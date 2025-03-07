ABD ordusu, sahadaki stratejisini belirlerken yapay zekadan destek alacak

Çok yakın bir gelecekte yaygın olarak kullanılmaya başlanacağı düşünülen AI ajanları, Pentagon'un da dikkatini çekmiş durumda. ABD Savunma Bakanlığı, bu AI ajanlarının orduda kullanılması için bu hafta önemli bir anlaşmaya imza attı.
Pentagon, Yapay Zeka Şirketi Scale AI ile Anlaştı
AI teknolojilerini ordunun kullanımına sunmak için Thunderforge adını verdiği bir girişim başlatan Pentagon, bu girişim kapsamında yapay zeka şirketi Scale AI ile anlaştı. Scale AI'ın AI ajanları, ordunun elindeki veri yığınlarını çok daha hızlı şekilde işlemesine ve analiz etmesine yardımcı olacak.
Pentagon'a bağlı olarak çalışan Savunma İnovasyon Birimi, konuyla ilgili açıklamasında şöyle diyor: "Yapay zekadan güç alan, veri güdümlü savaşa doğru keskin bir geçişin habercisi olan Thunderforge, ABD kuvvetlerinin tehditleri hızlı ve hassas bir şekilde öngörüp karşılık verebilmesini sağlayacak.”
İşin analiz kısmı için Scale AI ile anlaşan Pentagon, önümüzdeki günlerde farklı savaş araçları için de yapay zeka ile anlaşacak. Geçtiğimiz günlerde Defence One'a konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, otonom katil robotlara yatırım yapacaklarını açıkça belirtmişti. Bu iki teknolojinin çok yakında bir arada kullanılmaya başlanacak olması, yapay zekanın ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini de bir kez daha hatırlatmış oluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İzlerken gu-rur-lan-dım...