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    Pentagon, GPS alternatifi için kuantum teknoloji firmasıyla anlaştı

    Kuantum teknoloji firması Infleqtion, GPS alternatifi için Pentagon ile sözleşme imzaladı. Sözleşme kapsamında Infleqtion, rafa monte bir atom saatinin geliştirecek.
    Pentagon, GPS alternatifi için kuantum teknoloji firmasını seçti Tam Boyutta Gör
    ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), küresel konumlama sistemine (GPS) bağımlılığı azaltacak alternatif teknolojiler geliştirilmesi için kuantum teknoloji şirketi Infleqtion’a 11 milyon dolarlık bir sözleşme verdi. 2 Aralık'ta duyurulan bu sözleşme, Pentagon’un Yenilikçi Teknolojilerin Tedarikini ve Sahaya Sürülmesini Hızlandırma (APFIT) programı kapsamında finanse edilecek.

    GPS bağımsızlığı isteniyor

    Gelişen teknolojiler, savaş bölgelerinde veya siber saldırılar sırasında GPS sinyallerinin kesilmesi, yanıltılması veya engellenmesi gibi risklere karşı çözümler sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda Infleqtion, hassas zamanlama sağlamak için kuantum tabanlı çözümler geliştiren öncü firmalar arasında yer alıyor.

    Pentagon, GPS alternatifi için kuantum teknoloji firmasını seçti Tam Boyutta Gör
    Şirketin “Tiqker” adını verdiği yenilikçi optik atomik saat, GPS’e bağımlılığı azaltarak hassas zamanlama gereksinimlerini karşılayacak bir alternatif sunuyor. Standart sunucu raflarına entegre edilebilen kompakt bir optik atomik saat olan Tiqker, atomik kuantum durumlarını manipüle ederek fiziksel nicelikleri yüksek hassasiyetle ölçen bir teknoloji olan kuantum algılamadan yararlanıyor.

    Infleqtion CEO’su Matthew Kinsella, Tiqker’ın hem ulusal güvenlik hem de ticari talepleri karşılamak için tasarlandığını belirtti. Kinsella, “Tiqker, uydu tabanlı zaman standartlarının yetersiz olduğu veya güvenilmez hale geldiği durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kuantum tabanlı atomik frekans referans saatidir” dedi. Pentagon’dan alınan fonların, bu cihazların savunma sistemlerine entegrasyonunu hızlandıracağını vurguladı.

    2024 mali yılında 300 milyon dolar fon sağlanan APFIT programı, küçük işletmelerden ve ticari firmalardan gelecek vaat eden teknolojileri operasyonel askeri kullanıma hızlı bir şekilde aktarmak için 2022 yılında kuruldu.

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