Apple'ın yeni merkezi, Pentagon ve Empire State Building'den daha büyük olacak

Steve Jobs'un geçtiğimiz Haziran ayında ilk defa tanıttığı ve geçen hafta içerisinde detayları City of Cupertino tarafından kamuoyuyla paylaşılan Apple'ın yeni yerleşkesi; Amerikan devletinin kalbi Pentagon'dan ve New York'un sembolik binalarından Empire State Building'den daha büyük olacak.

Mac Observer'dan John Martellaro'nun Wolfe Caddesi ile Tantau Bulvarı'nın arasındaki mesafeden yola çıkıp, geçtiğimiz hafta yayınlanan çizimler yardımıyla yaptığı hesaplara göre Steve Jobs'un "iniş yapmış bir uzay gemisi" benzetmesini yaptığı Apple'ın Cupertino'daki ikinci yerleşkesinde yer alan ana ofis binasının çapı yaklaşık olarak 492 metre olacak. Bu mesafe, Apple'ın yeni kampüsündeki ana ofis binasının, dış teğet çemberinin çapı 477 metre olan Pentagon ile yükseliği 381 metre olan Empire State Building'den daha büyük olması anlamına geliyor.

Mac Observer'ın ana ofis binasının büyüklüğünü ortaya koymak için hazırladığı görselde Apple'ın yeni merkezi ve Pentagon ile yukarıdan aşağıya doğru; yolcu gemisi, nükleer uçak gemisi, keşif balonu, İkinci Dünya Savaşı savaş gemisi, Empire State Building ve süpertanker (şimdiye kadar yapılan en büyük tanker, yaklaşık 458 metre uzunluğundaki "Seawise Giant") görülüyor.

13000 kişinin çalışabileceği Apple'ın "Apple Campus 2" ismiyle anılan yeni kampüsü yaklaşık 260000 metrekarelik bir alana kurulacak.