Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak

Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında ilk defa tanıttığı ve geçen hafta içerisinde detayları City of Cupertino tarafından kamuoyuyla paylaşılan Apple'ın yeni yerleşkesi; Amerikan devletinin kalbi Pentagon'dan ve New York'un sembolik binalarından Empire State Building'den daha büyük olacak.
Mac Observer'dan John Martellaro'nun Wolfe Caddesi ile Tantau Bulvarı'nın arasındaki mesafeden yola çıkıp, geçtiğimiz hafta yayınlanan çizimler yardımıyla yaptığı hesaplara göre Steve Jobs'un "iniş yapmış bir uzay gemisi" benzetmesini yaptığı Apple'ın Cupertino'daki ikinci yerleşkesinde yer alan ana ofis binasının çapı yaklaşık olarak 492 metre olacak. Bu mesafe, Apple'ın yeni kampüsündeki ana ofis binasının, dış teğet çemberinin çapı 477 metre olan Pentagon ile yükseliği 381 metre olan Empire State Building'den daha büyük olması anlamına geliyor.
Mac Observer'ın ana ofis binasının büyüklüğünü ortaya koymak için hazırladığı görselde Apple'ın yeni merkezi ve Pentagon ile yukarıdan aşağıya doğru; yolcu gemisi, nükleer uçak gemisi, keşif balonu, İkinci Dünya Savaşı savaş gemisi, Empire State Building ve süpertanker (şimdiye kadar yapılan en büyük tanker, yaklaşık 458 metre uzunluğundaki "Seawise Giant") görülüyor.
13000 kişinin çalışabileceği Apple'ın "Apple Campus 2" ismiyle anılan yeni kampüsü yaklaşık 260000 metrekarelik bir alana kurulacak.
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müslüman milyarderler mi onlardan korkacaksın 2 petrol uğruna ülkelerini satan adamlar mı somaliyi kurtaracaklar yapma gözünü seveyim :)
o zaman haklısın tabi kusura bakma bu konularda biraz hassasım genelde ne yapayım insan olarak o insanların halini görünce birde bu milyar dolarlarla gövde gösterisi yapanları görünce dayanamıyorum :)
şirkete şerefsiz demedim sadece kapitalist dedim bugüne kadar kurulup da kapitalist olmayan bir şirket söyleyin bana. ayrıca yardımları açıklasın açıklamasın o kazandığı paraları da hepsini haketti diyemezsiniz sadece yutturdu dersiniz ayrıca bende iphone kullandım anti apple degilim.
Benim sözüm sana değildi, genel olarak bahsediyorum..Bende dikkat edersen aynı şeyi dedim seninle..Yani yardım yapmasının ve ya yapmamasının sebebi muhtemelen ticari kaygı oluyor...En basidi, BP nin afrikada yaptıklarını biliyoruz ama adamlar gidiyor ağaça dikiyorlar hemen gündem değişiyor mesela..Demeye çalıştığım bu.
Herkes anti applecılık oynuyor.Ticaretten çakmayan bile geliyor saçma sapan yorum yapıyor deli oluyorum.Biraz teoriden bahsedince fanboy diyorlar verecek cevapları olmayınca..
Yani, yanlış anladıysan kusura bakma ben ortaya konuştum..
böyle gereksiz mantıksız düşünen insan varmıydı bu forumda ya yazık boşuna dememişler tok açın halinden ne anlar diye. o insanlar suçsuzdur suç o insanları o hale getirebilip senin gibilerine çok çocuk yapmasın diye fırsat verenlerindir!
Facebook'ta Türkiyeyi kurtardılar şimdi, donanım haber'de somaliyi kurtarıyorlar..
Her ünlü şirket, gerekli yardımları yapmak zorunda bazılarını gündeme getirir bazılarını getirmez. Bunu bazen, reklam amaçlı bazen gerçekten insanlık adına yaparlar.Marketing de "social responsibility" diye geçer. Her zaman iyi niyetle yapmazlar masum görünmek için ve ya bizde toplumu önemsiyoruz ve ya tam tersi de olabilir ama burası Türkiye...Boşuna öğretiyorlar o kadar teoriyi ve bilgiyi..
İşine geldi mi. şirket Bitane, işine gelmedi mi şirket şerefsiz.
Burada kalkıp apple'a taş atmakla popüler olunmuyor, meclis önünde soyunmayı deneyin.
Onları bu hale getirenlerin suçlu olduğunu heralde biliyoruz.Olaya farklı bi açıdan baktım sadece.Madem kapitalist bi dünyada yaşıosun o zmn ayağını yorganına göre uzatcaksın kardeşim.Aynı olay doğu ülkelerinde de oluyo adam güçlü ailem olsun die 10 çocuk yapıo sonra devletten yardım beklio.Bu arada onların bu hale getirenlerden biride dolaylı olarakda sensin.Sende kapitalist sistemi destekliosun desteklemiorum mu diycen yoksa:)
doğru iphone 4'e 2 3 özellik daha ekleyip 700 tl insanlara saplayınca zeki oluyorlar değil mi ayrıca hiç o kadar param olsun da istemem büyük başın derdi şüphesiz büyük olur ha o adam o parayıda zaten kapitalistliğinden kazanmıştır bak birşeyinden değil. zeka felan hepsi hikaye.
Binanın planlarını içeren pdf dosyaları verilmişti ne güzel bitmişti gitmişti. Yok ondan büyük, yok bundan küçük. Diklemesine duran bir binayı (Empire State) yatırıp, işte ondan da büyük demenin anlamını halen anlamıyorum (bu kıyaslamayı sizler yaptınız demiyorum.).
Amaç kıyaslamaksa -veya dünyanın önem kazanmış bir takım yapılarıyla her ne şekilde olursa olsun (üstün olunduğu taktirde) kıyaslamaksa- neden Burj Dubai de konulmadıki.
Veya altı üstü bir bina, nasıl bu kadar olay olabiliyor ki. Suudi Arabistan'da birileri Kingdom Tower* adı altında birşeyler yapıyor. (Kaldıki olay sadece "nakit miktarıysa" bahsi geçen örneğide incelemek lazım tabi.) Veya başka biryerde başka bir bina yapıldı (Burj Dubai).
Tabi reklam içeriğinde bu tip kıyaslamalar olmaz. En başa dönersek, artık reklama, reklam demesini başarabilelim.
*http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_Tower
Evet.
Senin ağzına saglık guzel kardesim ne guzel yazmışsınız
1 Misafir
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