boşuna öğretiyorlar o kadar teoriyi ve bilgiyi.. İşine geldi mi. şirket Bitane, işine gelmedi mi şirket şerefsiz. Burada kalkıp applea taş atmakla popüler olunmuyor, meclis önünde soyunmayı deneyin.

şirkete şerefsiz demedim sadece kapitalist dedim bugüne kadar kurulup da kapitalist olmayan bir şirket söyleyin bana. ayrıca yardımları açıklasın açıklamasın o kazandığı paraları da hepsini haketti diyemezsiniz sadece yutturdu dersiniz ayrıca bende iphone kullandım anti apple degilim.
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Guest-F8946C419 8 yıl

OvernightSensation

carnador

Apple düşmanları üşüşmüş.. Facebookta Türkiyeyi kurtardılar şimdi, donanım haberde somaliyi kurtarıyorlar.. Her ünlü şirket, gerekli yardımları yapmak zorunda bazılarını gündeme getirir bazılarını getirmez. Bunu bazen, reklam amaçlı bazen gerçekten insanlık adına yaparlar.Marketing de social responsibility diye geçer. Her zaman iyi niyetle yapmazlar masum görünmek için ve ya bizde toplumu önemsiyoruz ve ya tam tersi de olabilir ama burası Türkiye...Boşuna öğretiyorlar o kadar teoriyi ve bilgiyi.. İşine geldi mi. şirket Bitane, işine gelmedi mi şirket şerefsiz. Burada kalkıp applea taş atmakla popüler olunmuyor, meclis önünde soyunmayı deneyin.


şirkete şerefsiz demedim sadece kapitalist dedim bugüne kadar kurulup da kapitalist olmayan bir şirket söyleyin bana. ayrıca yardımları açıklasın açıklamasın o kazandığı paraları da hepsini haketti diyemezsiniz sadece yutturdu dersiniz ayrıca bende iphone kullandım anti apple degilim.



Benim sözüm sana değildi, genel olarak bahsediyorum..Bende dikkat edersen aynı şeyi dedim seninle..Yani yardım yapmasının ve ya yapmamasının sebebi muhtemelen ticari kaygı oluyor...En basidi, BP nin afrikada yaptıklarını biliyoruz ama adamlar gidiyor ağaça dikiyorlar hemen gündem değişiyor mesela..Demeye çalıştığım bu.

Herkes anti applecılık oynuyor.Ticaretten çakmayan bile geliyor saçma sapan yorum yapıyor deli oluyorum.Biraz teoriden bahsedince fanboy diyorlar verecek cevapları olmayınca..

Yani, yanlış anladıysan kusura bakma ben ortaya konuştum..


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OvernightSensation 8 yıl
berkkarabacak
Muse0065 mılyar dolar nakıt var nereye harcasınlar somanı ye yardım mı yapsınlar hıc olurmu onlara farklı fantazıler yakışır.
Somalideki insanlarda bu kadar çok çocuk yapmasın o zmn.Dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğunu herkes bilir.Not:Anti kapitalistim:)

böyle gereksiz mantıksız düşünen insan varmıydı bu forumda ya yazık boşuna dememişler tok açın halinden ne anlar diye. o insanlar suçsuzdur suç o insanları o hale getirebilip senin gibilerine çok çocuk yapmasın diye fırsat verenlerindir!
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SaFaKTR3 8 yıl
Şöle bir iş merkezinde ne kadar çok çalışmak isterdim off off
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Guest-F8946C419 8 yıl
Apple düşmanları üşüşmüş..

Facebook'ta Türkiyeyi kurtardılar şimdi, donanım haber'de somaliyi kurtarıyorlar..

Her ünlü şirket, gerekli yardımları yapmak zorunda bazılarını gündeme getirir bazılarını getirmez. Bunu bazen, reklam amaçlı bazen gerçekten insanlık adına yaparlar.Marketing de "social responsibility" diye geçer. Her zaman iyi niyetle yapmazlar masum görünmek için ve ya bizde toplumu önemsiyoruz ve ya tam tersi de olabilir ama burası Türkiye...Boşuna öğretiyorlar o kadar teoriyi ve bilgiyi..

İşine geldi mi. şirket Bitane, işine gelmedi mi şirket şerefsiz.

