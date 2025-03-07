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    Anlık Bildirim

    ABD ordusu, sahadaki stratejisini belirlerken yapay zekadan destek alacak

    Pentagon, AI ajanlarını orduda kullanmak için yapay zeka şirketi Scale AI ile anlaştı. ABD ordusu, sahada hareket planını belirlerken yapay zekadan destek alacak.        
    Pentagon AI ajanlarını orduda kullanmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Şu anda yapay zekanın kullanıcı ile buluşması büyük ölçüde chatbot'lar üzerinden gerçekleşiyor. ChatGPT ve Gemini gibi büyük dil modelleri her gün milyonlarca kullanıcıya çeşitli konularda yardımcı oluyor. Fakat çok yakında onların yerini AI ajanları alacak gibi görünüyor. Talimat doğrultusunda alışveriş yapmak, rapor hazırlamak, randevu oluşturmak gibi çeşitli görevleri kendi başlarına yerine getirebilecek yapay zekaları tanımlamak için kullanınan AI ajanı ifadesi, önümüzdeki dönemde sıkça karşımıza çıkacak. Nitekim bunun ilk örneklerini daha şimdiden görmeye başladık.

    Çok yakın bir gelecekte yaygın olarak kullanılmaya başlanacağı düşünülen AI ajanları, Pentagon'un da dikkatini çekmiş durumda. ABD Savunma Bakanlığı, bu AI ajanlarının orduda kullanılması için bu hafta önemli bir anlaşmaya imza attı.

    Pentagon, Yapay Zeka Şirketi Scale AI ile Anlaştı

    AI teknolojilerini ordunun kullanımına sunmak için Thunderforge adını verdiği bir girişim başlatan Pentagon, bu girişim kapsamında yapay zeka şirketi Scale AI ile anlaştı. Scale AI'ın AI ajanları, ordunun elindeki veri yığınlarını çok daha hızlı şekilde işlemesine ve analiz etmesine yardımcı olacak.

    Pentagon'a bağlı olarak çalışan Savunma İnovasyon Birimi, konuyla ilgili açıklamasında şöyle diyor: "Yapay zekadan güç alan, veri güdümlü savaşa doğru keskin bir geçişin habercisi olan Thunderforge, ABD kuvvetlerinin tehditleri hızlı ve hassas bir şekilde öngörüp karşılık verebilmesini sağlayacak.”

    Pentagon AI ajanlarını orduda kullanmaya hazırlanıyor Tam Boyutta Gör
    Scale AI'ın yapay zekası, orduda plan yapan analistlerin verileri daha hızlı analiz edip birden fazla hareket planı çıkarmasına yardım edecek. Ayrıca sahadaki tehditleri ve olası senaryoları simülasyonda oynatarak en doğru yaklaşımın hangisi olacağını hesaplayacak.

    İşin analiz kısmı için Scale AI ile anlaşan Pentagon, önümüzdeki günlerde farklı savaş araçları için de yapay zeka ile anlaşacak. Geçtiğimiz günlerde Defence One'a konuşan üst düzey bir Pentagon yetkilisi, otonom katil robotlara yatırım yapacaklarını açıkça belirtmişti. Bu iki teknolojinin çok yakında bir arada kullanılmaya başlanacak olması, yapay zekanın ne kadar tehlikeli yerlere gidebileceğini de bir kez daha hatırlatmış oluyor.

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