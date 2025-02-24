Pentagon yetkilisi: "Yeni plan otonom katil robotlara yatırım yapmak"

Tam Boyutta Gör Son dönemde müthiş bir hızla gelişen yapay zeka teknolojileri daha çok insanlık için sağlayacakları faydalarla gündeme taşınıyor. Zira hem devletler hem de şirketler genelde işin bu yönünü ön plana çıkarmaya özen gösteriyor. Ancak yapay zeka alanında yaşanan bu patlamanın bir de karanlık yüzü var ki o yüz artık kendisini açık bir şekilde göstermeye başladı. Nitekim bu hafta Pentagon'dan da bu konuda bizi nelerin beklediğini gözler önüne seren bir açıklama geldi.

Pentagon, yani ABD Savunma Bakanlığı, yakın bir gelecekte savaş meydanında otonom robotları görevlendirmeyi hedefliyor. Defense One'a konuşan kıdemli bir Pentagon yetkilisi, yapay zeka teknolojilerini geliştirmekle değil, bunu otonom katil robotlara çevirmekle ilgilendiklerini söylüyor: "Yapay zekaya yatırım yapmayacağız çünkü bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Biz otonom katil robotlara yatırım yapacağız. Yönetim kademesi silah sistemleriyle ve ticari sistemlerle ilgilenir; Teknolojiyle değil."

Anonim olarak konuştuğu için bu konuda son derece dürüst bir tavır sergileyen Pentagon, ABD'nin yapay zeka ve robotlar konusundaki pragmatik yaklaşımını açıkça dile getiriyor.

Yapay zeka dünyasında bu hafta: 23 Şubat 2025 2 gün önce eklendi

Pentagon "Katil Robot"larını Yaratmak İçin Özel Sektörü Devreye Sokacak

ABD, uzay programında olduğu gibi bu konuda da özel sektöre bel bağlayacak ve Ar-Ge aşamasında asıl harcamayı onların yapmasını isteyecek. Bu alanda dikkat çekici işler ortaya koyan şirketlere görece ufak yatırımlar yapacak olan Pentagon, ilk prototiplerin geliştirmeleri için gereken finansmanı onların sağlamasını isteyecek. Bunu sağlayabilen şirketler kendi prototiplerini geliştirip Pentagon'a sunacak. Bu sürecin sonunda kazanan projeyi sunan şirket, son derece kârlı bir işbirliğinin temelini atmış olacak. Diğer yandan Pentagon ise çok büyük yatırımlar yapmadan birden fazla prototip arasında seçme şansına erişmiş olacak.

Pentagon bu robotları LAW yani Lethal Autonomous Weapons (Ölümcül Otonom Silahlar) olarak adlandırıyor. Defense One'a konuşan Pentagon yetkilisi, Pentagon içinde bu katil robotlara temkinli yaklaşanların olduğunu ama bu işi özel sektöre devretmenin işin bu kısmını da kolaylaştıracağını söylüyor. ABD'den gelen bu açıklamalar, LAW'lar çok yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşeceğini gösteriyor.

Nitekim yapay zeka dünyası da yaklaşan bu dönüşüme ayak uydurmak için yavaş yavaş ilk adımları atıyorlar. Hatırlarsanız Google geçtiğimiz günlerde yapay zeka ilkelerinde değişiklik yaparak, bu teknolojinin silahlarda kullanılmasının önünü açmıştı. Bu değişimden sadece birkaç hafta sonra Pentagon'dan böyle bir açıklamanın gelmesi, gidişatın ne yönde olduğunu açıkça gösteriyor.

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Pentagon katil robotlara yatırım yapıyor