Pentagon, GPS alternatifi için kuantum teknoloji firmasıyla anlaştı

GPS bağımsızlığı isteniyor
Gelişen teknolojiler, savaş bölgelerinde veya siber saldırılar sırasında GPS sinyallerinin kesilmesi, yanıltılması veya engellenmesi gibi risklere karşı çözümler sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda Infleqtion, hassas zamanlama sağlamak için kuantum tabanlı çözümler geliştiren öncü firmalar arasında yer alıyor.
Infleqtion CEO’su Matthew Kinsella, Tiqker’ın hem ulusal güvenlik hem de ticari talepleri karşılamak için tasarlandığını belirtti. Kinsella, “Tiqker, uydu tabanlı zaman standartlarının yetersiz olduğu veya güvenilmez hale geldiği durumlarda kullanılmak üzere geliştirilmiş bir kuantum tabanlı atomik frekans referans saatidir” dedi. Pentagon’dan alınan fonların, bu cihazların savunma sistemlerine entegrasyonunu hızlandıracağını vurguladı.
2024 mali yılında 300 milyon dolar fon sağlanan APFIT programı, küçük işletmelerden ve ticari firmalardan gelecek vaat eden teknolojileri operasyonel askeri kullanıma hızlı bir şekilde aktarmak için 2022 yılında kuruldu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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