Burada kalkıp apple'a taş atmakla popüler olunmuyor, meclis önünde soyunmayı deneyin.
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berkkarabacak 8 yıl OvernightSensation
OvernightSensation

berkkarabacak

Muse0065 mılyar dolar nakıt var nereye harcasınlar somanı ye yardım mı yapsınlar hıc olurmu onlara farklı fantazıler yakışır.
Somalideki insanlarda bu kadar çok çocuk yapmasın o zmn.Dünyanın kaynaklarının kısıtlı olduğunu herkes bilir.Not:Anti kapitalistim:)


böyle gereksiz mantıksız düşünen insan varmıydı bu forumda ya yazık boşuna dememişler tok açın halinden ne anlar diye. o insanlar suçsuzdur suç o insanları o hale getirebilip senin gibilerine çok çocuk yapmasın diye fırsat verenlerindir!


Onları bu hale getirenlerin suçlu olduğunu heralde biliyoruz.Olaya farklı bi açıdan baktım sadece.Madem kapitalist bi dünyada yaşıosun o zmn ayağını yorganına göre uzatcaksın kardeşim.Aynı olay doğu ülkelerinde de oluyo adam güçlü ailem olsun die 10 çocuk yapıo sonra devletten yardım beklio.Bu arada onların bu hale getirenlerden biride dolaylı olarakda sensin.Sende kapitalist sistemi destekliosun desteklemiorum mu diycen yoksa:)
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OvernightSensation 8 yıl
Felix Felicis
OvernightSensation
Muse00 65 mılyar dolar nakıt var nereye harcasınlar somanı ye yardım mı yapsınlar hıc olurmu onlara farklı fantazıler yakışır.
kapitalist sistemin kötülüğü dostum para görünce aç maç anlamazlar.
sizin o kadar paranız olsa ne kadarını yardıma harcarsınız acaba , bu adamların kazandıgı her kurus, emekleriyle, beyinleriyle, zekalarıyla kazandıklarıdır
dextercan Apple sosyal yardım konusunda çok geri bunu bir kez daha demiştim ama bu haberi görünce tekrar yazmak gerekli. Para şirketin nasıl harcayacağına karışmak bize düşmez ama artık küresel bir şirket haline gelmiş bir şirketin sosyal yardım konusunda daha elle tutulur yardımlarda bulunması lazım. Mesela Apple vakfı kurup iTunes tan alınan her program basına elde edilen gelirden çok ufak bir miktar bu vakfa gonderilip yardımlarda bulunulabilir. Bu dokunacaksa Apple 10 programdan elde edilen gelir ya da buna benzer bir şey yapabilirler.
iyi de apple storedaki uygulamaların gelirleri apple a degil,uygulamanın sahibi olan şirkete gidiyor diye biliyorum

doğru iphone 4'e 2 3 özellik daha ekleyip 700 tl insanlara saplayınca zeki oluyorlar değil mi ayrıca hiç o kadar param olsun da istemem büyük başın derdi şüphesiz büyük olur ha o adam o parayıda zaten kapitalistliğinden kazanmıştır bak birşeyinden değil. zeka felan hepsi hikaye.
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DeadNight 8 yıl
Ah birde şu haber başlıklarının, başına "Reklam:" gibi bir belirteç konsa çok daha iyi olucak. Hani burası donanımhaber.com felan. Bina tanıtımları ilginç kaçıyor. Nitelikli haber okumak isteyen ben, kazara buralarda vakit kaybediyorum.

Binanın planlarını içeren pdf dosyaları verilmişti ne güzel bitmişti gitmişti. Yok ondan büyük, yok bundan küçük. Diklemesine duran bir binayı (Empire State) yatırıp, işte ondan da büyük demenin anlamını halen anlamıyorum (bu kıyaslamayı sizler yaptınız demiyorum.).

Amaç kıyaslamaksa -veya dünyanın önem kazanmış bir takım yapılarıyla her ne şekilde olursa olsun (üstün olunduğu taktirde) kıyaslamaksa- neden Burj Dubai de konulmadıki.

Veya altı üstü bir bina, nasıl bu kadar olay olabiliyor ki. Suudi Arabistan'da birileri Kingdom Tower* adı altında birşeyler yapıyor. (Kaldıki olay sadece "nakit miktarıysa" bahsi geçen örneğide incelemek lazım tabi.) Veya başka biryerde başka bir bina yapıldı (Burj Dubai).

Tabi reklam içeriğinde bu tip kıyaslamalar olmaz. En başa dönersek, artık reklama, reklam demesini başarabilelim.

*http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Tower
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Zuko 8 yıl DeadNight
DeadNight
Ah birde şu haber başlıklarının, başına "Reklam:" gibi bir belirteç konsa çok daha iyi olucak. Hani burası donanımhaber.com felan. Bina tanıtımları ilginç kaçıyor. Nitelikli haber okumak isteyen ben, kazara buralarda vakit kaybediyorum.

Binanın planlarını içeren pdf dosyaları verilmişti ne güzel bitmişti gitmişti. Yok ondan büyük, yok bundan küçük. Diklemesine duran bir binayı (Empire State) yatırıp, işte ondan da büyük demenin anlamını halen anlamıyorum (bu kıyaslamayı sizler yaptınız demiyorum.).

Amaç kıyaslamaksa -veya dünyanın önem kazanmış bir takım yapılarıyla her ne şekilde olursa olsun (üstün olunduğu taktirde) kıyaslamaksa- neden Burj Dubai de konulmadıki.

Veya altı üstü bir bina, nasıl bu kadar olay olabiliyor ki. Suudi Arabistan'da birileri Kingdom Tower* adı altında birşeyler yapıyor. (Kaldıki olay sadece "nakit miktarıysa" bahsi geçen örneğide incelemek lazım tabi.) Veya başka biryerde başka bir bina yapıldı (Burj Dubai).

Tabi reklam içeriğinde bu tip kıyaslamalar olmaz. En başa dönersek, artık reklama, reklam demesini başarabilelim.

*http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Tower

Evet.
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Sta1ker 8 yıl
%30 u sanırım Apple a gidiyor. Yanlış da biliyor olabilirim.
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Batuist 8 yıl
13000 kişi aynı anda çalışabilecekmiş.. bu adamlar ne yapıyor? sadece tasarım.. iphone,ipad,ipod, mac ve işletim sistemi ... toplasanız kaç farklı parça vardır.. biz Türklere bu işi versen tüm bunlar için 20 kişiyi sokarlar bir ofise sabah 7 akşam 7 maaş asgarinin biraz üzerindedir, sigorta asgari ücret üzerinden ödenir, bayram seyran bilinmez versaire hepimiz gerisini biliyoruz.. işte buyüzden bizim asla apple gibi bir firmamız olamaz.. aile şirketleri ile marka yaratamazsın. büyükler ölüyor miras çocuklara kalıyor şirketler dağılıyor. onlarda ölünce torunlara parça pinçik oluyor herkes ne kaparsam derdine düşüyor.. sabancı, koç bu yüzden parça parça değil mi?? kimse çalışana laf atmasın kendisi çok biliyormuş gibi.. hele hele bu memlekette.. çine laf söyleriz ama adam bakmazki onların yapabildiğinin binde birini yapamıyoruz... helal olsun adamlara.. Allah çalışana her türlü imkan veriyor..
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eraycelik80 8 yıl Batuist
Batuist
13000 kişi aynı anda çalışabilecekmiş.. bu adamlar ne yapıyor? sadece tasarım.. iphone,ipad,ipod, mac ve işletim sistemi ... toplasanız kaç farklı parça vardır.. biz Türklere bu işi versen tüm bunlar için 20 kişiyi sokarlar bir ofise sabah 7 akşam 7 maaş asgarinin biraz üzerindedir, sigorta asgari ücret üzerinden ödenir, bayram seyran bilinmez versaire hepimiz gerisini biliyoruz.. işte buyüzden bizim asla apple gibi bir firmamız olamaz.. aile şirketleri ile marka yaratamazsın. büyükler ölüyor miras çocuklara kalıyor şirketler dağılıyor. onlarda ölünce torunlara parça pinçik oluyor herkes ne kaparsam derdine düşüyor.. sabancı, koç bu yüzden parça parça değil mi?? kimse çalışana laf atmasın kendisi çok biliyormuş gibi.. hele hele bu memlekette.. çine laf söyleriz ama adam bakmazki onların yapabildiğinin binde birini yapamıyoruz... helal olsun adamlara.. Allah çalışana her türlü imkan veriyor..

Senin ağzına saglık guzel kardesim ne guzel yazmışsınız
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